Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа

Наблюдать за звездами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озерах

Авторский тур
Погрузиться в красоту природы, любоваться горами, озерами и реками и наслаждаться каждым мгновением — если вы давно чувствуете запрос на то, чтобы сбежать подальше от города и забыть обо всех проблемах и суете, то это путешествие для вас.

За три дня вы увидите места, которые завораживают своим масштабом и естественностью: невероятное плато Бермамыт будто с другой планеты, небесного цвета озеро Гижгит и нарзаны, бьющие прямо из источников.

Будем ночевать у подножия Эльбруса, ходить по горным тропинкам, пробовать вкуснейшие местные блюда и слушать плеск водопадов.
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Обязательно берите с собой удобную одежду и обувь, а также захватите купальные принадлежности и бутылочки для воды.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, 9:30
Завершение: Кисловодск, 19:00 Аэропорт Минеральные Воды, после 20 часов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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