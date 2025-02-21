Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер и экскурсия из аэропорта Мурманска
Водитель-гид встретит вас в аэропорту и проведёт увлекательную трёхчасовую экскурсию по Мурманску. Узнайте больше о городе и получите полезные советы
Начало: В аэропорту
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
10 мар в 09:00
11 мар в 09:00
от 36 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер на Край Света - в Териберку
Начало: Мурманск, аэропорт Мурманск, ж/д вокзал Мурманск
15 мар в 08:00
16 мар в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛетушева21 февраля 2025Очень удобный формат экскурсии, гид Александр. Забрал прямо с аэропорта и провел по значимо важным местам города, много интересной и
- ААнна17 февраля 2025Спасибо Даниилу за содержательную экскурсию, интересный маршрут и локации)) Вообще формат экскурсия-трансфер- шикарный вариант: и знакомство с городом, и сразу понимание где и что находится… Подойдет всем, кто первый раз посещает Мурманск❤️
- ННаталья7 февраля 2025Прекрасно организованная экскурсия, внимательный и вовлеченный в свое дело гид Даниил! Очень рекомендую! Показал все достопримечательности города, главные локации и смотровые площадки. Спасибо!
- ДДмитрий25 октября 2022Отличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещению.
- ЕЕвгений15 августа 2022Обязательно выйдите в море на открытом катере при волнении 2-3 балла, получите "крещение" от бога арктических вод брызгами соленой морской
- ППавел11 августа 2022Ездили с Евгением, все понравилось, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Из аэропорта»
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