«Нельзя не задуматься над чудом создания столь прекрасного города в такое малое время»

(Мадам де Сталь).

Как вы, конечно, знаете, есть Петербург парадный, торжественный, имперский, но сегодня мы поговорим о другом Петербурге — о таинственном, загадочном и мистическом. Наша экскурсия ⛳ пройдет по историческому центру Северной столицы ⭐️ с мифами и легендами о городе.

Вы прогуляетесь 👣 вдоль набережной реки Фонтанки, где волею судьбы расположены дворцы и особняки, тесно связанные с историями о призраках и привидениях.

Путешествие начнется с уникальной точки, где вы одновременно сможете полюбоваться сразу тремя архитектурными достопримечательностями 🏛️ города:

Главная Святыня Петербурга — Казанский Кафедральный собор

Легендарный дом Зингера

Самый загадочный собор города — Спас на Крови

В завершении экскурсии 🧭 вы посетите самое необычное архитектурное сооружение Петербурга — дом с Ротондой, одно из мест силы города! Готовьте Ваши желания! Потому что все, что вы скажете или произнесете в Ротонде — сбудется!

Экскурсия будет интересна тем, кого интересуют петербургские тайны, мифы и легенды, ставшие непреложными истинами нашей культуры.