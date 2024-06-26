Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»

Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы! Сказка внезапно оживёт, и вот уже перед нами возникнут знакомые по фильму «Бременские музыканты» локации: неземное озеро Гижгит, где жил маленький Трубадур,
читать дальше

перевал Актопрак, вершины которого виднеются из Бремена, знаменитое плато Бермамыт, где уже взрослый герой пел свою песню.

А ещё мы побываем на высоте 3847, в царстве снегов и ледников, полюбуемся бескрайними альпийскими лугами и сделаем фото парящих над пропастью парапланов.

Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

.

Проживание. Будем жить в отелях по маршруту: отель 4* в Пятигорске в 1 день, отель в Приэльбрусье во 2 день, 1 ночь в термальном комплексе в 3 день, отель в Кисловодске/отель при обсерватории в 4 день, отель в Кисловодске или в горах в 5 день, 2-местное размещение.

Питание. В программу включены завтраки и обеды. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с 7 лет.

Транспорт. Передвигаться будем на комфортабельных внедорожниках Тойота, Лексус.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и самостоятельная прогулка по Пятигорску

Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод и отвезём в Пятигорск. После заселения в отель вы сможете самостоятельно исследовать город. Советуем посетить Провал, прогуляться по цветнику и Лермонтовской галерее, осмотреть Эолову арфу и сфотографировать скульптуру орла.

2 день

Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит

После завтрака начнём путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где снимался фильм «Бременские музыканты». Начнём с Чегемских водопадов, затем посетим удивительную локацию — парадром «Флай Чегем». Здесь вы увидите, как над ущельем летают парапланы. Желающие смогут совершить полёт вместе с инструктором.

Дальше будем двигаться по перевалу Актопрак, где когда-то проходил Великий Шёлковый путь. Виды вас ждут невероятные: альпийские луга, за которыми высятся горы с белоснежными шапками.

Остановимся у озера Гижгит. Именно здесь жил маленький Трубадур с мамой, а уже знакомый нам перевал Актопрак виднелся из города Бремен.

Вечером заселимся в отель.

Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро ГижгитЧегемские водопады, перевал Актопрак и озеро ГижгитЧегемские водопады, перевал Актопрак и озеро ГижгитЧегемские водопады, перевал Актопрак и озеро ГижгитЧегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
3 день

Поляна Азау, подъём до станции Гара-Баши и озеро Комсомольское

Позавтракаем и отправимся на поляну Азау. По канатной дороге поднимемся до станции Гара-Баши и окажемся на высоте 3847 метров, откуда открывается головокружительный вид на Эльбрус. Здесь всё ещё царствует зима: повсюду снег и ледники. По желанию можно подняться ещё выше, на отметку 4400 метров на снегоходе или ратраке. Остановимся у озера Комсомольское, тоже послужившего декорацией к фильму.

Ночевать сегодня будем в отеле при оздоровительном комплексе с термальными источниками. Желающие смогут понежиться в лечебных водах или насладиться SPA-процедурами.

Поляна Азау, подъём до станции Гара-Баши и озеро КомсомольскоеПоляна Азау, подъём до станции Гара-Баши и озеро КомсомольскоеПоляна Азау, подъём до станции Гара-Баши и озеро КомсомольскоеПоляна Азау, подъём до станции Гара-Баши и озеро Комсомольское
4 день

Урочище Джилы-Су. скалы Аватары и водопады

После завтрака поедем в урочище Джилы-Су у самого подножия Эльбруса. По пути остановимся на плато Шаджатмаз, а затем продолжим путешествие по ущелью реки Харбас, любуясь скалами Аватарами.

В урочище Джилы-Су будем наслаждаться невероятными водопадами: Каракая-Су, Султан-Су и Кызыл-Су. Сегодняшние локации вы уже видели в фильме «Бременские музыканты», но вживую они ещё невероятнее!

Затем заселимся в отель и отдохнём.

Урочище Джилы-Су. скалы Аватары и водопадыУрочище Джилы-Су. скалы Аватары и водопадыУрочище Джилы-Су. скалы Аватары и водопадыУрочище Джилы-Су. скалы Аватары и водопадыУрочище Джилы-Су. скалы Аватары и водопады
5 день

Плато Бермамыт

Проснёмся, позавтракаем — и в путь. Нас ждут головокружительные пейзажи плато Бермамыт. Вы сразу узнаете локацию — именно здесь, на плато, на самом краю пропасти, Трубадур пел финальную песню.

Со смотровой площадки полюбуемся Эльбрусом и сделаем эффектные кадры. А ещё увидим скалы Два монаха и каменный амфитеатр.

Затем заселимся в отель.

Плато БермамытПлато БермамытПлато БермамытПлато БермамытПлато Бермамыт
6 день

Озеро Туманлы-Кёль, Домбайская поляна и река Уллу-Муруджу

Выселимся из отеля и поедем на озеро Туманлы-Кёль в Гоначхирском ущелье. Водоём расположен на высоте 1850 метров, а его возраст почти достигает двух тысяч лет! Именно здесь купался король, а музыканты сочинили свою песню.

Остановимся на Домбайской поляне и полюбуемся ледниками и горными хребтами. Отсюда можно подняться на гору Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров по канатной дороге.

Продолжим путешествие по местам съёмок. На очереди речка Уллу-Муруджу, стекающая с ледников, и живописный лес, по которому странствовали герои.

Вечером отвезём вас в аэропорт Минеральных Вод. Планируйте вылет после 20:00.

Озеро Туманлы-Кёль, Домбайская поляна и река Уллу-МуруджуОзеро Туманлы-Кёль, Домбайская поляна и река Уллу-МуруджуОзеро Туманлы-Кёль, Домбайская поляна и река Уллу-МуруджуОзеро Туманлы-Кёль, Домбайская поляна и река Уллу-Муруджу

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет71 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Билеты на канатные дороги
  • Трансферы по маршруту на комфортабельных внедорожниках Тойота/ Лексус
  • Стоимость тура указана за 1 человека при группе из 4 путешественников. Если людей будет больше или меньше, цена будет пересчитана в индивидуальном порядке
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, планируйте вылет не раньше 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхЭльбрусПопулярные местаДомбайВыездныеДжилы-суВсе туры6-дневные турыПриэльбрусье

Похожие туры из Минеральных Вод

Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
21 июня в 07:00
28 июня в 07:00
26 655 за человека
Две стороны Эльбруса
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
10 июля в 08:00
45 000 за человека
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
Начало: Г. Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
73 200 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
ХорошоТам