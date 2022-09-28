1 день

Встреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый год

12:00 Встреча участников тура на Московском вокзале, возле бюста Петра 1. Вас будет ждать гид с табличкой «Новогодний коктейль».

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение. Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.

Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира. Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов. Неповторимые интерьеры залов, выставки произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Дополнительно:

Встреча Нового года в ресторане гостиницы (за дополнительную плату).

Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка.

Транспорт предоставляется на встречу, экскурсию и заселение в гостиницу.