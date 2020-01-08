49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История древнего города

Маленький, но очень живописный Плёс сохранил структуру древнерусского города — вы осмотрите все его части. Поднимитесь на Соборную гору, где древние насыпные валы и 20-километровй обзор вдоль Волги напоминают о славных днях: вы узнаете о плёсских крепостях, охранявших подступы к окраинам сначала Владимиро-Суздальского, а затем и Московского княжества.

Из древности в 20 и 21 века

Успенский собор и присутственные места расскажут не только о временах, когда Соборная гора была духовным и административным центром уездного города, но и о том, как в этих стенах обучались студенты лучшего в Советском союзе сельскохозяйственного техникума, а внутри церковных стен располагались мастерские. Кроме того, вы прогуляетесь по слободским улочкам, где я расскажу вам о древних плёсских ювелирах и рыбаках, о современных отельерах и рестораторах.

Плёс купеческий

На Торговой площади вы полюбуетесь Воскресенским храмом, попытаетесь отыскать пожарную каланчу и заглянете на Калашную улицу. Здесь же будет повод вспомнить о славных плёсских купцах, которые гоняли свои барки до самой Астрахани, снабжали мукой округу и находили время разумно управлять городом, на века строить особняки, лавки и храмы. С купеческими семьями вы познакомитесь поближе во время прогулки по набережной: вас ждут многочисленные особняки, украшающие вид на Плёс с Волги, комические и трагические истории их владельцев.

История в лицах

Во время экскурсии вы узнаете, что делал Шаляпин в Плёсе, услышите о старообрядческих традициях и известных дачниках. Конечно, мы вспомним великого живописца Левитана: вы увидите дом, где останавливался художник, подниметесь на гору, где стояла церквушка, заманившая Левитана в Плёс, постараетесь отыскать места, изображенные на его картинах. Тихие атмосферные пейзажи вдохновят на творчество и вас: написать картину времени не хватит, но фотографии обязательно получатся прекрасные.