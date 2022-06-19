Зимний треккинг в Приэльбрусье

Приэльбрусье - регион невероятной, сказочной красоты, который ожидает туристов вне зависимости от сезона. В эти края

5
3 отзыва
Приэльбрусье – регион невероятной, сказочной красоты, который ожидает туристов вне зависимости от сезона. В эти края частенько наведывается настоящая зимушка-зима со снегами и морозами.

В городе такой зимы вовеки не увидать! Здесь путешественников ждут застывшие, как по волшебству, водопады, разряженные в белоснежные шубы сосны, пихты и ели, а купание в термальных источниках зимой принесёт несказанное удовольствие! Зимний треккинг в Приэльбрусье налегке подойдет даже начинающим туристам.

А сластёнам и подавно: в рамках тура можно попробовать вкуснейший чай из горных трав, варенье и пирожки с ягодами.
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Ближайшие даты:
23
янв

Что вас ожидает 🤩

Замерзшие водопады
Замерзшие водопады
Увидим удивительные по своей красоте и мощи водопады Терскол и Азау
Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
У нас будет свободное время, чтобы покататься на санках, ватрушках, лыжах или сноуборде
Термальный комплекс
Термальный комплекс
Искупаемся в термальных источниках в целебной, термальной воде
Поляна Нарзанов
Поляна Нарзанов
Выпьем воды из целебных источников, излечивающих от сотен хворей
Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатных дорогах на горы Эльбрус и Чегет

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Приэльбрусье, термальные источники «Гедуко», Баксанское ущелье

11:30 Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.

Отдых в Приэльбрусье зимой стартует из города Минеральные Воды.

Этот день получится насыщенным и полностью посвящённым здоровью, ведь зимний тур предполагает заезд в оздоровительный комплекс «Гедуко».

Отдых зимой на источниках – лучшее, что можно предложить в первый день треккинга.

Кстати, это еще раз доказывает, что Приэльбрусье – благодатный край парадоксов и неожиданностей.

Не все знают, что терминальные источники Кавказа хороши для купания зимой.

Да что там хороши – идеальны!

Комплекс «Гедуко» предлагает воспользоваться удобными бассейнами, доверху наполненными минеральной водой.

Исцеляющая жидкость не нуждается в подогреве, поскольку выходит наружу буквально из земных недр – источники питают фонтаны, бьющие из глубин до 4 км.

Какая бы ни была погода в Приэльбрусье зимой, температура воды в бассейне практически не меняется, оставаясь на рубеже около 50 градусов Цельсия.

Вы удивитесь, насколько это приятно – нежиться в тёплой в воде, насыщенной бромом, соединениями натрия, кальция и калия, в то время, как вокруг пляшут нарядные снежинки.

Кроме того, зимние купания подарят значительное оздоровление, усилят иммунитет, укрепив не только тело, но и дух.

Главное, не забудьте взять купальник, шлёпки, заколку и полотенце.

Далее зимний треккинг по Приэльбрусью продолжится трэвел-трипом в Баксанское ущелье и поселением в уютном отеле «Седьмой регион».

Встреча, Приэльбрусье, термальные источники «Гедуко», Баксанское ущельеВстреча, Приэльбрусье, термальные источники «Гедуко», Баксанское ущельеВстреча, Приэльбрусье, термальные источники «Гедуко», Баксанское ущельеВстреча, Приэльбрусье, термальные источники «Гедуко», Баксанское ущелье
2 день
Поляна нарзанов

Зимний треккинг по Приэльбрусью продолжается походом на Поляну нарзанов. 

Тропка игриво виляет между нежными березами и стройными мачтами сосен.

По пути туристов веселит шум реки Баксан.

Если повезёт и Приэльбрусье встретит путников ясными, солнечными деньками, то воды горного потока, словно по волшебству, превратятся в чистый изумруд.

От этой картины сложно оторвать взор!

Река Баксан не замерзает даже зимой, лишь валуны, перегораживающие реку, одеваются в белоснежный наряд.

Но неоспоримой изюминкой зимнего треккинга по Приэльбрусью станет Поляна нарзанов.

Здесь бьют целебные источники, излечивающие от сотен хворей: здесь можно подлечить нервную и сердечно-сосудистую системы.

Помимо чарующей природы Приэльбрусья, сами нарзаны посодействовали тому, что эта локация превратилась в подобие неземных пейзажей.

Это вполне объяснимо, ведь здешняя вода щедро наполнена минералами, включая железо – отсюда и яркий, оранжево-янтарный оттенок, остающийся на почве.

Активная часть тура: 12,6 км пешком, перепад высот – 2180-1960-2180 м, длительность зимнего треккинга – 5-6 часов.

Поляна нарзановПоляна нарзановПоляна нарзановПоляна нарзановПоляна нарзанов
3 день
Треккинг в ущелье Адыл-Су к леднику Кашкаташ

Сегодня отправляемся на приятную прогулку по ущелью Адыл-Су.

Это ущелье широкое, живописное, а его склоны украшает прекрасный, сосновый лес.

Когда поднимемся немного повыше, издалека увидим Песчаные замки в соседнем ущелье.

Это причудливые изваяния из песчаника, созданные госпожой Природой.

На сувенирных рынках Приэльбрусья очень легко купить перетертый с сахаром барбарис. 

А в ущелье Адыл-Су эту красную ягоду можно даже попробовать прямо с куста!

Вскоре наша дорога повернет направо и зигзагами начнет подниматься по склону.

Еще немного – и впереди мы уже увидим ледник Кашкаташ. 

Это огромный ледник, на котором летом любят тренироваться альпинисты.

Площадь ледника составляет 4 кв. км., а его длина – целых 6,1 км.

На ледник полюбуемся снизу, из долины.

В солнечную погоду можно рассмотреть все его изгибы, голубоватые пики и его мощный, ледовый панцирь.

Активная часть прохождения по маршруту: 14,8 км, перепад высот 1780-2280 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

Треккинг в ущелье Адыл-Су к леднику КашкаташТреккинг в ущелье Адыл-Су к леднику КашкаташТреккинг в ущелье Адыл-Су к леднику КашкаташТреккинг в ущелье Адыл-Су к леднику Кашкаташ
4 день
Канатная дорога на гору Чегет

С утра мы с удовольствием пройдемся по экотропе, соединяющей две прекрасные горы: Чегет и Эльбрус.

На пути практически не будет перепадов высот, поэтому прогулка обещает быть легкой и приятной.

Тур зимой на Эльбрус обязательно включает в себя поездку на фуникулере на гору Чегет. 

На ней расположилось уникальное, круглое кафе «Ай», что по-местному обозначает Луна.

Отсюда открывается таинство – восхитительные виды на изумрудный ледник Терскол и гору Эльбрус.

С этого места до Эльбруса всего 5 км, поэтому со смотровых площадок Чегета двуглавый красавец великолепно виден.

Далее, после спуска с горы, зимний треккинг проходит по сувенирному рынку в Приэльбрусье.

 Надо сказать, что это один из самых известных базарчиков горного края.

Здесь можно разжиться вкуснейшим вареньем из шишек, натуральными вязаными носками, жилетами из овчины и, конечно, традиционными магнитиками.

Также на рынке продают травяные чаи, исцеляющие от различных недугов.

Если вы собрались на Эльбрус с детьми зимой, то на сувенирном рынке у горы Чегет обязательно купите малышам пару нарядных, вязаных варежек.

Активная часть тура: путь к горе Чегет и обратно – 4 км пешком, перепад высот 2180-2100 м; подъем по канатной дороге - перепад высот 2100-3045 м; продолжительность зимнего треккинга по Приэльбрусью - 6-7 часов.

Канатная дорога на гору ЧегетКанатная дорога на гору ЧегетКанатная дорога на гору ЧегетКанатная дорога на гору Чегет
5 день
Треккинг к леднику Терскол

На сей раз отдохнувших путешественников ожидает неспешный зимний треккинг без рюкзаков.

Ущелье неспокойной речушки Терскол в Приэльбрусье зимой особенно прекрасно.

Бодрящие, льдистые потоки не останавливают даже лютые морозы – дымчато-голубая речная лента будет сопровождать туристов на всём протяжении треккинга.

Иногда выпадет так много снега, что тропинки в ущелье заметает.

В этом случае наш инструктор протаптывает тропу, а вся группа медленно и уверенно идет за ним след в след.

По заснеженным тропам и удивительно красивому, аутентичному деревянному мостику зимний променад продолжается дальше, уводя группу вглубь соснового леса.

По пути местами проглядывают рубиновые ягоды барбариса.

 А вам когда-нибудь доводилось пить чай с этой ягодой?

Если нет, то зимний тур в Приэльбрусье предоставит такую возможность – это невероятно вкусно и полезно!

Перейдя по деревянному мосту горную реку Терскол, треккинг неуклонно приближается к конечной точке маршрута – одноимённому древнему леднику. 

По пути туристам обязательно встретится небольшой домик, подозрительно похожий на избушку лесной ведуньи, а также лавка, на которой видна надпись: «Терскол» (а не «Киса и Ося здесь были», как ожидалось).

Вот и всё – впереди громоздится сверкающая спина доисторического ледника!

С другой стороны красуется снежная стена грозного Кавказского хребта, упирающаяся в небо вершина Чегета и удивительный, непохожий на другие, ледник с говорящим названием Семёрка.

Активная часть треккинга: 10,4 км пешком, перепад высот 2180-2790 м, продолжительность зимней прогулки по Приэльбрусью 6 часов.

Треккинг к леднику ТерсколТреккинг к леднику ТерсколТреккинг к леднику ТерсколТреккинг к леднику ТерсколТреккинг к леднику Терскол
6 день
Водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус

Зимнее Приэльбрусье не перестаёт удивлять, поэтому подготовьтесь морально – сегодня вы вблизи увидите Эльбрус!

Зимой гора не менее величественна, чем в летний период.

Треккинг начнётся походом к заледеневшему водопаду Азау.

Кажется, что в каньоне будто хозяйничал свирепый великан – вокруг, куда только достигает взор, разбросаны пёстрые, базальтовые глыбы.

Зимний водопад Азау – это громадный 80-метровый бриллиант, ослепительно сверкающий под скупыми солнечными лучами.

Поразительно, но внутри застывшего потока всё равно журчит вода!

Далее треккинг ведёт к величественному Эльбрусу – жемчужине Кавказа. 

Мы непременно поднимемся по канатной дороге на высоту 3 850 м – именно на этом рубеже находится станция «Гара-Баши».

Поход зимой на Эльбрус не может обойтись без посещения этой обзорной площадки, ведь отсюда, как на ладони, видны окружающие горы, и естественно, царственный Кавказский хребет.

Чтобы разнообразить наш зимний треккинг в Приэльбрусье, во второй половине этого дня мы дадим туристам свободное время!

Вы сможете покататься на лыжах, сноубордах, санках или посидеть в кафе, медленно попивая ягодный чай с видом на горы.

При ответе на вопрос, что посмотреть зимой в Приэльбрусье, существует еще один универсальный вариант – сувенирный рынок.

 Его посещение непременно входит в программу отдыха на Эльбрусе зимой.

Цены на сувенирном рынке вполне приемлемые, а качество – выше всяческих похвал.

И какой же поход зимой в Приэльбрусье способен обойтись без домашних посиделок под сенью местных кафешек.

Совет: попробуйте пирожки с брусникой – это нечто невообразимое!

Активная часть тура: путь к горе Эльбрус и обратно – 7,6 км пешком, перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге - перепад высот 2180-3850 м, длительность зимнего треккинга по Приэльбрусью - 6-7 часов.

Водопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусВодопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусВодопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусВодопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусВодопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусВодопад Азау, канатная дорога на Эльбрус
7 день
Экотропа на Поляну нарзанов, отъезд

Сегодня прощаемся с гостеприимным Приэльбрусьем и отправляемся обратно в Минеральные Воды.

С собой увозим яркие впечатления и самые красивые фото Эльбруса зимой!

Переезд на микроавтобусе из Приэльбрусья в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).

15:00 –  16:00 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г.Минеральные Воды после 17:00.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Экотропа на Поляну нарзанов, отъездЭкотропа на Поляну нарзанов, отъездЭкотропа на Поляну нарзанов, отъездЭкотропа на Поляну нарзанов, отъездЭкотропа на Поляну нарзанов, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице двух-, трехместных номерах стандарт в Терсколе, гостиница «Седьмой регион» или гостиница аналогичного класса. .

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание: п. Терскол, гостиница «Седьмой регион» или гостиница аналогичного класса
  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Входные билеты на термальные источники
  • Входные билеты в Нацпарк Приэльбрусье
  • Билеты на канатную дорогу Эльбрус
  • Билеты на канатную дорогу Чегет
  • Групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Обед во время трансфера (день 1) ужины. Поужинать можно в нашей гостинице, также рядом есть несколько кафе. Стоимость ужина – 300-400 руб.
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 9 000 руб. за весь период отдыха
  • Регистрация в гостинице иностранных граждан (Украина, Беларусь, Израиль и др.) – 300 рублей за весь период отдыха
  • Прокат лыж, сноубордов – 700 – 1 200 руб. /день
  • Страховка (не обязательно)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Куртка
  • Флиска
  • Шапка, перчатки
  • Теплые ходовые штаны
  • Футболка
  • Нижнее белье, носки
  • Фонарики (гамаши, гетры, бахиллы)
  • Теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу.
  • Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно.
    При необходимости, предоставляются треккинговые палки в прокат (700 руб весь тур, прокат на 1 день - 150 руб.)
  • Подпопник
  • Купальник, полотенце (для источников)
  • Шлепки для гостиницы
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
  • Фотоаппарат / видеокамера
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)
  • Расческа
  • Очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО. В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть.
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста, а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
  • Туалетная бумага
  • Фонарик
  • Термос ОБЯЗАТЕЛЬНО (объем 0,75 – 1 л). В термосе каждый турист берет для себя чай на прогулку.
  • Кружка, ложка
  • Сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать.
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сведения о месте отдыха

Район путешествия: РФ, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.
В городе Минеральные Воды можно остановиться в мини-гостинице «Теплый стан» или гостинице «АртХолл Отель». Также есть возможность снять квартиру на сутки (1000-1200 руб. /сутки), множество предложений по аренде квартир вы найдете на ресурсе «Авито».
Часовой пояс: московское время.
Денежная единица: российский рубль.

Общая информация по маршруту.
Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг по ущельям налегке.
Проживание: гостиница.
Питание: двухразовое. Завтрак в кафе, обед – сухой паек днем.
Маршрут проходит на высоте: 2100-2800 м, по канатной дороге поднимаемся на высоту 3850 м.
Протяженность маршрута: 49,6 км.
Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет.
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.
Инфраструктура. В поселке Терскол есть продуктовые магазины, кафе, аптека, отделение почты, банкоматы. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.

Предусмотрены ли скидки в туре?

Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.

Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».

Видео скидка – 5%.
Умеете делать интересные и динамичные ролики? Смонтируйте красивый ролик после похода продолжительностью 5-7 минут получите скидку! Скидка обсуждается с менеджером до начала тура, для примера турист предоставляет свои видеоролики.

Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
19 июня 2022
Заказывала через Большую Страну (не в первый раз). Везде хорошее сопровождение, не оставляют наедине с вопросами, если они возникают, вся необходимая информация предоставляется
М
6 июня 2022
Спасибо принимающей стороне и отдельное спасибо Андрею Семибратову за отличный тур.
М
3 мая 2022
Нам опять повезло, что с нами был опытный (я думаю там все опытные) руководитель Пётр Николаевич. Он нас, лично меня, учил, как надо ставить ноги на спуске, как держать палки. А какой он нам готовил чай на высоте гор, пили на высоте гор-романтика! В рекомендации пишут какие вещи надо взять, там не указаны наколенники, мне инструктор сказал, что их надо обязательно надевать, чтобы нагрузка на колени была минимальной, а вес у меня выше нормы. С такими прогулками по горам я скинула N количество кг. Спасибо Вам организаторам, руководителям и Петру Николаевичу за то, что мы увидели, прочувствовали. Я ещё больше полюбила Крым.

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до 8 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
5
3 отзыва
Треккинг на гору Змейка
Активная прогулка к одной из самых красивых и загадочных вершин Минеральных Вод
26 июня
28 июня
29 июня
30 июня
от 2 000 за всё до 8 чел.
Три дня в горах: треккинги к озерам и водопадам в Архызе
2 дня
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Артём
Артём
Нет отзывов
Три дня в горах: треккинги к озерам и водопадам в Архызе
Искупаться в чистейших озерах, прокатиться на джипах и погулять по горным тропам
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
1760014 960 за 1 человека
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