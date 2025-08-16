-
Водная прогулка
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Набережная канала Грибоедова, дом 131 (спуск к вод...
Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8700 ₽
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
Начало: Памятник А. Пушкину на пл. Искусств
Расписание: Среда и суббота с 11:00
Сегодня в 11:00
31 авг в 15:00
1050.30 ₽
1167 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Петербург и 4 лапы
Начало: Площадь Искусств
27 фев в 10:00
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия16 августа 2025Экскурсия на очень тяжелую тему, но она подана через призму надежды. Я вышла окрыленная после нее. Эта экскурсия - ода жизни и Человеку. Сходите. Вы точно не пожалеете. Не бойтесь тяжелой темы. Там много света и веры в людей.
- ААнна4 августа 2025Эта экскурсия стала путешествием в сердце человеческой стойкости, мужества и надежды. Экскурсия напомнила, как важно оставаться человеком, не терять надежду
- ТТатьяна23 июля 2025Экскурсия очень хорошая, с акцентом на мужестве и надежде, много интересных вещей рассказывали. Поэтому впечатления более чем позитивные. Очень важная
- ммарина20 июля 2025Катер подобрали быстро, катер супер, чистый, с хорошим волителем, нашли гида быстро и на нужное время и лату. Буду рекомендовать знаклмым
- ААнна16 июля 2025Спасибо экскурсоводу Анне за замечательную экскурсию. Живо, увлекательно, весело и грустно про такой страшный период жизни ленинградцев. Рекомендую!
- SSvetlana15 июля 2025Прекрасная прогулка, если хотите насладится видами и не первый раз в Питере. Спасибо капитану за комфортную поездку без пробок.
- ММилена14 июля 2025Гид очень интересно рассказывала. Экскурсия познавательная. Жалко нет посещения объектов, только внешний осмотр.
- ЕЕкатерина14 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Приятная внимательная Анна рассказала о мужестве и жизнестойкости блокадников. Я узнала много нового. Спасибо.
- ММаргарита10 июля 2025Жемчужина этой экскурсии- экскурсовод Анна. Спасибо огромное. Все очень интересно, доходчиво, с душой.
- ЮЮлия9 июля 2025Экскурсия с Анной прошла на одном дыхании, все очень понравилось. Анна была живая, эмоциональная, очень отличается от экскурсоводов, которые с
- ИИгорь6 июля 2025Бронировали катер на 1,5 часа с выходом в Неву, всё прошло отлично! Капитан Илья вежливый и приятный в общении человек. Спасибо за классную прогулку! 👍
- ТТатьяна17 июня 2025Конечно это больше прогулка, чем экскурсия. Для тех, кто впервые в городе лучше конечно совершить речную прогулку вместе с гидом.
- ЕЕвгения17 июня 2025Замечательная экскурсия. Прекрасно провели время
- ННаталья16 июня 2025Отличный катер и капитан Илья, брали прогулку на 1.5 часа по каналам с выходом на Неву, все понравилось, вовремя забрали с причала, вовремя привезли. Хороший сервис.
