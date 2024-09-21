Приглашаем на незабываемый экскурсионный тур в Пермский край! Откройте для себя красоту Усьвинских столбов на рассвете и встретьте закат на горе Полюд. Этот индивидуальный тур сочетает в себе легкие прогулки по тайге, восхождения на горы и увлекательные поездки на снегоходе. Увидите Каменный город, горы Ветлан и Крестовую, насладитесь видами рек Вишера и Усьва, местами съемок фильма «Сердце пармы». Попробуйте местную кухню и узнайте, где сделать лучшие фотографии. Все организационные детали, включая советы по одежде и необходимые вещи, уже продуманы для вашего комфорта

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Описание

Организационные детали

МЫ ВЫДАЕМ:

Летом и межсезонье — дождевики на случай непогоды, трекинговые палки (по желанию)

Зимой — тёплые бахилы, которые надеваются поверх ботинок и налобные фонарики для прогулок по ночному лесу

КАК ОДЕТЬСЯ?

Лето — спортивные кроссовки с твердой подошвой, толстовка

Межсезонье — любые ботинки для туризма с «цепкой» подошвой, тёплые носки, толстовка, мембранная куртка или лёгкий пуховик, перчатки, шапка, бандана.

Зима:

Обувь — зимние высокие ботинки или дутики с «цепкой» подошвой. Не подойдёт обувь из кожи и сапоги ЭВА. Чтобы защитить ноги от попадания снега, обувь должна быть высокой, а штаны натягиваться сверху. Идеально подходят горнолыжные штаны со снежной юбкой.

Куртка — длинная непродуваемая куртка или пуховик, парка, горнолыжный костюм. Не подойдёт одежда из кожи, шуба.

Утепляющий слой — термобельё для средней или высокой активности без высокого содержания шерсти или водолазка со штанами.

Штаны — горнолыжные или брюки с утепляющим слоем

Дополнительно:

— непродуваемая шапка или куртка с капюшоном

— толстовка

— не продуваемые варежки и перчатки

— бандана (Бафф — защищает горло, нос и уши от ветра и холода) или шарф

— возьмите дополнительную футболку и лёгкие штаны, чтобы переодеться в отеле

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?

Рюкзак (объёмом 10-20 литров) куда поместится 1 литровая бутылка с любимым напитком или термос с чаем

Сменную одежду для отеля

Power bank c проводами

Полотенце, одноразовые тапочки, средства личной гигиены, гель для душа

Репеленты, средство от клещей (май — август)

Деньги (везде работают карты, есть перевод)