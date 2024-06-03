С Соня Псков - детям Прекрасная экскурсия-квест! Познавательно для детей. Очень доступно, не перегружено информацией и с интересными историческими примерами. На некоторые вопросы задумались даже взрослые))) Рекомендую всем!

С Сергей Литературный Псков для старших школьников и взрослых Были на экскурсии 1 мая. Были с маленькими детьми 4 и 9 лет. Все понравилось, особенно адаптивность к пожеланиям. Выразительная подача материала. Маргарита проводит экскурсию с душой. Ориентировано на детей подростков постарше. Взрослым так же интересно.

А Алла Литературный Псков для старших школьников и взрослых Интересный формат экскурсии. Заказывая эту экскурсию, мы не ожидали, что нас так захватит этот формат экскурсии. Всем рекомендуем! Огромное спасибо организатору Маргарите!

И Ирина Литературный Псков для старших школьников и взрослых Очень довольны. Интересный рассказ. Маршрут длинный и познавательный. Красивые виды, здания с историей, живописные парки. В общем, рекомендую!

Н Наталья Псков - детям Мы отлично погуляли с Ольгой! Даже дождь не испортил впечатление, т к было интересно. Сын 9 лет внимательно слушал, отвечал на вопросы оазгадывал загадку, в конце получил классный приз. Мне тоже было интересно.

Е Екатерина Псков - детям Спасибо большое Ольге за приятную прогулку и познавательный, интересный рассказ! Отдельное спасибо за внимание к ребенку! Мы остались очень довольны🤗