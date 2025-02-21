Очень удобный формат экскурсии, гид Александр. Забрал прямо с аэропорта и провел по значимо важным местам города, много интересной и

полезной информации про город. Время пролетело незаметно. Очень красивые смотровые площадки, город как с почтовых открыток. Всем советую, чтобы в следующие дни легко ориентироваться по городу и планировать своё время.

А Анна

Спасибо Даниилу за содержательную экскурсию, интересный маршрут и локации)) Вообще формат экскурсия-трансфер- шикарный вариант: и знакомство с городом, и сразу понимание где и что находится… Подойдет всем, кто первый раз посещает Мурманск❤️