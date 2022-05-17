Погрузиться в красоту природы, любоваться горами, озерами и реками и наслаждаться каждым мгновением — если вы давно чувствуете запрос на то, чтобы сбежать подальше от города и забыть обо всех проблемах и суете, то это путешествие для вас.



За три дня вы увидите места, которые завораживают своим масштабом и естественностью: невероятное плато Бермамыт будто с другой планеты, небесного цвета озеро Гижгит и нарзаны, бьющие прямо из источников.



Будем ночевать у подножия Эльбруса, ходить по горным тропинкам, пробовать вкуснейшие местные блюда и слушать плеск водопадов.