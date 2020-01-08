49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Почувствовать глубину истории города и его умиротворяющую энергетику

Ирина
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Ирина – ваш гид
В маленьком провинциальном городке на берегу большой реки, как в капле воды, отражается история и современность страны.

Я расскажу вам о тех днях, когда Плёс был финно-угорским поселением, крепостью московского княжества, центром купеческой торговли, советской здравницей, модным дачным уголком.

Вы подниметесь на древние валы, полюбуетесь Волгой и игрушечными домиками, вспомните полотна Левитана и обязательно разделите его очарование этим городом.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии49 отзывов
4.96
Плёс от древности до наших дней
Плёс от древности до наших дней

Что вас ожидает

История древнего города
Маленький, но очень живописный Плёс сохранил структуру древнерусского города — вы осмотрите все его части. Поднимитесь на Соборную гору, где древние насыпные валы и 20-километровй обзор вдоль Волги напоминают о славных днях: вы узнаете о плёсских крепостях, охранявших подступы к окраинам сначала Владимиро-Суздальского, а затем и Московского княжества.

Из древности в 20 и 21 века
Успенский собор и присутственные места расскажут не только о временах, когда Соборная гора была духовным и административным центром уездного города, но и о том, как в этих стенах обучались студенты лучшего в Советском союзе сельскохозяйственного техникума, а внутри церковных стен располагались мастерские. Кроме того, вы прогуляетесь по слободским улочкам, где я расскажу вам о древних плёсских ювелирах и рыбаках, о современных отельерах и рестораторах.

Плёс купеческий
На Торговой площади вы полюбуетесь Воскресенским храмом, попытаетесь отыскать пожарную каланчу и заглянете на Калашную улицу. Здесь же будет повод вспомнить о славных плёсских купцах, которые гоняли свои барки до самой Астрахани, снабжали мукой округу и находили время разумно управлять городом, на века строить особняки, лавки и храмы. С купеческими семьями вы познакомитесь поближе во время прогулки по набережной: вас ждут многочисленные особняки, украшающие вид на Плёс с Волги, комические и трагические истории их владельцев.

История в лицах
Во время экскурсии вы узнаете, что делал Шаляпин в Плёсе, услышите о старообрядческих традициях и известных дачниках. Конечно, мы вспомним великого живописца Левитана: вы увидите дом, где останавливался художник, подниметесь на гору, где стояла церквушка, заманившая Левитана в Плёс, постараетесь отыскать места, изображенные на его картинах. Тихие атмосферные пейзажи вдохновят на творчество и вас: написать картину времени не хватит, но фотографии обязательно получатся прекрасные.

Организационные детали

Экскурсия предполагает два крутых подъема по булыжным мостовым. В плохую погоду или если в группе есть люди, для которых подъемы тяжелы, возможно сделать перерыв на посещение одного из музеев (входные билеты за дополнительную плату, экскурсионное обслуживание в музее по предварительной договоренности).

Плёс от древности до наших дней
Плёс от древности до наших дней
Плёс от древности до наших дней
Плёс от древности до наших дней
Плёс от древности до наших дней
Плёс от древности до наших дней
Плёс от древности до наших дней
Плёс от древности до наших дней
Плёс от древности до наших дней
Плёс от древности до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Люблю историю. Знания о прошлом помогают понять настоящее и прогнозировать будущее. Экскурсии вожу более 15 лет.
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49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Огромное спасибо Ирине! Получили неизгладимое восторженное впечатление от Плеса. Ирина очень эрудирована, отвечала на все наши вопросы. Маршрут построен так, что охватывает все значимые места. Мы выбрали не самое удачное время года, но при этом было очень интересно и есть желание вернуться в город. Спасибо большое!!!
4 января 2020
Экскурсию вела Ирина - приятный и интересный гид, экскурсия сочетает в себе и активный полезный отдых, и информативный интересный материал, легко гуляется и слушается. В общем, всем рекомендуем! В каждом городе золотого кольца заказываем экскурсию, но эта была самая приятная, легкая, интересная и активная с захватывающими видами!
7 ноября 2019
Выражаем огромную благодарность Ирине за чудесную экскурсию. Город Плес предстал перед нами во всех красках и Левитана и Кувшинниковой, и даже немного озвученный Киркоровым, Шаляпиным и ФСБ))) Ирина с легкостью проводит прогулку, легко переключаясь с древности на наши дни и обратно)
3 ноября 2019
Очень здорово! Ирина просто супер экскурсовод. Мы получили заряд хорошего настроения и бодрости на все праздники! Всем рекомендую: очень познавательно и доходчиво о дальней и не очень истории старинного русского города!
20 октября 2019
Спасибо, Ирина, за прекрасное время, проведенное в Плесе. Отдельное спасибо за совет поехать в Красную Пресню.
17 октября 2019
Нашу экскурсию проводила гид Ирина. Удачное сочетание пешей прогулки и перемещения на автомашине гида (4 экскурсанта) создало комфортную обстановку в условиях резко меняющейся погоды. Дождь и временами ливень добавил разнообразие пейзажей, а заключительная солнечная кода доставила восторг. Пешая прогулка по местности требует тренированности ног - это надо учитывать пожилым людям.
28 сентября 2019
Были с мужем на этой экскурсии 27 сентября. Всё очень понравилось! Плёс - само очарование... Узнали его историю, насладились видами, которые писал Левитан, благо попали сюда в золотую осень. Поднимались на холмы, спускались к Волге, обошли почти весь город. Экскурсия была неторопливая, познавательная, гид - чудесный! Всем рекомендуем! Ирине спасибо огромное за прекрасный вечер в Плесе!
24 сентября 2019
22 сентября мы с семьей побывали в Плесе. Несмотря на непогоду (дождь, снег, слякоть), экскурсия получилась очень приятной. Интересный рассказ, дружелюбная манера общения нашего гида создали нам настроение, которого в такую погоду трудно было бы ожидать. Спасибо !
24 сентября 2019
Замечательная Экскурсия! Гид-провессирнал! Было очень интересно!
22 сентября 2019
Ходила с Ириной на индивидуальную экскурсию по Плесу. Ирина мне понравилась - вежливая, отзывчивая, позитивная, пунктуальная. Созванивалась с ней еще до приезда в Плес, она дала даже некоторые рекомендации по моему маршруту. Сама экскурсия обстоятельная, интересная, длительная (не бегом-бегом), подробная. Ирина ответила на все мои вопросы и после экскурсии подарила мне туристическую карту Плеса и она мне очень пригодилась в дальнейшем. Всем рекомендую экскурсии с Ириной!
Ещё 39 отзывов

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