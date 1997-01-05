Данила проводит ещё 1 экскурсию

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Кошерная Пенза

Обойти места, связанные с еврейской диаспорой, узнать о её культуре и сделать неожиданные открытия

Данила
Данила – Гид из Пензы
Сто лет назад в Пензе была большая еврейская диаспора — словно отдельный мир, со своими преданиями и обычаями.

Мы заглянем в скверы и посетим еврейское «гетто», увидим здание синагоги и Дом Мейерхольда.

Я поделюсь с вами сведениями из архивов: быт и традиции, погромы и переселения, заводы, клады и сказки — вы раскроете все аспекты жизни еврейской общины!
Задать вопросОбычно отвечает за 9 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Кошерная Пенза
Кошерная Пенза

Что вас ожидает

Рассказ о профессиях и занятиях евреев
Мы встретимся в сквере им. Лермонтова — я расскажу, как это место связано с евреями, поведаю о древнейшем прошлом хазар-иудеев и их связях с Пензенским краем. Пройдем по улице Белинского: каждый еврей первым делом по приезде в город 🏙️ шел именно сюда. Спустившись по Московской улице к первой аптеке, вы услышите о врачах-евреях; у дома Мейерхольда вспомните о еврейских корнях режиссера — и о водочном деле его отца. Я объясню, почему считали, что евреи спаивают русских, и поделюсь фольклорными сюжетами на эту тему. Расскажу и о других профессиях и предприятиях евреев, а также об обороне еврейских магазинов во время погромов 1917 года.

Жизнь общины
Мы увидим Синагогу, возведенную в 1900 году, и побываем в том месте, где раньше стояла еврейская баня «миква». Поговорим о том, где и как селились евреи, как образовалась община, каковы были порядки и обычаи в еврейских семьях и в чем заключаются особенности их религиозной жизни. Вас ждет немало интересных фактов: почему в иудаизме нет ада и как лысые носят кипу; что случается, когда приходят лантухи и шеды (демонические силы из еврейских сказок), где же, согласно легенде, хранятся золотые клады купцов — я отвечу на все ваши вопросы и помогу сложить полную картину о культуре евреев.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная; дополнительных расходов не предусмотрено.

Начало и место завершения
🚩 в сквере им. Лермонтова
Кошерная Пенза
Кошерная Пенза
Кошерная Пенза
Кошерная Пенза
Кошерная Пенза
Кошерная Пенза
Кошерная Пенза
Кошерная Пенза
Кошерная Пенза
Кошерная Пенза
Кошерная Пенза

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Данила
Данила
Я профессиональный историк c широким кругом интересов: от истории народных обычаев и быта до криминала и девиантного поведения. Углубленно изучаю период гражданской войны в России и историю революционного движения. В течение многих лет искал темы для своих научных работ в архивах Пензы и Санкт-Петербурга. Провожу увлекательные экскурсии, умею рассказать материал действительно интересно, живым языком.
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