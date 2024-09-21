Проведите незабываемые выходные в Пермском крае, где природные красоты сочетаются с увлекательными приключениями
Этот индивидуальный тур сочетает в себе легкие прогулки по тайге, восхождения на горы и увлекательные поездки на снегоходе.
Увидите Каменный город, горы Ветлан и Крестовую, насладитесь видами рек Вишера и Усьва, местами съемок фильма «Сердце пармы». Попробуйте местную кухню и узнайте, где сделать лучшие фотографии.
Все организационные детали, включая советы по одежде и необходимые вещи, уже продуманы для вашего комфорта
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|27 000 ₽
Описание
Организационные детали
МЫ ВЫДАЕМ:
Летом и межсезонье — дождевики на случай непогоды, трекинговые палки (по желанию)
Зимой — тёплые бахилы, которые надеваются поверх ботинок и налобные фонарики для прогулок по ночному лесу
КАК ОДЕТЬСЯ?
Лето — спортивные кроссовки с твердой подошвой, толстовка
Межсезонье — любые ботинки для туризма с «цепкой» подошвой, тёплые носки, толстовка, мембранная куртка или лёгкий пуховик, перчатки, шапка, бандана.
Зима:
Обувь — зимние высокие ботинки или дутики с «цепкой» подошвой. Не подойдёт обувь из кожи и сапоги ЭВА. Чтобы защитить ноги от попадания снега, обувь должна быть высокой, а штаны натягиваться сверху. Идеально подходят горнолыжные штаны со снежной юбкой.
Куртка — длинная непродуваемая куртка или пуховик, парка, горнолыжный костюм. Не подойдёт одежда из кожи, шуба.
Утепляющий слой — термобельё для средней или высокой активности без высокого содержания шерсти или водолазка со штанами.
Штаны — горнолыжные или брюки с утепляющим слоем
Дополнительно:
— непродуваемая шапка или куртка с капюшоном
— толстовка
— не продуваемые варежки и перчатки
— бандана (Бафф — защищает горло, нос и уши от ветра и холода) или шарф
— возьмите дополнительную футболку и лёгкие штаны, чтобы переодеться в отеле
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
Рюкзак (объёмом 10-20 литров) куда поместится 1 литровая бутылка с любимым напитком или термос с чаем
Сменную одежду для отеля
Power bank c проводами
Полотенце, одноразовые тапочки, средства личной гигиены, гель для душа
Репеленты, средство от клещей (май — август)
Деньги (везде работают карты, есть перевод)
Проживание. В комфортном отеле или гостевом доме на берегу реки, в 2-3-местных номерах. За доплату возможно одноместное размещение.
Питание. Не включено в стоимость. Будем заезжать в проверенные кафе с вкусной едой.
Уровень сложности. Тур не требует специальной физической подготовки. Запланированы лёгкие треккинги и заброски.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Усьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в Красновишерске
В 04:00-05:30 встретим вас в аэропорту или у любого отеля Перми и отправимся в путешествие. По пути остановимся на завтрак в кафе.
Первой локацией, которую мы посетим, станут Усьвинские столбы — каменная гряда до 120 метров высотой вдоль реки Усьва. Прокатимся с ветерком на снегоходе в обе стороны. Вы полюбуетесь скалами снизу, а затем поднимемся на вершину, откуда открывается живописная панорама. По дороге заглянем на стоянку древних людей — грот Столбовой — и сфотографируемся на фоне знаменитой и впечатляющей размерами скалы Чёртов палец.
После вас ждёт лёгкая 5-километровая прогулка по лабиринтам Каменного города — скального массива, где миллионы лет назад была дельта реки — на камнях всё ещё можно найти следы окаменелостей. Исследуем расщелины и насладимся видами уральских лесов. Прогуляемся по месту съёмок фильма «Сердце пармы». С самыми отважными поднимемся на камень Черепаха.
Пообедав в столовой домашней кухней, познакомимся с достопримечательностями в Губахе. Вы увидите самый длинный подвесной мост Пермского края, декорации к фильму «Сердце пармы» — крепостную стену, церковь и другие постройки- и гору Крестовая с видом на вечерний город или скалу Ладейная.
К вечеру приедем в Красновишерск, поужинаем в лучшем месте города и в 21:00-23:00 разместимся в уютном отеле. Если останутся силы и время, перед сном прогуляемся по городу.
Гора Полюд, скала Большой Ветлан, река Вишера, возвращение в Пермь
Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся к одной из самых популярных природных достопримечательностей Пермского края — скале Большой Ветлан. Прогуляемся по тропе через берёзовую рощу (весь путь туда и обратно — 7 км, 3 часа не спеша). На вершине устроим небольшой привал, пофотографируемся и выпьем горячего чая. Полюбуемся лентой реки Вишера, россыпью рукотворных островков и горой Полюд.
После вас ждёт поездка на снегоходе (12 км туда-обратно) до вершины горы Полюд или до подстанции (зависит от состояния снегоходной трассы), откуда прогуляемся около 40 минут через сказочный зимний лес. С высоты 527 метра посмотрим на Ветлан и Помяненный камень. На востоке увидим город Чердынь — некогда столицу княжества Пермь Великая.
Поужинаем в кафе в Красновишерске и поедем обратно в Пермь, куда прибудем около 01:00–02:00 (ночь с воскресенья на понедельник).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из любого удобного места в Перми: аэропорт, вокзал, отель
- Заброска на снегоходе к Усьвинским столбам и обратно
- Заброска на снегоходе на гору Полюд
- Проживание в комфортном отеле или гостевом доме
- Снаряжение: тёплые бахилы для ног и налобные фонари
- Билет для посещения природного парка «Пермский»
- Дополнительные локации в Губахе и не только (подстраиваем программу под ваши пожелания)
- Вкусный чай на маршруте
- Услуги гида и водителя
- Приятный бонус на память
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Перми и обратно
- Питание. Комплексный обед - 400 руб
- Доплата за одноместное проживание - 3500 руб