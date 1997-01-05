Еще несколько необычных экскурсий в Пензе

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Добро пожаловать в Пензу!

Посетить знаковые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии

Валентина
Валентина – Гид из Пензы
Пенза удивит вас старинными зданиями на центральных улицах, мемориальными комплексами, суперсовременными окраинами и холмистым рельефом.

Я раскрою сюжеты истории 📖 города на протяжении столетий и познакомлю с его архитектурой, культурой и замечательными людьми!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Добро пожаловать в Пензу!
Добро пожаловать в Пензу!

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Пензы
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города: Спасский кафедральный собор, Преображенский монастырь, Архиерейский дом и памятник Первопоселенцу. А также оцените пушку и набатный колокол на Крепостном валу, посетите сквер Лермонтова и рассмотрите здание Присутственных мест, где работал Салтыков-Щедрин. Кроме того, отыщете камень Пугачева и узнаете о необычном музее Одной картины.

Пензенские истории 📖 и легенды
Пенза хранит множество тайн. Я помогу понять, почему Денис Давыдов сравнивал пензенский холм с парижским Парнасом, отчего местные жители «толстопятые» и чем наполнена шкатулка пензенского казака. А также вы услышите об одном из старейших образовательных учреждений страны и узнаете, на каком крутом берегу стоит Пенза и что делает ее похожей на южные города.

Организационные детали

Я также могу провести экскурсию ⛳ в авто-пешеходном формате (на вашем транспорте). В этом случае стоимость составит 3000 рублей.

Начало и место завершения
🚩 на Привокзальной площади
Добро пожаловать в Пензу!
Добро пожаловать в Пензу!
Добро пожаловать в Пензу!
Добро пожаловать в Пензу!
Добро пожаловать в Пензу!
Добро пожаловать в Пензу!
Добро пожаловать в Пензу!
Добро пожаловать в Пензу!
Добро пожаловать в Пензу!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Валентина
Валентина
Добрый день, любознательные путешественники! Меня зовут Валентина, я родилась в Пензе и знаю ее вдоль и поперек. В туризме работаю 34 года, за это время освоила несколько десятков маршрутов. Вам будет со мной интересно!
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