Выбирайте и другие экскурсии в Пензе

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Пенза сквозь столетия

Погулять по главной улице города и раскрыть ее самые интересные секреты

Марина
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Марина – ваш гид
История 📖 Пензы начиналась в далеком 1663 году с Московской улицы.

Вы увидите расположенные на ней старинные площади и уютные дворики, великолепные особняки и необычные памятники.

А также услышите связанные с Московской трогательные истории 📖 любви, купеческие страдания, детективные сюжеты и литературные страсти!

2500 за экскурсию

Пенза сквозь столетия
Пенза сквозь столетия

Что вас ожидает

История и легенды Московской улицы
Вы узнаете, как с Базарной площадью Пензы связан Дюма и почему Николай I запретил писателю въезд в Россию. Пройдете над подземельями XVII-XVIII веков и раскроете, почему Суворов называл пензяков «толстопятыми». А рассматривая тритонов, атлантов и кариатид на старинных особняках, поймете, почему юный писатель Загоскин при въезде на Московскую улицу воскликнул: «Боже мой! Что за дома! Какое великолепие!»

Пенза и знаменитые люди
Пензу в разные времена называли и «дворянским гнездом», и «литературной империей». Вы услышите, как с ней связаны Маяковский, Лесков, Белинский, Лермонтов, Пушкин, Куприн и Мейерхольд и какие великие поэты посвящали стихи пензенским красавицам. Кроме того, отыщете дорогу к храму, примерите волшебное кольцо ювелира и побываете у шкатулки с русскими пословицами. А также рассмотрите Часы с кукушкой и памятник Покаяние.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Пенза сквозь столетия
Пенза сквозь столетия
Пенза сквозь столетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Меня зовут Марина, я родилась в Пензе. У меня литературное и музыкальное образование, проведением экскурсий увлеклась еще в 1984 году. Путешественники часто говорят мне, что так интересно о своем городе им еще никто не рассказывал. Думаю, секрет в том, что я очень люблю свою профессию и живу тем, о чем говорю. В Пензе много тайн, удивительных историй и сюжетов для ненаписанных романов. Приезжайте, и я расскажу вам о них!
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