Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в отелях по маршруту: отель 4* в Пятигорске в 1 день, отель в Приэльбрусье во 2 день, 1 ночь в термальном комплексе в 3 день, отель в Кисловодске/отель при обсерватории в 4 день, отель в Кисловодске или в горах в 5 день, 2-местное размещение.
Питание. В программу включены завтраки и обеды. Ужины оплачиваются отдельно.
Дети. Возможно участие с 7 лет.
Транспорт. Передвигаться будем на комфортабельных внедорожниках Тойота, Лексус.
Программа тура по дням
Прибытие и самостоятельная прогулка по Пятигорску
Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод и отвезём в Пятигорск. После заселения в отель вы сможете самостоятельно исследовать город. Советуем посетить Провал, прогуляться по цветнику и Лермонтовской галерее, осмотреть Эолову арфу и сфотографировать скульптуру орла.
Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
После завтрака начнём путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где снимался фильм «Бременские музыканты». Начнём с Чегемских водопадов, затем посетим удивительную локацию — парадром «Флай Чегем». Здесь вы увидите, как над ущельем летают парапланы. Желающие смогут совершить полёт вместе с инструктором.
Дальше будем двигаться по перевалу Актопрак, где когда-то проходил Великий Шёлковый путь. Виды вас ждут невероятные: альпийские луга, за которыми высятся горы с белоснежными шапками.
Остановимся у озера Гижгит. Именно здесь жил маленький Трубадур с мамой, а уже знакомый нам перевал Актопрак виднелся из города Бремен.
Вечером заселимся в отель.
Поляна Азау, подъём до станции Гара-Баши и озеро Комсомольское
Позавтракаем и отправимся на поляну Азау. По канатной дороге поднимемся до станции Гара-Баши и окажемся на высоте 3847 метров, откуда открывается головокружительный вид на Эльбрус. Здесь всё ещё царствует зима: повсюду снег и ледники. По желанию можно подняться ещё выше, на отметку 4400 метров на снегоходе или ратраке. Остановимся у озера Комсомольское, тоже послужившего декорацией к фильму.
Ночевать сегодня будем в отеле при оздоровительном комплексе с термальными источниками. Желающие смогут понежиться в лечебных водах или насладиться SPA-процедурами.
Урочище Джилы-Су. скалы Аватары и водопады
После завтрака поедем в урочище Джилы-Су у самого подножия Эльбруса. По пути остановимся на плато Шаджатмаз, а затем продолжим путешествие по ущелью реки Харбас, любуясь скалами Аватарами.
В урочище Джилы-Су будем наслаждаться невероятными водопадами: Каракая-Су, Султан-Су и Кызыл-Су. Сегодняшние локации вы уже видели в фильме «Бременские музыканты», но вживую они ещё невероятнее!
Затем заселимся в отель и отдохнём.
Плато Бермамыт
Проснёмся, позавтракаем — и в путь. Нас ждут головокружительные пейзажи плато Бермамыт. Вы сразу узнаете локацию — именно здесь, на плато, на самом краю пропасти, Трубадур пел финальную песню.
Со смотровой площадки полюбуемся Эльбрусом и сделаем эффектные кадры. А ещё увидим скалы Два монаха и каменный амфитеатр.
Затем заселимся в отель.
Озеро Туманлы-Кёль, Домбайская поляна и река Уллу-Муруджу
Выселимся из отеля и поедем на озеро Туманлы-Кёль в Гоначхирском ущелье. Водоём расположен на высоте 1850 метров, а его возраст почти достигает двух тысяч лет! Именно здесь купался король, а музыканты сочинили свою песню.
Остановимся на Домбайской поляне и полюбуемся ледниками и горными хребтами. Отсюда можно подняться на гору Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров по канатной дороге.
Продолжим путешествие по местам съёмок. На очереди речка Уллу-Муруджу, стекающая с ледников, и живописный лес, по которому странствовали герои.
Вечером отвезём вас в аэропорт Минеральных Вод. Планируйте вылет после 20:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|71 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Билеты на канатные дороги
- Трансферы по маршруту на комфортабельных внедорожниках Тойота/ Лексус
- Стоимость тура указана за 1 человека при группе из 4 путешественников. Если людей будет больше или меньше, цена будет пересчитана в индивидуальном порядке
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Ужины