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«Алмазные грани» Никольска

Туристическая ф.
Туристическая ф. – Гид из Пензы
Хрустальные люстры московского метро 🚇, ценнейшие экспонаты мировых музеев, уникальные изделия из хрусталя — всё это производство Никольского хрустального завода.

В одном из самых красивых 🤩 мест нашей области в стройных берёзовых лесах появился один из первых заводов России по производству хрусталя.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 125 ₽ за экскурсию

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«Алмазные грани» Никольска
«Алмазные грани» Никольска

Что вы увидите

  • Частный цех по выдуванию стекла (возможно только в период с сентября по май)
  • Исторический центр «Тропинками Льва Толстого» (по желанию)
  • Музей «Алмазной грани»
Никольский хрусталь
Замечательные местные мастера уже в XVIII веке выдували такие изделия, что удивляли даже искушенного императора России. Никольский хрусталь был подарком достойным персидских шейхов. Многое из этих уникальных изделий собрано в Никольском музее. Экспозиция развернулась на 2-х этажах. Здесь представлены изделия завода, начиная с XVIII века.
В Никольске работает замечательный рынок, где можно приобрести местные сувениры 🎁, которые будут напоминать вам о поездке.
Посещение частного цеха по выдуванию стекла предоставит замечательную возможность увидеть своими глазами стеклоплавильные печи и сам процесс производства стекла, т. е. как мастера–стеклодувы старинным способом, используя стеклодувную трубку, производят вазы, сувениры 🎁 и др продукцию. Посещение цеха возможно только в период с сентября по май.
Дополнительно по желанию экскурсия ⛳ по историческому центру «Тропинками Льва Толстого» с посещением Дома Бахметьевых-Оболенских, в котором останавливался Лев Толстой
Посещение музея «Алмазной грани». В музее представлена богатейшая коллекция уникальных хрустальных изделий крепостных мастеров, которые поставляли свою продукцию к царскому двору и более 150 лет «держали» персидский рынок.
Важная информация
Экскурсионная поездка для индивидуальных туристов от 1 до 4 человек, организовывается на кроссовере марки Opel Antara с индивидуальным экскурсоводом–водителем.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Дополнительно по желанию, экскурсия по историческому центру «Тропинками Льва Толстого» — 80 руб. /чел.
  • Входной билет + экскурсионное обслуживание — 200 руб. /чел.
  • По желанию обед в кафе (доп. плата от 300 руб. /чел. ).
Начало и место завершения
🚩 Привокзальная площадь, 1

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Туристическая ф.
Туристическая ф.
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