Никольский хрусталь

Замечательные местные мастера уже в XVIII веке выдували такие изделия, что удивляли даже искушенного императора России. Никольский хрусталь был подарком достойным персидских шейхов. Многое из этих уникальных изделий собрано в Никольском музее. Экспозиция развернулась на 2-х этажах. Здесь представлены изделия завода, начиная с XVIII века.

В Никольске работает замечательный рынок, где можно приобрести местные сувениры 🎁, которые будут напоминать вам о поездке.

Посещение частного цеха по выдуванию стекла предоставит замечательную возможность увидеть своими глазами стеклоплавильные печи и сам процесс производства стекла, т. е. как мастера–стеклодувы старинным способом, используя стеклодувную трубку, производят вазы, сувениры 🎁 и др продукцию. Посещение цеха возможно только в период с сентября по май.

Дополнительно по желанию экскурсия ⛳ по историческому центру «Тропинками Льва Толстого» с посещением Дома Бахметьевых-Оболенских, в котором останавливался Лев Толстой

Посещение музея «Алмазной грани». В музее представлена богатейшая коллекция уникальных хрустальных изделий крепостных мастеров, которые поставляли свою продукцию к царскому двору и более 150 лет «держали» персидский рынок.

Важная информация

Экскурсионная поездка для индивидуальных туристов от 1 до 4 человек, организовывается на кроссовере марки Opel Antara с индивидуальным экскурсоводом–водителем.