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Квест-экскурсия по Александровскому саду

5
1 отзыв
Елизавета
Елизавета – Гид из Санкт-Петербурга
Квест-экскурсия по Александровскому саду
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕵️Квест
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Летняя
  • 📸Фото на память
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 600 ₽ за экскурсию

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Квест-экскурсия по Александровскому саду
Квест-экскурсия по Александровскому саду

Что вы увидите

  • Дворцовая площадь
  • Эрмитаж
  • Александровская колонна
  • Адмиралтейство
  • Исаакиевский собор и Медный всадник
Квест знакомит с центром города-ансамблем Дворцовой площади и прилегающим садом. Расскажу о мечтах ПетраI, о весёлых затеях Анны Иоановны, как сад стал Александровским. Узнаем, что такое аллегории, барокко, сколько комнат было у царей, за сколько лет можно обойти Эрмитаж, в какие цвета красили Зимний Дворец, где по легенде находится таинственная шкатулка, почему бюст В. Жуковского находится именно в этом саду, а также находится одно из самых старинных деревьев. Будем искать записки, выполнять интересные, весёлые задания.
В ходе квеста, дети познакомятся с символами нашего города - Адмиралтейством, Исаакиевским собором и Медным всадником. В итоге, детей ждёт шкатулка со сладким сюрпризом, которую предстоит найти.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Больше ничего оплачивать не надо
Начало
🚩 Встречаемся около фонтана Александровского сада
Место завершения
🏁 У Медного всадника, рядом с Невой
Квест-экскурсия по Александровскому саду
Квест-экскурсия по Александровскому саду
Квест-экскурсия по Александровскому саду
Квест-экскурсия по Александровскому саду

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елизавета
Елизавета
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1 отзыв оставили туристы

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