Квест знакомит с центром города-ансамблем Дворцовой площади и прилегающим садом. Расскажу о мечтах ПетраI, о весёлых затеях Анны Иоановны, как сад стал Александровским. Узнаем, что такое аллегории, барокко, сколько комнат было у царей, за сколько лет можно обойти Эрмитаж, в какие цвета красили Зимний Дворец, где по легенде находится таинственная шкатулка, почему бюст В. Жуковского находится именно в этом саду, а также находится одно из самых старинных деревьев. Будем искать записки, выполнять интересные, весёлые задания.

В ходе квеста, дети познакомятся с символами нашего города - Адмиралтейством, Исаакиевским собором и Медным всадником. В итоге, детей ждёт шкатулка со сладким сюрпризом, которую предстоит найти.