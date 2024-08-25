На Рождество – экскурсии на Ольхоне

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» на Ольхоне, цены от 17 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Джип-тур по северу острова Ольхон
На машине
Джиппинг
65 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия на Ольхоне
Погрузитесь в мир природных чудес Ольхона с индивидуальным джип-туром. Живописные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
На машине
Джиппинг
24 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: захватывающий джип-тур из Иркутска по острову Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Ольхона: от древних наскальных рисунков до священных мест шаманизма и купания в Байкале
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
9 сен в 08:30
33 340 за всё до 4 чел.
Джип-тур по югу острова Ольхон
На машине
Джиппинг
24 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Джип-тур по югу Ольхона: захватывающие пейзажи и исторические места
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Ольхона с индивидуальным джип-туром на Ниве
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Путешествие по южной части острова Ольхон
На машине
14 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Южная часть Ольхона: Харгойский перевал, замок Хулы и озеро Ялга
Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
24 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    25 августа 2024
    Джип-тур по югу острова Ольхон
    Отличная экскурсия по всем основным точкам юга Ольхона. Мы брали 2 экскурсии у организатора - на юг и север острова
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    в 2 разных дня. Обе экскурсии проводил один и тот же водитель-гид, что было удобно и приятно. Особенно хочется отметить, что водитель выбирал маршрут так, чтобы разминуться с большим потоком туристов - это круто и очень удобно:) Если вы никогда не были на Ольхоне, советую брать 2 экскурсии на юг и на север - две части острова действительно разные, и обе интересные)

    Отличная экскурсия по всем основным точкам юга Ольхона. Мы брали 2 экскурсии у организатора - наОтличная экскурсия по всем основным точкам юга Ольхона. Мы брали 2 экскурсии у организатора - на
  • Н
    Наталья
    22 августа 2024
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Нашим гидом-водителем был Роман. Правильная речь, только интересная и необходимая путевая информация. Режим дружеской беседы мне всегда импонирует. Спасибо за классную поездку и шикарный уединенный пляж, спасибо за терпеливое ожидание и изменение маршрута по нашей просьбе!
  • А
    Александра
    19 августа 2024
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Спасибо за отличный тур! Посмотрели все основные точки севера Ольхона. Водитель ненавязчиво рассказал факты/легенды об острове (мы не брали доп.
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    гида), не перегружая деталями, а ещё спланировал маршрут так, чтобы не попасть в скопление людей с других экскурсий, за это отдельный респект:) Некоторые участки дороги (на территории леса) были с ямами, горками и корнями, но мы проехали их аккуратно:) P.S: Мы также брали тур на юг острова в другой день, и оба раза ездили с одним и тем же водителем - это удобно)

    Спасибо за отличный тур! Посмотрели все основные точки севера Ольхона. Водитель ненавязчиво рассказал факты/легенды об островеСпасибо за отличный тур! Посмотрели все основные точки севера Ольхона. Водитель ненавязчиво рассказал факты/легенды об острове
  • О
    Ольга
    13 августа 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Огромнейшее спасибо за идеально организованную экскурсию. Сергей - отличный гид, с приятным чувством юмора. Провез по нас Ольхону с учетом
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    всех наших хотелок и с учетом физических возможностей. За счет двух машин сэкономил нам время на очередь на паром, а это весьма существенно. Были жалобы в предыдущих отзывах на еду. Кафе действительно не мишленовский ресторан, но еда нормальная. За деликатесами не сюда. Сюда за видами, воздухом и энергетикой Байкала, а этого здесь в избытке. Спасибо всем причастным к организации нашего дня на Ольхоне

  • Д
    Дарт
    28 июля 2024
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Все что я писал о туре по югу Ольхона (с тем же водителем-гидом Константином) можно сказать и о севере. К
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    сожалению, погода очень сильно спутала планы из-за сильного дождя, но это не помешало кайфануть по полной. В отличие от спокойного юга - север острова выглядит более брутально и масштабнее. Отдельное спасибо, что Константин довез нас потом до Гастронома и помог погрузить багаж в маршрутку, на которой мы возвращались в Иркутск.

    Все что я писал о туре по югу Ольхона (с тем же водителем-гидом Константином) можно сказатьВсе что я писал о туре по югу Ольхона (с тем же водителем-гидом Константином) можно сказатьВсе что я писал о туре по югу Ольхона (с тем же водителем-гидом Константином) можно сказатьВсе что я писал о туре по югу Ольхона (с тем же водителем-гидом Константином) можно сказать
  • М
    Марина
    23 июля 2024
    Джип-тур по югу острова Ольхон
    Экскурсия прошла очень интересно и душевно. Нам повезло: была произведена замена водителя и автомобиля. В итоге мы ездили с Игорем
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    на Тайоте PAV4. Очень здОрово! Удобно, комфортно, увлекательно. Игорь родился и вырос на Ольхоне, в отношении тех мест, где мы ездили, много рассказывал историй из своего детства, это очень трогательно, вообще, во время поездки мы (я, супруг и Игорь) много беседовали. Игорь показал нам интересные места по программе экскурсии и, кроме того, ещё несколько дополнительных локаций, накормил вкусной ухой из омуля и блинами с вареньем. Спасибо большое за всё организатору экскурсии Галине и Игорю.

  • Е
    Елена
    2 июля 2024
    Джип-тур по югу острова Ольхон
    Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада, что выбрала именно Джип-тур!
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    не пришлось ожидать кого-либо по ходу поездки, все зависело только от нашего темпа осмотра достопримечательностей! Новый УАЗ легко лез в любую гору, спускался по крутым склонам, нас нигде не высаживали, чтобы преодолеть перевал. Если Вам комфортнее в маленькой группе, то выбирайте именно Джип-туры (есть как на юг, так и на север Ольхона). Организаторам успехов!

    Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада
  • Н
    Надежда
    29 июня 2024
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Экскурсию нам проводили водитель Сергей и гид Любовь Глебовна. Нам все очень понравилось. Рекомендуем, не пожалеете
  • О
    Ольга
    15 июня 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Экскурсию по Ольхону провел Владимир Это грамотный,вежливый человек. Много рассказывал об местных обычаев и легенд. Немного не повезло с погодой. Моросил дождик,но
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    это не омрачило нашу поездку. Байкал не может оставлять равнодушным. В течение дня мы наблюдали за его мощью и как он меняется. Взляд не оторвешь. Природа завораживает. проехали весь остров до мыса Хобой. Со скалы видели нерп лежащих на камушке Все великолепно. Рекомендую

  • Р
    Роман
    16 марта 2024
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Очень интересная и насыщенная экскурсия,много локаций, узнали много всего нового о природе, жизни и особенностях края. Отдельная благодарность Сергею, было очень
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    интересно, легко и не принужденно, никуда не подгонял, ответил на все наши вопросы, помог и подсказал все, просто молодец, экскурсией довольны, всем советуем посетить

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Джип-тур по северу острова Ольхон
  2. День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
  3. Джип-тур по югу острова Ольхон
  4. Путешествие по южной части острова Ольхон
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Любви
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Скала Шаманка
  6. Самое главное
  7. Озеро Сердце
  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в сентябре 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 17 900 до 33 340. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию на Ольхоне на 2024 год на рождество, 127 ⭐ отзывов, цены от 17900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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