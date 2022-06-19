Приэльбрусье – регион невероятной, сказочной красоты, который ожидает туристов вне зависимости от сезона. В эти края частенько наведывается настоящая зимушка-зима со снегами и морозами. В городе такой зимы вовеки не увидать! Здесь путешественников ждут застывшие, как по волшебству, водопады, разряженные в белоснежные шубы сосны, пихты и ели, а купание в термальных источниках зимой принесёт несказанное удовольствие! Зимний треккинг в Приэльбрусье налегке подойдет даже начинающим туристам. А сластёнам и подавно: в рамках тура можно попробовать вкуснейший чай из горных трав, варенье и пирожки с ягодами.

Поднимемся на канатных дорогах на горы Эльбрус и Чегет

Выпьем воды из целебных источников, излечивающих от сотен хворей

Искупаемся в термальных источниках в целебной, термальной воде

У нас будет свободное время, чтобы покататься на санках, ватрушках, лыжах или сноуборде

Увидим удивительные по своей красоте и мощи водопады Терскол и Азау

Программа тура по дням

1 день Встреча, Приэльбрусье, термальные источники «Гедуко», Баксанское ущелье

11:30 Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. Отдых в Приэльбрусье зимой стартует из города Минеральные Воды. Этот день получится насыщенным и полностью посвящённым здоровью, ведь зимний тур предполагает заезд в оздоровительный комплекс «Гедуко». Отдых зимой на источниках – лучшее, что можно предложить в первый день треккинга. Кстати, это еще раз доказывает, что Приэльбрусье – благодатный край парадоксов и неожиданностей. Не все знают, что терминальные источники Кавказа хороши для купания зимой. Да что там хороши – идеальны! Комплекс «Гедуко» предлагает воспользоваться удобными бассейнами, доверху наполненными минеральной водой. Исцеляющая жидкость не нуждается в подогреве, поскольку выходит наружу буквально из земных недр – источники питают фонтаны, бьющие из глубин до 4 км. Какая бы ни была погода в Приэльбрусье зимой, температура воды в бассейне практически не меняется, оставаясь на рубеже около 50 градусов Цельсия. Вы удивитесь, насколько это приятно – нежиться в тёплой в воде, насыщенной бромом, соединениями натрия, кальция и калия, в то время, как вокруг пляшут нарядные снежинки. Кроме того, зимние купания подарят значительное оздоровление, усилят иммунитет, укрепив не только тело, но и дух. Главное, не забудьте взять купальник, шлёпки, заколку и полотенце. Далее зимний треккинг по Приэльбрусью продолжится трэвел-трипом в Баксанское ущелье и поселением в уютном отеле «Седьмой регион».

2 день Поляна нарзанов

Зимний треккинг по Приэльбрусью продолжается походом на Поляну нарзанов. Тропка игриво виляет между нежными березами и стройными мачтами сосен. По пути туристов веселит шум реки Баксан. Если повезёт и Приэльбрусье встретит путников ясными, солнечными деньками, то воды горного потока, словно по волшебству, превратятся в чистый изумруд. От этой картины сложно оторвать взор! Река Баксан не замерзает даже зимой, лишь валуны, перегораживающие реку, одеваются в белоснежный наряд. Но неоспоримой изюминкой зимнего треккинга по Приэльбрусью станет Поляна нарзанов. Здесь бьют целебные источники, излечивающие от сотен хворей: здесь можно подлечить нервную и сердечно-сосудистую системы. Помимо чарующей природы Приэльбрусья, сами нарзаны посодействовали тому, что эта локация превратилась в подобие неземных пейзажей. Это вполне объяснимо, ведь здешняя вода щедро наполнена минералами, включая железо – отсюда и яркий, оранжево-янтарный оттенок, остающийся на почве. Активная часть тура: 12,6 км пешком, перепад высот – 2180-1960-2180 м, длительность зимнего треккинга – 5-6 часов.

3 день Треккинг в ущелье Адыл-Су к леднику Кашкаташ

Сегодня отправляемся на приятную прогулку по ущелью Адыл-Су. Это ущелье широкое, живописное, а его склоны украшает прекрасный, сосновый лес. Когда поднимемся немного повыше, издалека увидим Песчаные замки в соседнем ущелье. Это причудливые изваяния из песчаника, созданные госпожой Природой. На сувенирных рынках Приэльбрусья очень легко купить перетертый с сахаром барбарис. А в ущелье Адыл-Су эту красную ягоду можно даже попробовать прямо с куста! Вскоре наша дорога повернет направо и зигзагами начнет подниматься по склону. Еще немного – и впереди мы уже увидим ледник Кашкаташ. Это огромный ледник, на котором летом любят тренироваться альпинисты. Площадь ледника составляет 4 кв. км., а его длина – целых 6,1 км. На ледник полюбуемся снизу, из долины. В солнечную погоду можно рассмотреть все его изгибы, голубоватые пики и его мощный, ледовый панцирь. Активная часть прохождения по маршруту: 14,8 км, перепад высот 1780-2280 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

4 день Канатная дорога на гору Чегет

С утра мы с удовольствием пройдемся по экотропе, соединяющей две прекрасные горы: Чегет и Эльбрус. На пути практически не будет перепадов высот, поэтому прогулка обещает быть легкой и приятной. Тур зимой на Эльбрус обязательно включает в себя поездку на фуникулере на гору Чегет. На ней расположилось уникальное, круглое кафе «Ай», что по-местному обозначает Луна. Отсюда открывается таинство – восхитительные виды на изумрудный ледник Терскол и гору Эльбрус. С этого места до Эльбруса всего 5 км, поэтому со смотровых площадок Чегета двуглавый красавец великолепно виден. Далее, после спуска с горы, зимний треккинг проходит по сувенирному рынку в Приэльбрусье. Надо сказать, что это один из самых известных базарчиков горного края. Здесь можно разжиться вкуснейшим вареньем из шишек, натуральными вязаными носками, жилетами из овчины и, конечно, традиционными магнитиками. Также на рынке продают травяные чаи, исцеляющие от различных недугов. Если вы собрались на Эльбрус с детьми зимой, то на сувенирном рынке у горы Чегет обязательно купите малышам пару нарядных, вязаных варежек. Активная часть тура: путь к горе Чегет и обратно – 4 км пешком, перепад высот 2180-2100 м; подъем по канатной дороге - перепад высот 2100-3045 м; продолжительность зимнего треккинга по Приэльбрусью - 6-7 часов.

5 день Треккинг к леднику Терскол

На сей раз отдохнувших путешественников ожидает неспешный зимний треккинг без рюкзаков. Ущелье неспокойной речушки Терскол в Приэльбрусье зимой особенно прекрасно. Бодрящие, льдистые потоки не останавливают даже лютые морозы – дымчато-голубая речная лента будет сопровождать туристов на всём протяжении треккинга. Иногда выпадет так много снега, что тропинки в ущелье заметает. В этом случае наш инструктор протаптывает тропу, а вся группа медленно и уверенно идет за ним след в след. По заснеженным тропам и удивительно красивому, аутентичному деревянному мостику зимний променад продолжается дальше, уводя группу вглубь соснового леса. По пути местами проглядывают рубиновые ягоды барбариса. А вам когда-нибудь доводилось пить чай с этой ягодой? Если нет, то зимний тур в Приэльбрусье предоставит такую возможность – это невероятно вкусно и полезно! Перейдя по деревянному мосту горную реку Терскол, треккинг неуклонно приближается к конечной точке маршрута – одноимённому древнему леднику. По пути туристам обязательно встретится небольшой домик, подозрительно похожий на избушку лесной ведуньи, а также лавка, на которой видна надпись: «Терскол» (а не «Киса и Ося здесь были», как ожидалось). Вот и всё – впереди громоздится сверкающая спина доисторического ледника! С другой стороны красуется снежная стена грозного Кавказского хребта, упирающаяся в небо вершина Чегета и удивительный, непохожий на другие, ледник с говорящим названием Семёрка. Активная часть треккинга: 10,4 км пешком, перепад высот 2180-2790 м, продолжительность зимней прогулки по Приэльбрусью 6 часов.

6 день Водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус

Зимнее Приэльбрусье не перестаёт удивлять, поэтому подготовьтесь морально – сегодня вы вблизи увидите Эльбрус! Зимой гора не менее величественна, чем в летний период. Треккинг начнётся походом к заледеневшему водопаду Азау. Кажется, что в каньоне будто хозяйничал свирепый великан – вокруг, куда только достигает взор, разбросаны пёстрые, базальтовые глыбы. Зимний водопад Азау – это громадный 80-метровый бриллиант, ослепительно сверкающий под скупыми солнечными лучами. Поразительно, но внутри застывшего потока всё равно журчит вода! Далее треккинг ведёт к величественному Эльбрусу – жемчужине Кавказа. Мы непременно поднимемся по канатной дороге на высоту 3 850 м – именно на этом рубеже находится станция «Гара-Баши». Поход зимой на Эльбрус не может обойтись без посещения этой обзорной площадки, ведь отсюда, как на ладони, видны окружающие горы, и естественно, царственный Кавказский хребет. Чтобы разнообразить наш зимний треккинг в Приэльбрусье, во второй половине этого дня мы дадим туристам свободное время! Вы сможете покататься на лыжах, сноубордах, санках или посидеть в кафе, медленно попивая ягодный чай с видом на горы. При ответе на вопрос, что посмотреть зимой в Приэльбрусье, существует еще один универсальный вариант – сувенирный рынок. Его посещение непременно входит в программу отдыха на Эльбрусе зимой. Цены на сувенирном рынке вполне приемлемые, а качество – выше всяческих похвал. И какой же поход зимой в Приэльбрусье способен обойтись без домашних посиделок под сенью местных кафешек. Совет: попробуйте пирожки с брусникой – это нечто невообразимое! Активная часть тура: путь к горе Эльбрус и обратно – 7,6 км пешком, перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге - перепад высот 2180-3850 м, длительность зимнего треккинга по Приэльбрусью - 6-7 часов.

7 день Экотропа на Поляну нарзанов, отъезд