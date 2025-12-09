Хотите провести свидание необычно и со смыслом? Вместо привычных форматов вас ждёт уютная мастерская, атмосфера творчества и акварель, которая поддаётся даже новичкам.
Под руководством мастера шаг за шагом вы создадите собственные картины — и унесёте их с собой как память о вашем вечере.
Описание мастер-класса
- Уютная творческая атмосфера и внимательное сопровождение опытного мастера
- Каждый создаст свою законченную акварельную работу — даже без опыта рисования
- Возможность выбрать сюжет по душе из заранее подготовленных тем
- Романтическая обстановка и время только для вас двоих
- Памятное фото на ваш телефон и моментальная карточка на полароид
- Угощение на выбор: чай с тортиком или просекко с фруктами
Организационные детали
Мастер-класс для вас проведу я или другой человек из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Яузской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 42 туристов
Я мастер по лепке. Вместе с дружной командой мы проводим мастер-классы для детишек и взрослых. Творческие занятия успокаивают, заземляют и развивают фантазию. Приходите — и вы убедитесь в этом сами.
