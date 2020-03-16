4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Пенза: первая встреча

Увидеть памятные места города и услышать удивительные истории о его жителях и гостях

Нина
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Нина – ваш гид
Пенза — небольшой уездный город, но в истории Отечества он занимает почетное место.

В его хроники вписаны интересные события и великие личности.

Вяземский, Давыдов, Белинский, Лесков, Савицкий, Салтыков-Щедрин — эти и многие другие имена встретятся в моем рассказе.

А старинные дома, учебные заведения и улицы окажутся сценой, на которой развернется основное действие прошлого.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча У памятника Первопоселенцу
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча

Что вас ожидает

Начало города
Экскурсия начнется у памятника первому поселенцу города. Напротив него когда-то стояла крепость, а сегодня каждый может увидеть руины крепостного вала и линию рва. Я расскажу про образование города и покажу восстановленный собор, некогда являвшийся частью крепостного ансамбля. Здесь хранится пензенская Казанская икона Божией Матери, спасшая город от нашествия кочевников — вы узнаете, как это произошло и какой праздник у горожан связан с этим чудом.
Мы посетим женский монастырь, появившийся почти одновременно с городом. Интересная судьба настоятельницы, происхождение одной из послушниц и знамение, явившееся при закрытии монастыря — его стенам тоже есть о чем поведать.

Об известных горожанах и гостях города
Каждый дом в историческом центре хранит любопытные истории и связан с знаменитыми личностями. Так, вы увидите дом губернатора, где во время ссылки трудился Огарев. В первой мужской гимназии учился Белинский, а в канцелярии на улице Присутственных мест работал Салтыков-Щедрин — позже случаи и характеры, с которыми он встретился за годы службы, нашли отражение в его творчестве.
Мы осмотрим здание художественного училища, первым директором которого был Савицкий, а среди преподавателей — знаменитый скульптор Клодт. Вы услышите, как появилось это заведение, кто был его покровителем и чем уникальна наша художественная галерея.

Любовные истории
Мы прогуляемся и по современному центру — я расскажу о ярмарках, проходивших на этой территории, и о любви встретившихся здесь Полины Гебль и декабриста Анненкова. Вы увидите памятник Денису Давыдову и узнаете, почему он назвал Пензу своей вдохновительницей. Поймете, что находится в помещении, где в прошлом внутри протекала речка, и сравните современное и старинное здание Мясного пассажа.

Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У памятника Первопоселенцу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нина
Нина
Дорогие путешественники! Неутомимые и любознательные, я предлагаю вам экскурсии по Пензе и Пензенской области. Со мной вы узнаете удивительную и неповторимую Пензу, посетите пещеры Наровчата, усадьбы Лермонтова, Радищева, Куприна, Белинского и многих других. Узнаете, почему Пензенская земля — это литературная провинция, кто такой русский Вольтер, почему «Наровчат как Москва, только красивее...». Вместе с вами мы споем Оду женщине, узнаем, почему Пенза — город морской славы, а также почему в Пензе, как в зеркале, отразилась вся история России. Я жду вас, вместе нам будет интересно!
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Алла
16 марта 2020
Спасибо за замечательную прогулку.
8 января 2020
Нина провела нам хорошую и познавательную экскурсию по Пензе.Видно,что человек знает и любит свой город, интересуется им! Благодарим ща хорошо проведенное время!!!
14 октября 2019
Экскурсия очень интересная , насыщенная, очень понравилась.
Алла
5 мая 2019
Очень приятный и обаятельный экскурсовод - Нина. экскурсия включает в себя все интересные и исторически значимые места Пензы, Нина много рассказала о старых домах, о людях, которые жили, работали, влюблялись в этих красивых зданиях. Для того, чтобы получить общее впечатление о старой Пензе, вполне подходящая экскурсия.

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