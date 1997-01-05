Данила проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Рассказ о профессиях и занятиях евреев

Мы встретимся в сквере им. Лермонтова — я расскажу, как это место связано с евреями, поведаю о древнейшем прошлом хазар-иудеев и их связях с Пензенским краем. Пройдем по улице Белинского: каждый еврей первым делом по приезде в город 🏙️ шел именно сюда. Спустившись по Московской улице к первой аптеке, вы услышите о врачах-евреях; у дома Мейерхольда вспомните о еврейских корнях режиссера — и о водочном деле его отца. Я объясню, почему считали, что евреи спаивают русских, и поделюсь фольклорными сюжетами на эту тему. Расскажу и о других профессиях и предприятиях евреев, а также об обороне еврейских магазинов во время погромов 1917 года.

Жизнь общины

Мы увидим Синагогу, возведенную в 1900 году, и побываем в том месте, где раньше стояла еврейская баня «миква». Поговорим о том, где и как селились евреи, как образовалась община, каковы были порядки и обычаи в еврейских семьях и в чем заключаются особенности их религиозной жизни. Вас ждет немало интересных фактов: почему в иудаизме нет ада и как лысые носят кипу; что случается, когда приходят лантухи и шеды (демонические силы из еврейских сказок), где же, согласно легенде, хранятся золотые клады купцов — я отвечу на все ваши вопросы и помогу сложить полную картину о культуре евреев.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная; дополнительных расходов не предусмотрено.