Л Лариса 5 Отзыв на: Исторический центр Оренбурга Больше спасибо за великолепную экскурсию, Дмитрий! Удивительная интеллигентность, тщательно выверенное содержание, приятная манера изложения и огромная любовь к своему городу делает Вашу экскурсию познавательной прогулкой с оренбуржцем- патриотом. Спасибо и низкий поклон!

Л Людмила 5 Отзыв на: Оренбург в стиле модерн Это одна из лучших экскурсий! Я ещё больше полюбила свой Оренбург! Открыла для себя другой город, даже и не ожидала для себя! Экскурсовод Людмила Николаевна Медведева работает от души, на высоком уровне! Не просто интересно, познавательно, готова ответить на любой вопрос, все слушали открыв рот! Непременно обратимся ещё не однократно, обязательно рекомендуем! Огромное Спасибо!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Оренбург в стиле модерн Спасибо Людмиле за замечательную экскурсию. Мы чудесно провели время, узнали много нового и интересного на старых улочках Оренбурга. Хочется отметить, что Людмила очень любит свой город и профессию.

М Мария 5 Отзыв на: Большая прогулка по Новочеркасску Экскурсия очень понравилась! Маршрут был разработан индивидуально исходя из наших пожеланий. Спасибо огромное Александру за интересную информацию и за позитивное человеческое общение!

В Владимир 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Оренбург Ольга провела чудесную экскурсию, показала все лучшие места в Оренбурге, много интересного рассказала. Хорошо знает историю города. Спасибо за интересную экскурсию.

И Ирина 5 Отзыв на: Исторический центр Оренбурга Спасибо Дмитрию, прекрасная ознакомительная экскурсия по Оренбургу, влюбляешься в город, узнавая больше информации, гуляя по улочкам.

А Алексей 5 Отзыв на: Оренбург в стиле модерн Приятная прогулка по историческому центру Оренбурга. Людмила очень приятный собеседник. Если бы не очень морозная погода, то, я думаю, гуляли бы и гуляли, т. к. в Оренбурге действительно очень интересная историческая застройка, которую в обычной повседневной жизни просто не замечаешь. Людмила, большое спасибо Вам ещё раз за душевную прогулку!

А Андрей 5 Отзыв на: На внедорожнике по степям Оренбуржья Мне, как специалисту (географу и экологу(было очень интересно. Антон - прекрасный рассказчик, позитивный и экологически ориентированный человек. Несмотря на большую разницу в наших с ним возрастах мне было очень и очень комфортно. Рекомендую однозначно!

Е Евгения 5 Отзыв на: Оренбург в стиле модерн Прекрасно провели время с Людмилой. Несмотря на ослепляющее солнце и довольно сильный мороз экскурсия была волшебной. Отогревались за чашечкой чая в кафе, слушали рассказы о городе и шли дальше! Невероятная, не похожая на московский модерн архитектура. Спасибо огромное за знакомство с Вашим городом и любимыми особняками!

С Сергей 5 Отзыв на: Исторический центр Оренбурга Нам очень понравились и экскурсия, продуманная до мелочей, и экскурсовод Дмитрий - великолепный рассказчик! Вместо заявленных полутора часов ходила два, и побывали помимо исторического центра в совершенно непарадных местах, находящихся от исторического центра буквально в одном квартале =) Очень рекомендуем.

А Алексей 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Оренбург Экскурсия была очень насыщенной. Ольга - отличный краевед и знаток своего дела! Спасибо!!!

Н Наталья 5 Отзыв на: Оренбург в стиле модерн Отличная экскурсия! Людмила, прекрасно погуляла со мной по "модерновым" местам Оренбурга, с любовь и знанием истории города рассказала и показала достопримечательности!!! Мне кажется, теперь я эксперт стиля Модерн в архитектуре!

Л Лена 5 Отзыв на: Оренбург в стиле модерн Впечатления самые положительные. Экскурсия будет интересна и полезна не только гостям города, но и уроженцам Оренбурга. Помогает взглянуть по-новому на привычные вещи (знакомые здания), обратить внимание на ранее не замеченные детали, переосмыслить уже известные факты и узнать много новых. Хочется отметить умение гида Людмилы удерживать длительное время внимание слушателей, грамотную живую речь, способность отвечать даже на неожиданные вопросы, глубокое и всестороннее знание предмета, а также, безусловно, интерес самой Людмилы к тому, о чем она рассказывает.

Г Гузеля 5 Отзыв на: Оренбург в стиле модерн Очень понравилась экскурсия. Хоть мы и местные, но мы совсем мало знаем об улицах, домах и истории города. Совсем другими глазами теперь смотрим на центр города. Обязательно пойдём ещё на экскурсии. Спасибо большое Людмиле за очень интересный рассказ!

А Александра 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Оренбург Добрый день! Приезжали в Оренбург с командой детей, решили взять обзорную экскурсию. Не пожалели, что выбрали Ольгу! Знание истории на 5+, не скучная подача, приятная девушка, дети и взрослые были заинтересованы всю экскурсию. Спасибо еще раз за увлекательный рассказ и прогулку

О Ольга 4 Отзыв на: До Луны и обратно Хочу сказать большое спасибо Антону за поездку. Невероятные пейзажи потрясли нас. Но признаться честно нам не хватило какого-то рассказа по теме поездки. Может быть про историю области. Антон рассказывал какие то факты, но это было больше похоже на какие то разрозненные блоки информации. В целом, Антон приятный собеседник и человек, но экскурсия больше похожа просто на поездку чем на полноценную экскурсию. Маршрут однозначно рекомендую!

О Ольга 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Оренбург Потрясающая экскурсия! Низкий поклон и огромное спасибо Ольге. Ольга ведет экскурсию как единый интересный рассказ, не перегружает датами. Высказывает свое мнение и добавляет интересные подробности. Ольга заряжает своим позитивом, всегда приятно проводить время с человеком который влюблен. Очень жаль, что у нас не хватило времени, чтобы закончить маршрут. Однозначно рекомендую Ольгу как экскурсовода и данный маршрут для посещения. Я и мама были просто в восторге!

О Оксана 5 Отзыв на: На внедорожнике по степям Оренбуржья Удивительное путешествие! Прежде всего нужно сказать, что Антон - великолепный водитель, оказалось - профессионал-спортсмен по вождению по бездорожью. В результате получился уникальный трип по степным дорогам и горным вершинам. Ко всем опорным пунктам маршрута Антон на своём внедорожнике подвозил буквально впритирку, даже на вершину горы. А тебе оставалось просто выйти из машины и … слегка пособирать с пола свою челюсть))) Потому что локации были просто потрясающие! Озеро на вершине горы с колоритным сухим деревом, которое оказалось вовсе не деревом, а - ну, на экскурсии сами узнаете. Меловые горы - неземные пейзажи! Пустыня посреди степи и трип по ней на внедорожнике - это нечто! На вершине горы собрать пригоршню окаменелостей! Степные просторы, уходящие в бесконечность, запах полыни, осенние яркие краски, … Я запомню это надолго. Спасибо, Оренбуржье! Спасибо, Антон! P.S. Нужно иметь в виду, что это именно путешествие - уникальное по своим возможностям, но почти без путевой информации. Хотя знания у Антона о крае богатые, на любой вопрос он отвечает. Но, видимо, здесь главным действующим лицом была природа. И, наверное, это правильно.

О Ольга 5 Отзыв на: Отыскать горы в донских степях Я очень обрадовалась, когда нашла в Трипстере эту экскурсию. Мы путешествуем без машины, и это была прекрасная возможность побольше увидеть в Ростовской области, познакомиться с ее природой. Огромное спасибо Александру! Он необыкновенно много знает, относится с душой к своему делу, показывает потрясающе интересные исторические и природные места. Без него мы никогда бы такого не увидели и не узнали. Очень рекомендую!