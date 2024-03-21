А сластёнам и подавно: в рамках тура можно попробовать вкуснейший чай из горных трав, варенье и пирожки с ягодами.
Размещение в уютной гостинице позволит насладиться комфортом, а разнообразные прогулки насытят воображение до отказа!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, термальные источники «Гедуко», Баксанское ущелье
12:00-12:30 Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.
Этот день получится насыщенным и полностью посвящённым здоровью, ведь зимний тур предполагает заезд в оздоровительный комплекс «Гедуко».
Отдых зимой на источниках —лучшее, что можно предложить в первый день путешествия.
Комплекс «Гедуко» предлагает воспользоваться удобными бассейнами, доверху наполненными минеральной водой.
Исцеляющая жидкость не нуждается в подогреве, поскольку выходит наружу буквально из земных недр — источники питают фонтаны, бьющие из глубин до 4 км.
Какая бы ни была погода зимой, температура воды в бассейне практически не меняется, оставаясь на рубеже около 50 градусов Цельсия.
Вы удивитесь, насколько это приятно – нежиться в тёплой в воде, насыщенной бромом, соединениями натрия, кальция и калия, в то время, как вокруг пляшут нарядные снежинки.
Главное, не забудьте взять купальник, шлёпки, заколку и полотенце.
Далее группа переезжает в Баксанское ущелье и поселяется в уютном отеле «Седьмой регион».
Поляна нарзанов
С утра группу ждет поход на Поляну нарзанов.
Тропка игриво виляет между нежными березами и стройными мачтами сосен.
По пути туристов веселит шум реки Баксан.
Если повезёт и будут ясные, солнечные деньки, то воды горного потока, словно по волшебству, превратятся в чистый изумруд.
От этой картины сложно оторвать взор!
Река Баксан не замерзает даже зимой, лишь валуны, перегораживающие реку, одеваются в белоснежный наряд.
Но неоспоримой изюминкой зимнего путешествия станет Поляна нарзанов.
Здесь бьют целебные источники, излечивающие от сотен хворей: здесь можно подлечить нервную и сердечно-сосудистую системы.
Активная часть тура: 12,6 км пешком, перепад высот — 2180-1960-2180 м, длительность— 5-6 часов.
Треккинг в ущелье Адыл-Су к леднику Кашкаташ
Сегодня отправляемся на приятную прогулку по ущелью Адыл-Су.
Это ущелье широкое, живописное, а его склоны украшает прекрасный, сосновый лес.
Когда поднимемся немного повыше, издалека увидим Песчаные замки в соседнем ущелье.
На сувенирных рынках очень легко купить перетертый с сахаром барбарис.
А в ущелье Адыл-Су эту красную ягоду можно даже попробовать прямо с куста!
Вскоре наша дорога повернет направо и зигзагами начнет подниматься по склону.
Еще немного — и впереди мы уже увидим ледник Кашкаташ.
Это огромный ледник, на котором летом любят тренироваться альпинисты.
Площадь ледника составляет 4 кв. км., а его длина - целых 6,1 км.
На ледник полюбуемся снизу, из долины.
В солнечную погоду можно рассмотреть все его изгибы, голубоватые пики и его мощный, ледовый панцирь.
Активная часть прохождения по маршруту: 14,8 км, перепад высот — 1780-2280 м, продолжительность маршрута — 6-7 часов.
Канатная дорога на гору Чегет
С утра мы с удовольствием пройдемся по экотропе, соединяющей две прекрасные горы: Чегет и Эльбрус.
На пути практически не будет перепадов высот, поэтому прогулка обещает быть легкой и приятной.
Тур зимой на Эльбрус обязательно включает в себя поездку на фуникулере на гору Чегет.
На ней расположилось уникальное, круглое кафе «Ай», что по-местному обозначает Луна.
С этого места до Эльбруса всего 5 км, поэтому со смотровых площадок Чегета двуглавый красавец великолепно виден.
Далее идем на сувенирный рынок.
Надо сказать, что это один из самых известных базарчиков горного края.
Здесь можно разжиться вкуснейшим вареньем из шишек, натуральными вязаными носками, жилетами из овчины и, конечно, традиционными магнитиками.
Также на рынке продают травяные чаи, исцеляющие от различных недугов.
Активная часть: путь к горе Чегет и обратно — 4 км пешком, перепад высот 2180-2100 м; подъем по канатной дороге — перепад высот 2100-3045 м; продолжительность — 6-7 часов.
Треккинг к леднику Терскол
Ущелье неспокойной речушки Терскол зимой особенно прекрасно.
Бодрящие, льдистые потоки не останавливают даже лютые морозы — дымчато-голубая речная лента будет сопровождать туристов на всём протяжении маршрута.
Иногда выпадет так много снега, что тропинки в ущелье заметает.
В этом случае наш инструктор протаптывает тропу, а вся группа медленно и уверенно идет за ним след в след.
По заснеженным тропам и удивительно красивому, аутентичному деревянному мостику зимний променад продолжается дальше, уводя группу вглубь соснового леса.
По пути местами проглядывают рубиновые ягоды барбариса.
А вам когда-нибудь доводилось пить чай с этой ягодой?
Если нет, то зимний тур предоставит такую возможность — это невероятно вкусно и полезно!
Перейдя по деревянному мосту горную реку Терскол, мы неуклонно приближаемся к конечной точке маршрута — одноимённому древнему леднику.
По пути туристам обязательно встретится небольшой домик, подозрительно похожий на избушку лесной ведуньи, а также лавка, на которой видна надпись: «Терскол» (а не «Киса и Ося здесь были», как ожидалось).
Активная часть: 10,4 км пешком, перепад высот — 2180-2790 м, продолжительность — 6 часов.
Водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус
Зимнее Приэльбрусье не перестаёт удивлять, поэтому подготовьтесь — сегодня вы вблизи увидите Эльбрус!
Треккинг начнётся походом к заледеневшему водопаду Азау.
Зимний водопад Азау — это громадный 80-метровый бриллиант, ослепительно сверкающий под скупыми солнечными лучами.
Далее маршрут ведёт к величественному Эльбрусу — жемчужине Кавказа.
Мы непременно поднимемся по канатной дороге на высоту 3 850 м – именно на этом рубеже находится станция «Гара-Баши».
Во второй половине этого дня мы дадим туристам свободное время!
Вы сможете покататься на лыжах, сноубордах, санках или посидеть в кафе, медленно попивая ягодный чай с видом на горы.
При ответе на вопрос, что посмотреть зимой, существует еще один универсальный вариант – сувенирный рынок.
Цены на сувенирном рынке вполне приемлемые, а качество – выше всяческих похвал.
И какой же поход зимой способен обойтись без домашних посиделок под сенью местных кафешек.
Совет: попробуйте пирожки с брусникой — это нечто невообразимое!
Активная часть: путь к горе Эльбрус и обратно – 7,6 км пешком, перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге — перепад высот 2180-3850 м, длительность — 6-7 часов.
Отъезд
Сегодня прощаемся с гостеприимным Приэльбрусьем и отправляемся обратно в Минеральные Воды.
С собой увозим яркие впечатления и самые красивые фото Эльбруса зимой!
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).
13:30 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Минеральные Воды после 17:00.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Седьмой регион» или гостинице аналогичного класса.
Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 13 000 руб. /весь период отдыха.
Варианты проживания
Гостиница «Седьмой регион»
Гостиница находится на территории национального парка Приэльбрусье, всего в 2 км от горы Эльбрус и склонов Поляна Чегет и Поляна Азау.
К услугам гостей светлые номера с телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой. Подключен бесплатный Wi-Fi.
В кафе отеля подают домашние блюда русской и кавказской кухни.
В отеле «Терскол Седьмой Регион Приэльбрусье» к услугам гостей прокат лыжного снаряжения, настольный теннис и бильярд (данные услуги предоставляются за дополнительную плату). Кухни для туристов нет.
До города Нальчик в 127 км можно доехать по автостраде A158.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание: п. Терскол, гостиница «Седьмой регион» или гостиница аналогичного класса. 2, 3-местные номера стандарт, удобства в номере
- 2-разовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное). Обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Входные билеты на термальные источники
- Входные билеты в Нацпарк Приэльбрусье
- Билеты на канатную дорогу Эльбрус
- Билеты на канатную дорогу Чегет
- Групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обед во время трансфера (день 1), ужины. Поужинать можно в нашей гостинице, также рядом есть несколько кафе. Стоимость ужина - 300-400 руб
- При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 13 000 руб. /весь период отдыха
- Регистрация в гостинице иностранных граждан (Украина, Беларусь, Израиль и др.) - 300 руб. /весь период отдыха
- При необходимости, прокат лыж, сноубордов - 700-1 200 руб. /день
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- куртка;
- флиска;
- шапка, перчатки;
- теплые ходовые штаны;
- куртка. Температура воздуха днем может быть в пределах: -5… -12С.;
- футболка;
- нижнее белье, носки;
- фонарики (гамаши, гетры, бахиллы);
- теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
- при необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- подпопник;
- купальник, полотенце (для источников);
- шлепки для гостиницы;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
- фотоаппарат / видеокамера;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва);
- расческа;
- очки солнцезащитные обязательно. Для людей с повышенной чувствительностью глаз к солнечным лучам, рекомендуем иметь очки с ультрафиолетовым (УФ) фильтром;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста, а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- туалетная бумага;
- фонарик;
- термос обязательно (объем 0,75 – 1 л). В термосе каждый турист берет для себя чай на прогулку;
- кружка, ложка;
- сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается тур?
Район путешествия: РФ, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 13:30 МСК.
Предусмотрены ли скидки в туре?
Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».
Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!