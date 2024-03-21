1 день

Встреча, термальные источники «Гедуко», Баксанское ущелье

12:00-12:30 Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.

Этот день получится насыщенным и полностью посвящённым здоровью, ведь зимний тур предполагает заезд в оздоровительный комплекс «Гедуко».

Отдых зимой на источниках —лучшее, что можно предложить в первый день путешествия.

Комплекс «Гедуко» предлагает воспользоваться удобными бассейнами, доверху наполненными минеральной водой.

Исцеляющая жидкость не нуждается в подогреве, поскольку выходит наружу буквально из земных недр — источники питают фонтаны, бьющие из глубин до 4 км.

Какая бы ни была погода зимой, температура воды в бассейне практически не меняется, оставаясь на рубеже около 50 градусов Цельсия.

Вы удивитесь, насколько это приятно – нежиться в тёплой в воде, насыщенной бромом, соединениями натрия, кальция и калия, в то время, как вокруг пляшут нарядные снежинки.

Главное, не забудьте взять купальник, шлёпки, заколку и полотенце.

Далее группа переезжает в Баксанское ущелье и поселяется в уютном отеле «Седьмой регион».