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Аудиоэкскурсия Тайный код Петербурга: прогулка по мистическим местам города

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Санкт-Петербурга
Аудиоэкскурсия Тайный код Петербурга: прогулка по мистическим местам города
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🎄На новый год!
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 090 ₽ за человека

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Аудиоэкскурсия Тайный код Петербурга: прогулка по мистическим местам города
Аудиоэкскурсия Тайный код Петербурга: прогулка по мистическим местам города

Что вы увидите

  • Казанский кафедральный собор
  • Дом Зингера
  • Собор Воскресения Христова (Спас-на-крови)
  • Тройной мост
  • Марсово поле
  • Чижик-Пыжик
  • Михайловский (Инженерный) замок
  • Цирк на Фонтанке им. Гаэтано Чинизелли
  • Шереметьевский дворец
  • Аничков дворец
  • Толстовский дом
  • Ротонда на Гороховой
«Нельзя не задуматься над чудом создания столь прекрасного города в такое малое время»
(Мадам де Сталь).
Как вы, конечно, знаете, есть Петербург парадный, торжественный, имперский, но сегодня мы поговорим о другом Петербурге — о таинственном, загадочном и мистическом. Наша экскурсия ⛳ пройдет по историческому центру Северной столицы ⭐️ с мифами и легендами о городе.
Вы прогуляетесь 👣 вдоль набережной реки Фонтанки, где волею судьбы расположены дворцы и особняки, тесно связанные с историями о призраках и привидениях.

Путешествие начнется с уникальной точки, где вы одновременно сможете полюбоваться сразу тремя архитектурными достопримечательностями 🏛️ города:

  • Главная Святыня Петербурга — Казанский Кафедральный собор
  • Легендарный дом Зингера
  • Самый загадочный собор города — Спас на Крови
В завершении экскурсии 🧭 вы посетите самое необычное архитектурное сооружение Петербурга — дом с Ротондой, одно из мест силы города! Готовьте Ваши желания! Потому что все, что вы скажете или произнесете в Ротонде — сбудется!
Экскурсия будет интересна тем, кого интересуют петербургские тайны, мифы и легенды, ставшие непреложными истинами нашей культуры.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
  • Пожертвование для входа в Ротонду (70₽ с человека)
Начало
🚩 м. Невский проспект, выход на канал Грибоедова
Место завершения
🏁 ул. Гороховая, 57А
Аудиоэкскурсия Тайный код Петербурга: прогулка по мистическим местам города
Аудиоэкскурсия Тайный код Петербурга: прогулка по мистическим местам города
Аудиоэкскурсия Тайный код Петербурга: прогулка по мистическим местам города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WeGoTrip
WeGoTrip
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