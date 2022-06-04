Вы побываете на пяти живописных мысах и в уютных бухтах, увидите действующие и недействующие маяки. Мы проедем по побережью, прокатимся на моторных лодках, совершим восхождение на гору Лягушка и будем много гулять пешком. Вы познакомитесь с Южно-Сахалинском, посмотрите на жизнь небольшого городка на побережье, бывшего когда-то одновременно и русским, и японским, понаблюдаете за колониями птиц и сфотографируете сивучей. Яркие впечатления останутся с вами надолго.

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Билеты можно приобретать только после утверждения состава группы курирующим менеджером.

Данный маршрут не имеет категории сложности. Однако участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний.

На маршруте туристы передвигаются на автобусе и специально подготовленных проходимых джипах, а к мысу Анива — на резиновых лодках с мотором.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.

На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.

С собой вам понадобятся: головной убор от солнца, спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой, сменная обувь, полотенце, солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц, небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат, купальник и другие необходимые вещи, тёплая кофта или свитер, ветро- и влагозащитная куртка, купальный костюм, средства от комаров, х/б перчатки, аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены.