6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия на Ольхоне
Погрузитесь в мир природных чудес Ольхона с индивидуальным джип-туром. Живописные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: захватывающий джип-тур из Иркутска по острову Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Ольхона: от древних наскальных рисунков до священных мест шаманизма и купания в Байкале
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
9 сен в 08:30
33 340₽ за всё до 4 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Джип-тур по югу Ольхона: захватывающие пейзажи и исторические места
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Ольхона с индивидуальным джип-туром на Ниве
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Южная часть Ольхона: Харгойский перевал, замок Хулы и озеро Ялга
Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра25 августа 2024Отличная экскурсия по всем основным точкам юга Ольхона. Мы брали 2 экскурсии у организатора - на юг и север острова
- ННаталья22 августа 2024Нашим гидом-водителем был Роман. Правильная речь, только интересная и необходимая путевая информация. Режим дружеской беседы мне всегда импонирует. Спасибо за классную поездку и шикарный уединенный пляж, спасибо за терпеливое ожидание и изменение маршрута по нашей просьбе!
- ААлександра19 августа 2024Спасибо за отличный тур! Посмотрели все основные точки севера Ольхона. Водитель ненавязчиво рассказал факты/легенды об острове (мы не брали доп.
- ООльга13 августа 2024Огромнейшее спасибо за идеально организованную экскурсию. Сергей - отличный гид, с приятным чувством юмора. Провез по нас Ольхону с учетом
- ДДарт28 июля 2024Все что я писал о туре по югу Ольхона (с тем же водителем-гидом Константином) можно сказать и о севере. К
- ММарина23 июля 2024Экскурсия прошла очень интересно и душевно. Нам повезло: была произведена замена водителя и автомобиля. В итоге мы ездили с Игорем
- ЕЕлена2 июля 2024Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада, что выбрала именно Джип-тур!
- ННадежда29 июня 2024Экскурсию нам проводили водитель Сергей и гид Любовь Глебовна. Нам все очень понравилось. Рекомендуем, не пожалеете
- ООльга15 июня 2024Экскурсию по Ольхону провел Владимир Это грамотный,вежливый человек. Много рассказывал об местных обычаев и легенд. Немного не повезло с погодой. Моросил дождик,но
- РРоман16 марта 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия,много локаций, узнали много всего нового о природе, жизни и особенностях края. Отдельная благодарность Сергею, было очень
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Ольхону в сентябре 2024
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