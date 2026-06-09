Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Оренбургской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
НАЙТИ
Индивидуальные экскурсии
5
2 отзыва
16000
₽
за всё
Отдохнуть от суеты города и увидеть другое Оренбуржье
5
15 отзывов
22900
₽
за всё
Посетить главные достопримечательности края и вдохновиться горами, озерами и пустынями
4.7
3 отзыва
3500
₽
за всё
Увидеть купеческий город, прикоснуться к истории и понять сегодняшние реалии
5
1 отзыв
5000
₽
за всё
Познакомиться с городом, который часто называют маленьким Питером
5
1 отзыв
4000
₽
за всё
Пройти по старинной Гостинодворской, рассмотреть дома и раскрыть тайны богатых династий
5
1 отзыв
2500
₽
за чел.
Совместить рисование и знакомство с визитной карточкой города - пуховым платком
5
3 отзыва
2000
₽
за чел.
Погрузиться в атмосферу прошлого, освоить необычный навык и сделать подкову своими руками
5
1 отзыв
3500
₽
за всё
Исследовать улицы, где оживает история от сарматов до революций
6350
₽
за всё
Увидеть одну из главных достопримечательностей Оренбурга и проникнуться атмосферой и историей города
Групповые экскурсии
3300
₽
за чел.
Три природных символа за один день
4500
₽
за чел.
Цитрусовая экзотика, советские кварталы и современные арт-пространства
5500
₽
за чел.
Пройти по горам-хранителям и прикоснуться к тайнам бронзового века (из Оренбурга)
580
₽
за чел.
Знакомство с историей края - за один визит
Обзорные по городам
4500
₽
за чел.
Цитрусовая экзотика, советские кварталы и современные арт-пространства
5
15 отзывов
22900
₽
за всё
Посетить главные достопримечательности края и вдохновиться горами, озерами и пустынями
4.7
3 отзыва
3500
₽
за всё
Увидеть купеческий город, прикоснуться к истории и понять сегодняшние реалии
5
1 отзыв
2500
₽
за чел.
Совместить рисование и знакомство с визитной карточкой города - пуховым платком
6200
₽
за всё
Сложить цельную картину истории города и взглянуть на его главные достопримечательности
580
₽
за чел.
Знакомство с историей края - за один визит
21150
₽
за всё
Про казаков, пуховый платок, поэта и шпиона, крылья Гагарина, соль Ломоносова и не только
5
2 отзыва
4000
₽
за всё
Пройти по широким проспектам, полюбоваться особняками и поговорить о расказачивании
5
11 отзывов
4000
₽
за всё
Проследить историю главного города донского казачества и увидеть всё самое важное
Водные прогулки
5
15 отзывов
22900
₽
за всё
Посетить главные достопримечательности края и вдохновиться горами, озерами и пустынями
Туры на автомобиле
5
2 отзыва
16000
₽
за всё
Отдохнуть от суеты города и увидеть другое Оренбуржье
5
15 отзывов
22900
₽
за всё
Посетить главные достопримечательности края и вдохновиться горами, озерами и пустынями
4.8
24 отзыва
10000
₽
за всё
Насыщенная обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города
4.8
22 отзыва
4400
₽
за всё
Путешествие во времени по столице мирового казачества - пешком и на авто
5
1 отзыв
12800
₽
за всё
Поразиться неизведанными ландшафтам Ростовской области
Последние отзывы об экскурсиях по Оренбургской области
Б
Дата посещения: 6 июн 2026
Огромное спасибо Людмиле за интересную и содержательную экскурсию по Оренбургу!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Дата посещения: 30 сен 2025
Экскурсию ро кл. Советской, Оренбургскому Арбату, нам проводила Людмила. Рассказ был интересным, познавательным. Кроме подробного рассказа про то, что рассматривали, Людмила ответила на все вопросы. Эрудированный и грамотный экскурсовод. Благодарны. Рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Дата посещения: 5 сен 2025
Огромное спасибо Анастасии за интересную экскурсию. 05.09.2025г. мы посетили Новочеркасск. 2 часа пешей экскурсии пролетели как одно мгновение. Живой увлекательный
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Дата посещения: 19 авг 2025
Приехали в командировку и захотели узнать получше Оренбург. Очень увлекательная экскурсия, и это благодаря интереснейшему рассказу Людмилы. Хотелось бы её
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дата посещения: 11 июн 2025
Добрый день всем путешественникам! Планируя своё очередное путешествие по Золотому Кольцу России, решили добавить промежуточные точки посещения. Выбор на Новочеркасск
Вам был полезен этот отзыв?
А
Большое спасибо Людмиле за прекрасную экскурсию по Оренбургу. Рассказ об истории города был интересным, материал легко усваивался, был ярко проиллюстрирован.
Вам был полезен этот отзыв?
в
отличный экскурс. все превосходно. организатор молодец!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Были в Оренбурге первый раз, до экскурсии с Людмилой успели сходить в музей истории Оренбурга. Несмотря на это узнали очень много нового и интересного, Людмила с самого начала очень располагает к себе, время пролетело незаметно. Очень рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень понравилась экскурсия. Длилась более 2.5 часов в сильно жаркую погоду, но было настолько интересно, что даже не заметили такой
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия была увлекательная. Запрос был следующий… рассказать об исторической архитектуре зданий, расположенных на конкретной улице. Аудитория состояла из 8 человек.
Вам был полезен этот отзыв?