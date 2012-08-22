ежедневно в 08:00

Готовы отправиться на край земли? В группе до 9 человек мы доберемся к мысу Анива — туда, где возвышается один из самых труднодоступных маяков России. Вы полюбуетесь природой Сахалина с борта моторной лодки, встретите очаровательных нерп и сивучей. Высадитесь к маяку и покорите вершину его башни. А на обратном пути отдохнете и искупаетесь в Мраморной бухте.

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Что вас ожидает

Дорога из Южно-Сахалинска. В пути я расскажу о жизни сахалинцев, о местной культуре и природе, об истории острова и о том, как изменилась его жизнь за последние годы. Мы посмотрим на нерест тихоокеанского лосося, а затем доберемся к месту сброса — селу Новиково.

На лодке — к маяку! Дорога по воде на комфортабельной моторной лодке займет около 2 часов: нас будут встречать любопытные нерпы (я знаю секретные места, где они любят греть пузики на солнце), также велика вероятность увидеть сивучей (морских львов) и даже касаток.

Легендарный Анива. Вот и хедлайнер нашего путешествия — фактурный каменный маяк, построенный японцами еще в 1939 году. Я подгадаю время поездки так, чтобы не попасть сюда в час-пик, когда Анива заполонен туристами. Мы спокойно высадимся к заброшенному маяку, поднимемся на самый верх его башни и, разумеется, сделаем потрясающие фото со всевозможных ракурсов.

Высадка в бухте Мраморная. А вы думали, приключения уже закончились?:) На обратном пути мы совершим высадку в дикой Мраморной бухте: у нас будет около часа, чтобы перекусить, искупаться в море, которое здесь хорошо прогревается, или просто насладиться видами.

Организационные детали