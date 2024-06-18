3 дня
9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
Увидеть древнейшие памятники архитектуры, побывать на родине сыра и рассмотреть города с воды
Начало: Москва, где вам удобно, 9:00
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
100 000₽ за всё до 4 чел.
2 дня
Гастротур с отдыхом в SPA-отеле и обедом на загородной экоферме
Попробовать «космический» десерт и суп по-царски из перепелов и исследовать 3 города
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 7:30
3 ноя в 07:30
3 янв в 07:30
14 300₽ за человека
2 дня
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 7:15
2 ноя в 07:15
2 янв в 07:15
13 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрек18 июня 2024Наш гид Александр оказался уникальным человеком - профессионал своего дела, всесторонне образованный, умный, тактичный, обходительный. То, как он устроил наше
- ССергей22 июня 2023Поездка прошла совсем неплохо, очень интересно, много новой информации и впечатлений. Исторические экскурсы разбавлены сплавом на байдарках. Спасибо Людмиле, сопровождающему гиду и Александру.
- ВВалерия15 мая 2023Это было чудесное путешествие, насыщенное интересной информацией и роскошными пейзажами, но неутомительное, ведь за увлекательными рассказами гида время в дороге
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «В ноябре»
Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Москве в октябре 2024
Сейчас в Москве в категории "В ноябре" можно забронировать 3 тура от 13 990 до 100 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Москве на 2024 год по теме «В ноябре», 3 ⭐ отзыва, цены от 13990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь