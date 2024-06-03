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Квест
1 час
Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме
Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас
Начало: У набережной реки Псковы
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
Прогулка в формате интеллектуального городского ориентирования
Начало: У башни Кутекрома
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССоня3 июня 2024Прекрасная экскурсия-квест! Познавательно для детей. Очень доступно, не перегружено информацией и с интересными историческими примерами. На некоторые вопросы задумались даже взрослые))) Рекомендую всем!
- ССергей13 мая 2024Были на экскурсии 1 мая. Были с маленькими детьми 4 и 9 лет. Все понравилось, особенно адаптивность к пожеланиям. Выразительная подача материала. Маргарита проводит экскурсию с душой. Ориентировано на детей подростков постарше. Взрослым так же интересно.
- ААлла1 мая 2024Интересный формат экскурсии. Заказывая эту экскурсию, мы не ожидали, что нас так захватит этот формат экскурсии. Всем рекомендуем! Огромное спасибо организатору Маргарите!
- ИИрина30 апреля 2024Очень довольны. Интересный рассказ. Маршрут длинный и познавательный. Красивые виды, здания с историей, живописные парки. В общем, рекомендую!
- ННаталья7 апреля 2024Мы отлично погуляли с Ольгой! Даже дождь не испортил впечатление, т к было интересно. Сын 9 лет внимательно слушал, отвечал на вопросы оазгадывал загадку, в конце получил классный приз. Мне тоже было интересно.
- ЕЕкатерина30 марта 2024Спасибо большое Ольге за приятную прогулку и познавательный, интересный рассказ! Отдельное спасибо за внимание к ребенку! Мы остались очень довольны🤗
- ЯЯна26 марта 2024Замечательная экскурсия, маршрут подобран очень хорошо, экскурсовод очень интересно рассказывает, захватывает историей. Дети слушали с удовольствием и 3 часа пролетели совершенно незаметно. Ирина,спасибо большое!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Игры»
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