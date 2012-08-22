ежедневно в 08:00

Путешествие на маяк Анива в мини-группе

Отправиться на моторной лодке к символу Сахалина, встретить нерп и искупаться в бухте Мраморная

Готовы отправиться на край земли? В группе до 9 человек мы доберемся к мысу Анива — туда, где возвышается один из самых труднодоступных маяков России. Вы полюбуетесь природой Сахалина с борта моторной лодки, встретите очаровательных нерп и сивучей. Высадитесь к маяку и покорите вершину его башни. А на обратном пути отдохнете и искупаетесь в Мраморной бухте.
Путешествие на маяк Анива в мини-группе
Путешествие на маяк Анива в мини-группе
Путешествие на маяк Анива в мини-группе
Путешествие на маяк Анива в мини-группе
Путешествие на маяк Анива в мини-группе
Путешествие на маяк Анива в мини-группе
Путешествие на маяк Анива в мини-группе
Путешествие на маяк Анива в мини-группе
Путешествие на маяк Анива в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дорога из Южно-Сахалинска. В пути я расскажу о жизни сахалинцев, о местной культуре и природе, об истории острова и о том, как изменилась его жизнь за последние годы. Мы посмотрим на нерест тихоокеанского лосося, а затем доберемся к месту сброса — селу Новиково.

На лодке — к маяку! Дорога по воде на комфортабельной моторной лодке займет около 2 часов: нас будут встречать любопытные нерпы (я знаю секретные места, где они любят греть пузики на солнце), также велика вероятность увидеть сивучей (морских львов) и даже касаток.

Легендарный Анива. Вот и хедлайнер нашего путешествия — фактурный каменный маяк, построенный японцами еще в 1939 году. Я подгадаю время поездки так, чтобы не попасть сюда в час-пик, когда Анива заполонен туристами. Мы спокойно высадимся к заброшенному маяку, поднимемся на самый верх его башни и, разумеется, сделаем потрясающие фото со всевозможных ракурсов.

Высадка в бухте Мраморная. А вы думали, приключения уже закончились?:) На обратном пути мы совершим высадку в дикой Мраморной бухте: у нас будет около часа, чтобы перекусить, искупаться в море, которое здесь хорошо прогревается, или просто насладиться видами.

Организационные детали

  • Из Южно-Сахалинска мы едем до с. Новиково около 2 часов, далее на лодках плывем 1,5-2 часа в одну сторону. Трансфер включен в стоимость экскурсии.
  • На лодке «Посейдон» есть жилеты и дождевики, судно оборудовано креслами и мощным 4-тактным мотором
  • Не забудьте взять с собой перекус на весь день, также можно будет перекусить в с. Новиково перед выходом в море
  • При сильных волнениях на воде и плохой погоде экскурсия может быть перенесена, отменена или заменена по согласованию с вами на поездку к мысу Великан и в бухту Тихая

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Южно-Сахалинска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 08:00

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