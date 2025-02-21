Экскурсии из аэропорта Мурманска

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Мурманске, цены от 9500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
На машине
3.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер и экскурсия из аэропорта Мурманска
Водитель-гид встретит вас в аэропорту и проведёт увлекательную трёхчасовую экскурсию по Мурманску. Узнайте больше о городе и получите полезные советы
Начало: В аэропорту
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Териберка, или российский Йотунхейм
На машине
На снегоходах
9 часов
47 отзывов
Водная прогулка
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
10 мар в 09:00
11 мар в 09:00
от 36 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер на Край Света - в Териберку
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер на Край Света - в Териберку
Начало: Мурманск, аэропорт Мурманск, ж/д вокзал Мурманск
15 мар в 08:00
16 мар в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Летушева
    21 февраля 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Очень удобный формат экскурсии, гид Александр. Забрал прямо с аэропорта и провел по значимо важным местам города, много интересной и
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    полезной информации про город. Время пролетело незаметно. Очень красивые смотровые площадки, город как с почтовых открыток. Всем советую, чтобы в следующие дни легко ориентироваться по городу и планировать своё время.

  • А
    Анна
    17 февраля 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Спасибо Даниилу за содержательную экскурсию, интересный маршрут и локации)) Вообще формат экскурсия-трансфер- шикарный вариант: и знакомство с городом, и сразу понимание где и что находится… Подойдет всем, кто первый раз посещает Мурманск❤️
    Спасибо Даниилу за содержательную экскурсию, интересный маршрут и локации))Спасибо Даниилу за содержательную экскурсию, интересный маршрут и локации))
  • Н
    Наталья
    7 февраля 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Прекрасно организованная экскурсия, внимательный и вовлеченный в свое дело гид Даниил! Очень рекомендую! Показал все достопримечательности города, главные локации и смотровые площадки. Спасибо!
    Прекрасно организованная экскурсия, внимательный и вовлеченный в свое дело гид Даниил! Очень рекомендую! Показал все достопримечательностиПрекрасно организованная экскурсия, внимательный и вовлеченный в свое дело гид Даниил! Очень рекомендую! Показал все достопримечательностиПрекрасно организованная экскурсия, внимательный и вовлеченный в свое дело гид Даниил! Очень рекомендую! Показал все достопримечательности
  • Д
    Дмитрий
    25 октября 2022
    Териберка, или российский Йотунхейм
    Отличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещению.
    Отличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещениюОтличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещениюОтличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещениюОтличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещениюОтличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещениюОтличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещениюОтличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещениюОтличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещениюОтличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещениюОтличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещению
  • Е
    Евгений
    15 августа 2022
    Териберка, или российский Йотунхейм
    Обязательно выйдите в море на открытом катере при волнении 2-3 балла, получите "крещение" от бога арктических вод брызгами соленой морской
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    воды. Оденьтесь соответствующе, обязательно свитер под ветровку. Север есть север. Насчет китов не уверен, они сами себе хозяева, а вот галдеж чаек на птичьем базаре будет обеспечен. Чайки давно в "туристическом бизнесе", знают когда начинать "концерт".

  • П
    Павел
    11 августа 2022
    Териберка, или российский Йотунхейм
    Ездили с Евгением, все понравилось, спасибо
    Ездили с Евгением, все понравилось, спасибоЕздили с Евгением, все понравилось, спасибоЕздили с Евгением, все понравилось, спасибоЕздили с Евгением, все понравилось, спасибоЕздили с Евгением, все понравилось, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Из аэропорта»

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  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Набережная
  5. Мыс Абрам
  6. Памятник Ждущей
  7. Морской вокзал
  8. Кольский мост
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  10. Пляж «Яйца драконов»
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в марте 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 9500 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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