После завтрака начнём путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где снимался фильм «Бременские музыканты». Начнём с Чегемских водопадов, затем посетим удивительную локацию — парадром «Флай Чегем». Здесь вы увидите, как над ущельем летают парапланы. Желающие смогут совершить полёт вместе с инструктором.

Дальше будем двигаться по перевалу Актопрак, где когда-то проходил Великий Шёлковый путь. Виды вас ждут невероятные: альпийские луга, за которыми высятся горы с белоснежными шапками.

Остановимся у озера Гижгит. Именно здесь жил маленький Трубадур с мамой, а уже знакомый нам перевал Актопрак виднелся из города Бремен.

Вечером заселимся в отель.