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Древний Наровчат

Туристическая ф.
Туристическая ф. – Гид из Пензы
Отправляйтесь на увлекательную индивидуальную экскурсию ⛳ Наровчат — древнейший населённый пункт в Пензенском крае, царство легендарной мордовской княжны Нарчатки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 750 ₽ за экскурсию

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Древний Наровчат
Древний Наровчат

Что вы увидите

  • Музей Куприна А. И.
  • Пушкинского центра имени Н. Н. Пушкиной–Ланской
  • Троице–Сканов монастырь и пещерный комплекс
Архитектурная «жемчужина» Пензенского края
Наровчат — «Северная столица» Золотой орды (г. Мохши), малая Родина замечательного русского писателя А. И. Куприна, «вотчина» помещиков Араповых, в путевом дворце которых бывали все дети А. С. Пушкина. И, наконец, архитектурная «жемчужина» Пензенского края — Троице–Сканов монастырь со знаменитыми пещерами.
Важная информация
Экскурсионная поездка для индивидуальных туристов от 1 до 4 человек, организовывается на кроссовере марки Opel Antara с индивидуальным экскурсоводом–водителем.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входной билет в музей Куприна — 100 руб. /взр., 80 руб. /пенс. и студ., 70 руб. /шк.
  • Экскурсионное обслуживание в музее Куприна — 100 руб.
  • Входной билет в Пушкинский центр им. Н. Н. Пушкиной–Ланской — 70 руб. /взр., 50 руб. /пенс, студ, 40 руб. /шк.
  • Экскурсионное обслуживание в Пушкинском центре им. Н. Н. Пушкиной–Ланской — 150 руб.
  • Входной билет в Троице-Сканов монастырь и пещерный комплекс — 70 руб. /взр., 50 руб. /пенс, студ., 40 руб. /шк.
Начало и место завершения
🚩 Привокзальная площадь, 1
Древний Наровчат
Древний Наровчат
Древний Наровчат
Древний Наровчат

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Туристическая ф.
Туристическая ф.
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