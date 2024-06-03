Игры – экскурсии в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Пскове, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псков - детям
🚶 Пешая
Квест
1 час
51 отзыв
Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме
Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас
Начало: У набережной реки Псковы
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
Прогулка в формате интеллектуального городского ориентирования
Начало: У башни Кутекрома
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
4 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Соня
    3 июня 2024
    Псков - детям
    Прекрасная экскурсия-квест! Познавательно для детей. Очень доступно, не перегружено информацией и с интересными историческими примерами. На некоторые вопросы задумались даже взрослые))) Рекомендую всем!
  • С
    Сергей
    13 мая 2024
    Литературный Псков для старших школьников и взрослых
    Были на экскурсии 1 мая. Были с маленькими детьми 4 и 9 лет. Все понравилось, особенно адаптивность к пожеланиям. Выразительная подача материала. Маргарита проводит экскурсию с душой. Ориентировано на детей подростков постарше. Взрослым так же интересно.
  • А
    Алла
    1 мая 2024
    Литературный Псков для старших школьников и взрослых
    Интересный формат экскурсии. Заказывая эту экскурсию, мы не ожидали, что нас так захватит этот формат экскурсии. Всем рекомендуем! Огромное спасибо организатору Маргарите!
  • И
    Ирина
    30 апреля 2024
    Литературный Псков для старших школьников и взрослых
    Очень довольны. Интересный рассказ. Маршрут длинный и познавательный. Красивые виды, здания с историей, живописные парки. В общем, рекомендую!
  • Н
    Наталья
    7 апреля 2024
    Псков - детям
    Мы отлично погуляли с Ольгой! Даже дождь не испортил впечатление, т к было интересно. Сын 9 лет внимательно слушал, отвечал на вопросы оазгадывал загадку, в конце получил классный приз. Мне тоже было интересно.
  • Е
    Екатерина
    30 марта 2024
    Псков - детям
    Спасибо большое Ольге за приятную прогулку и познавательный, интересный рассказ! Отдельное спасибо за внимание к ребенку! Мы остались очень довольны🤗
  • Я
    Яна
    26 марта 2024
    Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
    Замечательная экскурсия, маршрут подобран очень хорошо, экскурсовод очень интересно рассказывает, захватывает историей. Дети слушали с удовольствием и 3 часа пролетели совершенно незаметно. Ирина,спасибо большое!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Игры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Игры" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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