Наровчат — «Северная столица» Золотой орды (г. Мохши), малая Родина замечательного русского писателя А. И. Куприна, «вотчина» помещиков Араповых, в путевом дворце которых бывали все дети А. С. Пушкина. И, наконец, архитектурная «жемчужина» Пензенского края — Троице–Сканов монастырь со знаменитыми пещерами.
Важная информация
Экскурсионная поездка для индивидуальных туристов от 1 до 4 человек, организовывается на кроссовере марки Opel Antara с индивидуальным экскурсоводом–водителем.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входной билет в музей Куприна — 100 руб. /взр., 80 руб. /пенс. и студ., 70 руб. /шк.
Экскурсионное обслуживание в музее Куприна — 100 руб.
Входной билет в Пушкинский центр им. Н. Н. Пушкиной–Ланской — 70 руб. /взр., 50 руб. /пенс, студ, 40 руб. /шк.
Экскурсионное обслуживание в Пушкинском центре им. Н. Н. Пушкиной–Ланской — 150 руб.
Входной билет в Троице-Сканов монастырь и пещерный комплекс — 70 руб. /взр., 50 руб. /пенс, студ., 40 руб. /шк.
Начало и место завершения
🚩 Привокзальная площадь, 1
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.