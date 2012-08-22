ежедневно в 08:00

Дорога из Южно-Сахалинска. В пути я расскажу о жизни сахалинцев, о местной культуре и природе, об истории острова и о том, как изменилась его жизнь за последние годы. Мы посмотрим на нерест тихоокеанского лосося, а затем доберемся к месту сброса — селу Новиково.
На лодке — к маяку! Дорога по воде на комфортабельной моторной лодке займет около 2 часов: нас будут встречать любопытные нерпы (я знаю секретные места, где они любят греть пузики на солнце), также велика вероятность увидеть сивучей (морских львов) и даже касаток.
Легендарный Анива. Вот и хедлайнер нашего путешествия — фактурный каменный маяк, построенный японцами еще в 1939 году. Я подгадаю время поездки так, чтобы не попасть сюда в час-пик, когда Анива заполонен туристами. Мы спокойно высадимся к заброшенному маяку, поднимемся на самый верх его башни и, разумеется, сделаем потрясающие фото со всевозможных ракурсов.
Высадка в бухте Мраморная. А вы думали, приключения уже закончились?:) На обратном пути мы совершим высадку в дикой Мраморной бухте: у нас будет около часа, чтобы перекусить, искупаться в море, которое здесь хорошо прогревается, или просто насладиться видами.