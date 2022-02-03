Что вы можете увидеть 🤩

Маршрут

Пенза – Макаровка – Саранск – Саратов – с. Лермонтово (Тарханы) – Пенза

День 1

Пенза – Макаровка – Саранск – Пенза. «Саранск – город из чудесной сказки… ».

08:30 Встреча группы на ж/д вокзале ст. Пенза-I, гид с табличкой «От Суры до Волги».

Переезд в г. Саранск (около 140 км, 2,5 часа).

Путевая экскурсия «Традиции, быт и удивительные обычаи мордвы».

Саранск – столица республики Мордовия. Это один из самых красивых регионов нашей страны, край с удивительной природой и неповторимой самобытной культурой. В Мордовии издавна сложились теплые и добрососедские отношения между представителями разных народов и религий. Здесь компактно проживает интересный и самобытный народ – мордва. Это один из древнейших народов России. О себе они говорят: «я – мокша» или «я – эрзя». Мокша и эрзя – два субэтноса мордвы. Различаются они языком, костюмами и даже обрядами.

11:00 Знакомство с Мордовией мы начинаем с резиденции мордовского Архиерея в с. Макаровка.

Посещение усадебно-храмового ансамбля в Макаровке, Иоанно-Богословского мужского монастыря. Усадьба – бывшее дворянское гнездо Полянских, в настоящее время действующий мужской монастырь. Экскурсия по Иоанно-Богословскому мужскому монастырю, памятнику русской архитектуры XVIII – начала XIX века. В культовый ансамбль входят: храм Михаила Архангела и величественный Иоанно-Богословский собор, в котором находится точный список чудотворной иконы Знамения Божией Матери, излечивающей больных. Здесь же находится известный святой источник с купелью во имя святого Николая Чудотворца.

Переезд в Саранск.

Обед в кафе.

Экскурсия в Республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи – мордовского Родена.

Биографии скульптора Степана Эрьзи хватило бы на несколько жизней. Паренек из глухой мордовской деревни стал всемирно известным скульптором, работы которого высоко ценились и в Европе, и в Америке еще при жизни мастера. Это был человек, который не видел перед собой преград. Для него существовали только цели. Цель стать скульптором, цель увидеть Италию, цель покорить «железное дерево», которое индейцы аргентинской сельвы называли «кидай топор». Именно из кебраччо и альгарробо (видов «железного дерева») Эрьзя создавал свои бессмертные шедевры, вызвав уважение индейцев и восхищение всего мира. В музее Саранска, среди обширной коллекции работ С. Эрьзи, находятся его самые знаменитые произведения из этой удивительной древесины: «Моисей» и «Обнаженная».

Кроме экспозиции по творчеству С. Эрьзи музей обладает уникальной художественной коллекцией, в составе которой работы известного портретиста И. К. Макарова и певца мордовского народа – Ф. Сычкова. В зале народного костюма вы увидите подлинные мордовские костюмы и украшения, которым уже более 100 лет.

Пешеходная экскурсия по центру города «Саранск – столица Мордовии».

Во время экскурсии вы увидите главные площади Саранска, набережную реки Саранки. Узнаете, как за 20 лет памятник «Навеки с Россией» «состарился» на 400 лет. Увидите памятник А. С. Пушкину, уникальный памятник адмиралу Ф. Ушакову, единственный в России памятник патриарху Никону и трогательный памятник Матерям «Мое сердце в твоем мече» на площади Победы. И это далеко не все! Центр Саранска – средоточие интереснейших монументов. Столица Мордовии по праву называется городом цветников и фонтанов.

Доминантой Соборной площади является устремленный в небо Собор в честь праведного воина Фёдора Ушакова. «Фёдор Ушаков» – так нежно и по-домашнему называют жители Саранска главный собор Мордовии. Небесно-голубой, 9-ти купольный красавец-собор видно из любой точки Саранска еще задолго до подъезда к нему. На соборе устроена смотровая площадка, откуда можно любоваться видами города. Собор является любимым местом молитв прихожан. Он может вместить до 3000 человек одновременно. Здесь покоятся частички мощей Николая Чудотворца, Марии Магдалины, Вифлеемских Младенцев, Серафима Саровского, Фёдора Ушакова.

17:30 – 19:00 Свободное время в центре города.

Самое время купить мордовские сыры, настойки и национальные сувениры!

21:00 – ориентировочное время прибытия в Пензу. Трансфер в гостиницу.

День 2

Саратов. «Огней так много золотых на улицах Саратова… »

Ранний завтрак в отеле или сухой паёк в дорогу.

07:30 – 11:30 переезд в Саратов. Путевая экскурсия «История Саратовского края».

Богатая история, уникальные промыслы и традиции делают Саратов интересным и насыщенным для туристических поездок. Саратов является местом производства лодок-гулянок и звонких саратовских гармошек, а выпекаемые в местных кондитерских калачи популярны во всей Российской Федерации. Саратов – город, в котором учился первый космонавт мира Юрий Гагарин.

Посещение парка Победы «Журавли» – одного из лучших в России музеев военной техники под открытым небом. Осмотр уникальной военной техники и панорамы г. Саратова со смотровой площадки. Это возможность увидеть батискаф, в котором приземлялся Ю. Гагарин, притаиться в настоящих блиндажах, увидеть своими глазами сверхскоростной самолет и многое другое.

Посещение лимонария. Оригинальная оранжерея, в которой кроме экзотических растений живут яркие представители мировой фауны. Здесь же можно купить саженец цитрусового дерева и попробовать свежеприготовленный натуральный лимонад.

Обзорная экскурсия по городу.

Троицкий собор, в котором бывал сам Пётр I, набережная Космонавтов, памятник Ю. Гагарину, памятник одноклассникам и многое другое. Пешеходная прогулка по набережной, здесь через Волгу перекинут один из самых протяженных мостов России.

14:00 – 15:00 По желанию, часовая прогулка на теплоходе.

Обед в кафе города.

Свободное время.

На центральной пешеходной улице города множество кафе и ресторанчиков, играют уличные музыканты, выступают артисты, есть все условия для отдыха.

18:00 Выезд группы в Пензу, трансфер в гостиницу.

День 3

Пенза – с. Лермонтово (Тарханы). «В гости к Лермонтову».

08:00 – 09:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

09:00–11:00 Загородная экскурсия в Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» (переезд 115 км, 1,5 часа).

Экскурсия в музее-заповеднике «Тарханы». В Тарханах прошла половина жизни великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. Здесь, в дворянско-усадебной среде, в разнообразии народной жизни, в общении с природой, с богатствами родного языка он получил неизгладимые жизненные впечатления.

Во время экскурсии Вы познакомитесь с архитектурно-парковым ансамблем усадьбы, барским домом, людской избой, домиком ключника, церковью Марии Египетской и храмом Михаила Архангела на могиле поэта.

По желанию, вы сможете покататься на лодке по Барскому пруду или в старинном экипаже по Дальнему саду.

Обед в кафе.

Переезд в Пензу.

Обзорная экскурсия по исторической части города «В Пензе вся история России».

Вас удивят живописные виды города: памятник Первопоселенцу, остатки крепостных сооружений; архитектурные памятники XVIII – XIX вв., главные площади города. Атмосфера этого неспешного городка с двухэтажной застройкой и невысокими мостиками, с красивыми панорамами и медленными троллейбусами настроит на спокойный лирический лад.

История Пензы складывалась под созвездием блистательных имен: литераторов – В. Г. Белинского, М. Ю. Лермонтова, П. А. Вяземского, Н. С. Лескова; композиторов – А. В. Касторского, О. В. Гришина, режиссеров – В. Э. Мейерхольда, С. М. Рейнгольда, медиков – Н. Ф. Филатова, Н. Н. Бурденко.

Во время экскурсии вы увидите памятники Лермонтову, Белинскому, узнаете о судьбе М. Е. Салтыкова–Щедрина, с легкой руки которого Пензу долгое время называли городом «Брюхово».

Трансфер на вокзал.

19:00 Завершение программы на ж/д вокзале ст. Пенза I.

Организационные детали:

Турфирма оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг.

Элементы программы, зависящие от погодно–климатических условий и не подконтрольных организатору служб или организаций (дорожных, административных и т. д.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.

Обратите внимание, в праздничные дни ж/д билеты на данное направление пользуются повышенным спросом, поэтому рекомендуем выкупать проездные билеты заблаговременно, не менее чем за 1 месяц до начала тура.

• Размещение возможно в отелях: