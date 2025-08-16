Мои заказы

Цирк на Фонтанке – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Цирк на Фонтанке» в Санкт-Петербурге, цены от 1050 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
На катере
2 часа
-
13%
45 отзывов
Водная прогулка
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Набережная канала Грибоедова, дом 131 (спуск к вод...
Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8700 ₽10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
Пешая
2 часа
-
10%
129 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
Начало: Памятник А. Пушкину на пл. Искусств
Расписание: Среда и суббота с 11:00
Сегодня в 11:00
31 авг в 15:00
1050.30 ₽1167 ₽ за человека
Петербург и 4 лапы
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Петербург и 4 лапы
Начало: Площадь Искусств
27 фев в 10:00
1800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    16 августа 2025
    Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
    Экскурсия на очень тяжелую тему, но она подана через призму надежды. Я вышла окрыленная после нее. Эта экскурсия - ода жизни и Человеку. Сходите. Вы точно не пожалеете. Не бойтесь тяжелой темы. Там много света и веры в людей.
  • А
    Анна
    4 августа 2025
    Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
    Эта экскурсия стала путешествием в сердце человеческой стойкости, мужества и надежды. Экскурсия напомнила, как важно оставаться человеком, не терять надежду
    читать дальше

    и веру в добро. Это была не просто лекция, а вдохновение, заставляющее задуматься о силе духа и ценности человеческой морали. Рекомендую всем, кто хочет понять истинное значение стойкости и человечности — эта экскурсия оставит тёплое и трогательное впечатление. Спасибо экскурсоводу Анне за её профессионализм и искреннюю подачу!

  • Т
    Татьяна
    23 июля 2025
    Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
    Экскурсия очень хорошая, с акцентом на мужестве и надежде, много интересных вещей рассказывали. Поэтому впечатления более чем позитивные. Очень важная
    читать дальше

    тема для города и страны, и в результате чувствуешь гордость, восхищение и, повторюсь, надежду. Экскурсоводу большое спасибо за правильную, эмоциональную и живую подачу

  • м
    марина
    20 июля 2025
    Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
    Катер подобрали быстро, катер супер, чистый, с хорошим волителем, нашли гида быстро и на нужное время и лату. Буду рекомендовать знаклмым
  • А
    Анна
    16 июля 2025
    Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
    Спасибо экскурсоводу Анне за замечательную экскурсию. Живо, увлекательно, весело и грустно про такой страшный период жизни ленинградцев. Рекомендую!
  • S
    Svetlana
    15 июля 2025
    Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
    Прекрасная прогулка, если хотите насладится видами и не первый раз в Питере. Спасибо капитану за комфортную поездку без пробок.
  • М
    Милена
    14 июля 2025
    Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
    Гид очень интересно рассказывала. Экскурсия познавательная. Жалко нет посещения объектов, только внешний осмотр.
  • Е
    Екатерина
    14 июля 2025
    Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
    Экскурсия очень понравилась. Приятная внимательная Анна рассказала о мужестве и жизнестойкости блокадников. Я узнала много нового. Спасибо.
  • М
    Маргарита
    10 июля 2025
    Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
    Жемчужина этой экскурсии- экскурсовод Анна. Спасибо огромное. Все очень интересно, доходчиво, с душой.
  • Ю
    Юлия
    9 июля 2025
    Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
    Экскурсия с Анной прошла на одном дыхании, все очень понравилось. Анна была живая, эмоциональная, очень отличается от экскурсоводов, которые с
    читать дальше

    заученной интонацией и с подкатыванием глаз ведут экскурсию. Анна вовлекала в диалог. Поделилась информацией, что еще можно почитать, куда сходить по теме блокадного Ленинграда.

  • И
    Игорь
    6 июля 2025
    Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
    Бронировали катер на 1,5 часа с выходом в Неву, всё прошло отлично! Капитан Илья вежливый и приятный в общении человек. Спасибо за классную прогулку! 👍
  • Т
    Татьяна
    17 июня 2025
    Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
    Конечно это больше прогулка, чем экскурсия. Для тех, кто впервые в городе лучше конечно совершить речную прогулку вместе с гидом.
    читать дальше

    Так как мы не первый раз в городе, то нам очень даже понравилось. Капитан -Илья, приятный молодой человек, поддерживал беседу. На катере чисто, есть пледы, бокалы, питьевая вода.

  • Е
    Евгения
    17 июня 2025
    Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
    Замечательная экскурсия. Прекрасно провели время
  • Н
    Наталья
    16 июня 2025
    Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
    Отличный катер и капитан Илья, брали прогулку на 1.5 часа по каналам с выходом на Неву, все понравилось, вовремя забрали с причала, вовремя привезли. Хороший сервис.

