Романтика Сахалина: мысы, бухты и старинные маяки

Прокатиться на джипах по побережью, насладиться видами и попробовать разглядеть Японию

Вы побываете на пяти живописных мысах и в уютных бухтах, увидите действующие и недействующие маяки.

Мы проедем по побережью, прокатимся на моторных лодках, совершим восхождение на гору Лягушка и будем много гулять пешком.

Вы познакомитесь с Южно-Сахалинском, посмотрите на жизнь небольшого городка на побережье, бывшего когда-то одновременно и русским, и японским, понаблюдаете за колониями птиц и сфотографируете сивучей. Яркие впечатления останутся с вами надолго.
Романтика Сахалина: мысы, бухты и старинные маяки
Романтика Сахалина: мысы, бухты и старинные маяки
Романтика Сахалина: мысы, бухты и старинные маяки
Романтика Сахалина: мысы, бухты и старинные маяки
Романтика Сахалина: мысы, бухты и старинные маяки
Романтика Сахалина: мысы, бухты и старинные маяки
Романтика Сахалина: мысы, бухты и старинные маяки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Билеты можно приобретать только после утверждения состава группы курирующим менеджером.
Данный маршрут не имеет категории сложности. Однако участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний.
На маршруте туристы передвигаются на автобусе и специально подготовленных проходимых джипах, а к мысу Анива — на резиновых лодках с мотором.
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.
На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.
С собой вам понадобятся: головной убор от солнца, спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой, сменная обувь, полотенце, солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц, небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат, купальник и другие необходимые вещи, тёплая кофта или свитер, ветро- и влагозащитная куртка, купальный костюм, средства от комаров, х/б перчатки, аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Южно-Сахалинск, аэропорт, 9:30. Вас встретят у выхода из аэропорта. Далее - групповой трансфер в отель (входит в стоимость)
Завершение: Южно-Сахалинск, 11:45. Групповой трансфер в аэропорт входит в стоимость
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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