4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Начало города

Экскурсия начнется у памятника первому поселенцу города. Напротив него когда-то стояла крепость, а сегодня каждый может увидеть руины крепостного вала и линию рва. Я расскажу про образование города и покажу восстановленный собор, некогда являвшийся частью крепостного ансамбля. Здесь хранится пензенская Казанская икона Божией Матери, спасшая город от нашествия кочевников — вы узнаете, как это произошло и какой праздник у горожан связан с этим чудом.

Мы посетим женский монастырь, появившийся почти одновременно с городом. Интересная судьба настоятельницы, происхождение одной из послушниц и знамение, явившееся при закрытии монастыря — его стенам тоже есть о чем поведать.

Об известных горожанах и гостях города

Каждый дом в историческом центре хранит любопытные истории и связан с знаменитыми личностями. Так, вы увидите дом губернатора, где во время ссылки трудился Огарев. В первой мужской гимназии учился Белинский, а в канцелярии на улице Присутственных мест работал Салтыков-Щедрин — позже случаи и характеры, с которыми он встретился за годы службы, нашли отражение в его творчестве.

Мы осмотрим здание художественного училища, первым директором которого был Савицкий, а среди преподавателей — знаменитый скульптор Клодт. Вы услышите, как появилось это заведение, кто был его покровителем и чем уникальна наша художественная галерея.

Любовные истории

Мы прогуляемся и по современному центру — я расскажу о ярмарках, проходивших на этой территории, и о любви встретившихся здесь Полины Гебль и декабриста Анненкова. Вы увидите памятник Денису Давыдову и узнаете, почему он назвал Пензу своей вдохновительницей. Поймете, что находится в помещении, где в прошлом внутри протекала речка, и сравните современное и старинное здание Мясного пассажа.