Мои заказы

Экскурсии по Оренбургской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Оренбургской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
НАЙТИ
Оренбург
Новочеркасск
Энгельс

Индивидуальные экскурсии

Там, где спит дракон: по Оренбургской степи к Долгим горам
Там, где спит дракон: по Оренбургской степи к Долгим горам
5
2 отзыва
16000
за всё
Отдохнуть от суеты города и увидеть другое Оренбуржье
Оренбург
Степное море Оренбуржья: авторский тур на внедорожнике
Степное море Оренбуржья: авторский тур на внедорожнике
5
15 отзывов
22900
за всё
Посетить главные достопримечательности края и вдохновиться горами, озерами и пустынями
Оренбург
Оренбург - сердце Евразии. Обзорная экскурсия
Оренбург - сердце Евразии. Обзорная экскурсия
4.7
3 отзыва
3500
за всё
Увидеть купеческий город, прикоснуться к истории и понять сегодняшние реалии
Оренбург
Обзорная экскурсия по Оренбургу «Прогулка по Музейной миле»
Обзорная экскурсия по Оренбургу «Прогулка по Музейной миле»
5
1 отзыв
5000
за всё
Познакомиться с городом, который часто называют маленьким Питером
Оренбург
Улица знатного торга в Оренбурге
Улица знатного торга в Оренбурге
5
1 отзыв
4000
за всё
Пройти по старинной Гостинодворской, рассмотреть дома и раскрыть тайны богатых династий
Оренбург
Мастер-класс по живописи «Оренбургские шали»
Мастер-класс по живописи «Оренбургские шали»
5
1 отзыв
2500
за чел.
Совместить рисование и знакомство с визитной карточкой города - пуховым платком
Оренбург
Кузнечный мастер-класс в Оренбурге
Кузнечный мастер-класс в Оренбурге
5
3 отзыва
2000
за чел.
Погрузиться в атмосферу прошлого, освоить необычный навык и сделать подкову своими руками
Оренбург
Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска
Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска
5
1 отзыв
3500
за всё
Исследовать улицы, где оживает история от сарматов до революций
Новочеркасск
Прогулка по набережной реки Урал - между Европой и Азией
Прогулка по набережной реки Урал - между Европой и Азией
6350
за всё
Увидеть одну из главных достопримечательностей Оренбурга и проникнуться атмосферой и историей города
Оренбург

Групповые экскурсии

Шихан Торатау, скала Калим-Ускан и водопад Кук-Караук
Шихан Торатау, скала Калим-Ускан и водопад Кук-Караук
3300
за чел.
Три природных символа за один день
Оренбург
Обзорная экскурсия по Уфе и лимонарий - из Оренбурга
Обзорная экскурсия по Уфе и лимонарий - из Оренбурга
4500
за чел.
Цитрусовая экзотика, советские кварталы и современные арт-пространства
Оренбург
Аркаим - место силы: 2 дня в сердце уральской степи
Аркаим - место силы: 2 дня в сердце уральской степи
5500
за чел.
Пройти по горам-хранителям и прикоснуться к тайнам бронзового века (из Оренбурга)
Оренбург
Открывая Новочеркасск: Музей донского казачества
Открывая Новочеркасск: Музей донского казачества
580
за чел.
Знакомство с историей края - за один визит
Новочеркасск

Обзорные по городам

Обзорная экскурсия по Уфе и лимонарий - из Оренбурга
Обзорная экскурсия по Уфе и лимонарий - из Оренбурга
4500
за чел.
Цитрусовая экзотика, советские кварталы и современные арт-пространства
Оренбург
Степное море Оренбуржья: авторский тур на внедорожнике
Степное море Оренбуржья: авторский тур на внедорожнике
5
15 отзывов
22900
за всё
Посетить главные достопримечательности края и вдохновиться горами, озерами и пустынями
Оренбург
Оренбург - сердце Евразии. Обзорная экскурсия
Оренбург - сердце Евразии. Обзорная экскурсия
4.7
3 отзыва
3500
за всё
Увидеть купеческий город, прикоснуться к истории и понять сегодняшние реалии
Оренбург
Мастер-класс по живописи «Оренбургские шали»
Мастер-класс по живописи «Оренбургские шали»
5
1 отзыв
2500
за чел.
Совместить рисование и знакомство с визитной карточкой города - пуховым платком
Оренбург
История Оренбурга за 100 минут
История Оренбурга за 100 минут
6200
за всё
Сложить цельную картину истории города и взглянуть на его главные достопримечательности
Оренбург
Открывая Новочеркасск: Музей донского казачества
Открывая Новочеркасск: Музей донского казачества
580
за чел.
Знакомство с историей края - за один визит
Новочеркасск
По Оренбургу - на автобусе и пешком
По Оренбургу - на автобусе и пешком
21150
за всё
Про казаков, пуховый платок, поэта и шпиона, крылья Гагарина, соль Ломоносова и не только
Оренбург
Всемирная столица казачества: путешествие в прошлое Новочеркасска
Всемирная столица казачества: путешествие в прошлое Новочеркасска
5
2 отзыва
4000
за всё
Пройти по широким проспектам, полюбоваться особняками и поговорить о расказачивании
Новочеркасск
Новочеркасск столичный и станичный
Новочеркасск столичный и станичный
5
11 отзывов
4000
за всё
Проследить историю главного города донского казачества и увидеть всё самое важное
Новочеркасск

Водные прогулки

Степное море Оренбуржья: авторский тур на внедорожнике
Степное море Оренбуржья: авторский тур на внедорожнике
5
15 отзывов
22900
за всё
Посетить главные достопримечательности края и вдохновиться горами, озерами и пустынями
Оренбург

Туры на автомобиле

Там, где спит дракон: по Оренбургской степи к Долгим горам
Там, где спит дракон: по Оренбургской степи к Долгим горам
5
2 отзыва
16000
за всё
Отдохнуть от суеты города и увидеть другое Оренбуржье
Оренбург
Степное море Оренбуржья: авторский тур на внедорожнике
Степное море Оренбуржья: авторский тур на внедорожнике
5
15 отзывов
22900
за всё
Посетить главные достопримечательности края и вдохновиться горами, озерами и пустынями
Оренбург
Оренбург на авто
Оренбург на авто
4.8
24 отзыва
10000
за всё
Насыщенная обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города
Оренбург
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
4.8
22 отзыва
4400
за всё
Путешествие во времени по столице мирового казачества - пешком и на авто
Новочеркасск
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
5
1 отзыв
12800
за всё
Поразиться неизведанными ландшафтам Ростовской области
Новочеркасск

Последние отзывы об экскурсиях по Оренбургской области

Б
Оренбург: один шаг от Европы до Азии
Дата посещения: 6 июн 2026
Огромное спасибо Людмиле за интересную и содержательную экскурсию по Оренбургу!
Огромное спасибо Людмиле за интересную и содержательную экскурсию по Оренбургу!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Прогулка по оренбургскому Арбату
Дата посещения: 30 сен 2025
Экскурсию ро кл. Советской, Оренбургскому Арбату, нам проводила Людмила. Рассказ был интересным, познавательным. Кроме подробного рассказа про то, что рассматривали, Людмила ответила на все вопросы. Эрудированный и грамотный экскурсовод. Благодарны. Рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска
Дата посещения: 5 сен 2025
Огромное спасибо Анастасии за интересную экскурсию. 05.09.2025г. мы посетили Новочеркасск. 2 часа пешей экскурсии пролетели как одно мгновение. Живой увлекательный
читать дальшеуменьшить

рассказ о становлении казачества и развитии города ,в котором переплелись исторические факты, легенды,интересные истории из жизни знаменитых людей. Ещё раз огромное спасибо Вам, Анастасия.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Прогулка по оренбургскому Арбату
Дата посещения: 19 авг 2025
Приехали в командировку и захотели узнать получше Оренбург. Очень увлекательная экскурсия, и это благодаря интереснейшему рассказу Людмилы. Хотелось бы её
читать дальшеуменьшить

поблагодарить от души. На следующий день делались с местными коллегами подробностями их родного города, они слушали раскрыв рты, а эту всю информацию мы получили на экскурсии с Людмилой. Отдельное спасибо за работу во время сильного похолодания!

Вам был полезен этот отзыв?
И
Новочеркасск столичный и станичный
Дата посещения: 11 июн 2025
Добрый день всем путешественникам! Планируя своё очередное путешествие по Золотому Кольцу России, решили добавить промежуточные точки посещения. Выбор на Новочеркасск
читать дальшеуменьшить

пал неслучайно. По работе был в этом городе неоднократно, но в какой-то момент понял, что хочу узнать об этом месте больше. Сайт "Хорошо там" познакомил меня с замечательным экскурсоводом Надеждой. Она оперативно вышла на связь, подтвердив бронирование, а за день до события напомнила о нашей встрече. Мы с нетерпением ждали этого дня, собирая информацию о Новочеркасске, готовя вопросы по теме. За день до встречи Надежда напомнила нам о нашем рандеву, что было очень приятно. И вот настал час "Х". Мы встретились в назначенном месте и понеслось... Время нашего общения пролетело незаметно, и после фотосессии у собора мы поняли, что ошиблись с выбором... Мы выбрали обзорную экскурсию, а надо было выбирать "всё включено"! Поскольку даже за то непродолжительное время, что Надежда была с нами, мы узнали очень много занимательных и удивительных историй из жизни Донского казачества в целом и его столицы в частности. Думаю, что мы ещё вернёмся в этот замечательный город, ведь теперь мы знаем, кто нас проведёт по уютным улочкам казачьей столицы. Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо Надежде!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Оренбург: один шаг от Европы до Азии
Большое спасибо Людмиле за прекрасную экскурсию по Оренбургу. Рассказ об истории города был интересным, материал легко усваивался, был ярко проиллюстрирован.
читать дальшеуменьшить

За время экскурсии узнал о развитии города во все важнейшие исторические эпохи, понял логику основателей и ключевых исторических фигур. Людмила также ответила на все интересующие вопросы о жизни города и горожан. Рекомендую к посещению!

Большое спасибо Людмиле за прекрасную экскурсию по Оренбургу. Рассказ об истории города был интересным, материал легко
Вам был полезен этот отзыв?
в
Прогулка в Долгих горах
отличный экскурс. все превосходно. организатор молодец!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Оренбург: один шаг от Европы до Азии
Были в Оренбурге первый раз, до экскурсии с Людмилой успели сходить в музей истории Оренбурга. Несмотря на это узнали очень много нового и интересного, Людмила с самого начала очень располагает к себе, время пролетело незаметно. Очень рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Один шаг от Европы до Азии
Очень понравилась экскурсия. Длилась более 2.5 часов в сильно жаркую погоду, но было настолько интересно, что даже не заметили такой
читать дальшеуменьшить

особенности климата. Живой диалог, много информации от настоящей жизни города и аонечно об истории создания и развития. Мы были толко своей семьей, как раз 5 человек - очень понравился такой формат. Детям 12 лет было тяжеловато гулять и слушать более 2х часов. Но мы это ожидали, экскурсовод тем не менее всячески старалась их втянуть и растормошить. Ну а для взрослых все было супер. Рекомендую именно эту экскурсию для знакомства с говорожом и именно у этого экскурсовода.

Вам был полезен этот отзыв?
Алеся
Оренбург в стиле модерн
Экскурсия была увлекательная. Запрос был следующий… рассказать об исторической архитектуре зданий, расположенных на конкретной улице. Аудитория состояла из 8 человек.
читать дальшеуменьшить

Все были в восторге. Узнали много неожиданных историй и фактов про здания, мимо которых проходим часто, но даже представить не могли, что они столько всего пережили.

Вам был полезен этот отзыв?