Архитектурная «жемчужина» Пензенского края

Наровчат — «Северная столица» Золотой орды (г. Мохши), малая Родина замечательного русского писателя А. И. Куприна, «вотчина» помещиков Араповых, в путевом дворце которых бывали все дети А. С. Пушкина. И, наконец, архитектурная «жемчужина» Пензенского края — Троице–Сканов монастырь со знаменитыми пещерами.

Важная информация

Экскурсионная поездка для индивидуальных туристов от 1 до 4 человек, организовывается на кроссовере марки Opel Antara с индивидуальным экскурсоводом–водителем.