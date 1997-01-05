Еще несколько необычных экскурсий в Пензе

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Пензы

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города: Спасский кафедральный собор, Преображенский монастырь, Архиерейский дом и памятник Первопоселенцу. А также оцените пушку и набатный колокол на Крепостном валу, посетите сквер Лермонтова и рассмотрите здание Присутственных мест, где работал Салтыков-Щедрин. Кроме того, отыщете камень Пугачева и узнаете о необычном музее Одной картины.

Пензенские истории 📖 и легенды

Пенза хранит множество тайн. Я помогу понять, почему Денис Давыдов сравнивал пензенский холм с парижским Парнасом, отчего местные жители «толстопятые» и чем наполнена шкатулка пензенского казака. А также вы услышите об одном из старейших образовательных учреждений страны и узнаете, на каком крутом берегу стоит Пенза и что делает ее похожей на южные города.

Организационные детали

Я также могу провести экскурсию ⛳ в авто-пешеходном формате (на вашем транспорте). В этом случае стоимость составит 3000 рублей.