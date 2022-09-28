Новогодний коктейль Санкт-Петербурга

В этом туре вас ждет встреча Нового года, пешеходные и автобусные экскурсии, поездки загород и даже катание с горки

4.7
3 отзыва
В этом туре вас ждет встреча Нового года, пешеходные и автобусные экскурсии, поездки загород и даже катание с горки.

Эрмитаж, остров «Новая Голландия», Кронштадт, Юсуповский и Екатерининский дворцы предстанут перед вами во всей красе в эти новогодние праздники. Замиксуем вместе оригинальный коктейль впечатлений!
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Новый год в Северной столице
Новый год в Северной столице
Встретим начало 2023 года среди новогодних огней и гирлянд
Горячий глинтвейн и катание с горки
Горячий глинтвейн и катание с горки
Повеселимся на Никольских рядах на ярмарке, покатаемся на венецианской карусели и прокатимся с горки
Зима в Царском Селе
Зима в Царском Селе
Съездим в пригород Питера и увидим Большой тронный зеркальный зал

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый год

12:00 Встреча участников тура на Московском вокзале, возле бюста Петра 1. Вас будет ждать гид с табличкой «Новогодний коктейль».

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение. Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.

Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира. Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов. Неповторимые интерьеры залов, выставки произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Дополнительно:

Встреча Нового года в ресторане гостиницы (за дополнительную плату).

Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка.

Транспорт предоставляется на встречу, экскурсию и заселение в гостиницу.

Встреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый годВстреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый годВстреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый годВстреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый годВстреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый год
2 день

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские ряды

Поздний завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург».

Начнется экскурсия в парадном центре города. Вы увидите старинные особняки Петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец.

Дальше ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо Богоявленского Морского собора, по району Коломны, в котором жил народ победнее, но и повеселее. И закончится эта экскурсия посещением общественного пространства Никольские ряды. Удивительное место, созданное во внутреннем дворе старинного, отреставрированного гостиного двора. Здесь царит атмосфера Нового года, ярмарка, гирлянды огней, новогодние пушистые ели, венецианская карусель, и конечно, главная забава – Никольская горка.

Здесь мы будем пить горячий глинтвейн и кататься с горки на надувных ватрушках!

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские ряды
3 день

Кронштадт - дополнительная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты. Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Дополнительно:

Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже (за дополнительную плату).

Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить. И в завершении вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Кронштадт - дополнительная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея ФабержеКронштадт - дополнительная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея ФабержеКронштадт - дополнительная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея ФабержеКронштадт - дополнительная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже
4 день

Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" - Исаакиевский собор - "Медный всадник" - "Новая Голландия" - дополнительная экскурсия в театр-макет "Петровская акватория"

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор. Исаакиевский собор, построенный архитектором Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры. Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый крупный собор города способен вместить около 14000 человек. Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия». Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Дополнительно:

Экскурсия в исторический театр-макет «Петровская акватория» (за дополнительную плату).

Вы увидите Петербург начала XVIII века. Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, смотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе. Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или дошли до нас видоизмененными.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" - Исаакиевский собор - "Медный всадник" - "Новая Голландия" - дополнительная экскурсия в театр-макет "Петровская акватория"Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" - Исаакиевский собор - "Медный всадник" - "Новая Голландия" - дополнительная экскурсия в театр-макет "Петровская акватория"Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" - Исаакиевский собор - "Медный всадник" - "Новая Голландия" - дополнительная экскурсия в театр-макет "Петровская акватория"
5 день

Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.

Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов. Неповторимые интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы.

Окончание программы.

Прибытие к 20:00 в центр города.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Царское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЦарское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЦарское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЦарское Село с посещением Екатерининского дворца и парка

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕ

На 1 чел. в 2-мест.

номере

Доп.

место

1-мест.

номер

КИРОЧНАЯ

Тур. класс, удобства на блок

Завтрак накрытие

14 41014 41018 570

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

15 41015 41020 610

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

16 65521 595

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор

Завтрак шведский стол

17 65017 85023 110

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

16 16015 36022 660

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делюкс НЕВА

Завтрак шведский стол

22 63517 43536 935

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

17 40018 60024 680

Скидка детям до 16 лет: 500 руб.

Варианты проживания

КИРОЧНАЯ

4 ночи

Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

КИРОЧНАЯКИРОЧНАЯ

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

МОСКВА 4*

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице на 4 ночи
  • Завтрака в ресторане гостиницы (кроме первого дня)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Услуги экскурсовода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Завтрак в первый день
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Празднование Нового года в ресторане гостиницы
  • Индивидуальный трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как я найду гида?

Гид будет встречать с табличкой «Новогодний коктейль» в 12:00 на Московском вокзале, у бюста Петра 1.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Очередность экскурсий может меняться в зависимости от работы музеев в праздничные дни.

Во сколько будет начало экскурсий каждый день?

Уточненная программа выдается в первый день тура. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий.

Все пешеходные экскурсии начинаются в центре города. До места встречи туристы добираются самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
28 сен 2022
Все прошло замечательно.
И
18 сен 2022
Нормально все
С
30 авг 2022
Юлечка, Валентин - координатор в Санкт Петербурге вам желаю благодарных клиентов, приятных отзывов. Большое спасибо за отзывчивость, быстроту оформления и надёжность!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры5-дневные туры🚌На автобусе☃️Зимние🎄Новогодние 2023

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Встречаем Новый год в Санкт-Петербурге
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.1
26 отзывов
Встречаем Новый год в Санкт-Петербурге
Наверное, хотя бы раз каждому хотелось отметить Новый год
2 200 за 1 человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
4.3
6 отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
1 000 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
3 часа
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Sputnik
Sputnik
5
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
Специально для тех, кому не подошла ни одна экскурсия по Санкт-Петербургу
от 10 900 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии ЛенбаТур
ЛенбаТур
5
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день
Предлагаем вам заказать индивидуальную экскурсию по Санкт-Петербургу и Павловску «Два в Одном»
Ваш отель / удобный Вам адрес в пределах города
от 13 500 за всё до 30 чел.
Обзорная по Санкт-Петербургу с экскурсией в Эрмитаж
5 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Обзорная по Санкт-Петербургу с экскурсией в Эрмитаж
Смешанная - автобусная и пешеходная. Экскурсия заканчивается на выходе из музея
2 300 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Пушкину на минивене
7 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии ЛенбаТур
ЛенбаТур
5
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Пушкину на минивене
Индивидуальная экскурсия за один день позволит осмотреть главные исторические достопримечательности Санкт-Петербурга
Ваш отель / удобный Вам адрес в пределах города
от 13 500 за всё до 20 чел.
Тур по барам Петербурга в формате игры-квеста с welcome шотами
4 часа
🚶 Пешая
Квест
до 20 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
4.7
12 отзывов
Тур по барам Петербурга в формате игры-квеста с welcome шотами
Вас ждет тур по четырем барам Санкт-Петербурга, каждый из которых отличается своей особенной атмосферой
В первом баре рядом со станцией метро Маяковская
Сегодня
25 ноя
26 ноя
2 дек
2 499 за 1 человека
Квест-экскурсия «Сердце Петербурга»
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 8 чел.
Организатор экскурсии Гаврил
Гаврил
5
2 отзыва
Квест-экскурсия «Сердце Петербурга»
Вас ждет квест-экскурсия по самому сердцу Санкт-Петербурга
Дворцовая пл
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
от 6 800 за всё до 3 чел.
Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Sputnik
Sputnik
5
4 отзыва
Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
Во время экскурсии по мистическому Санкт-Петербургу вам станут известны тайны Меншиковского
по договоренности
от 12 900 за всё до 19 чел.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
1.5 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Автобусная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
750 за 1 человека
«Ночь перед Рождеством» - экскурсия с посещением Рождественской ярмарки
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии ГК
ГК
3.5
2 отзыва
«Ночь перед Рождеством» - экскурсия с посещением Рождественской ярмарки
Новый год и Рождество - самые любимые праздники в году
Лиговский проспект, д. 10
850 за 1 человека
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
4.9
55 отзывов
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Познакомиться с городом в насыщенном туре, выходящем за рамки классических маршрутов
на Дворцовой площади
26 ноя
3 дек
10 дек
17 дек
1 650 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ