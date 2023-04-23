Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловского собора

Познакомиться с визитными карточками города в комфортном путешествии на микроавтобусе

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На экскурсии в группе до 15 человек вы получите общее представление о достопримечательностях и истории Северной столицы. Проследите ключевые вехи в её прошлом. Познакомитесь с архитектурой величественных соборов и роскошных дворцов. Побываете в усыпальнице всех российских императоров.

А также увидите дом Пиковой Дамы, навестите Египетских сфинксов и раскроете секреты Ростральных колонн.
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловского собора
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловского собора
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловского собора
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловского собора
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловского собора
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловского собора
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловского собора
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловского собора
Обзорная по Петербургу с посещением Петропавловского собора
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Первая встреча с Петербургом

  • Вы узнаете, как и почему именно здесь Петр I решил построить город
  • Услышите подробную историю приневских земель
  • Поймёте, почему главную транспортную артерию Петербурга считают проспектом религиозной толерантности
  • Отыщете дом Пиковой Дамы
  • Оцените величие четвёртого купольного собора в Европе
  • Побываете на территории порта 18-19 веков
  • Выясните, почему Ростральные колоны так называются, для чего они служили и почему так причудливо декорированы
  • Увидите первый музей России

Петропавловская крепость

  • В самом сердце Северной столицы мы расскажем об основании знаменитой цитадели, а также о ярких событиях и курьёзах, связанных с ней.
  • Вы узнаете, как и зачем строился Петропавловский собор, почему именно здесь находится императорская усыпальница и кто из монархов не захоронен в соборе.
  • Поговорим и о тюрьме Трубецкого бастиона, которую в Европе прозвали «русская Бастилия». Кто был её узниками и что там находилось до её появления — эти и другие факты вы раскроете на экскурсии.

Наш маршрут: площадь Островского — Аничкин дворец и Аничкин мост — Невский проспект — католическая базилика Святой Екатерины — протестантская кирха — Казанский собор — Малая Морская улица — дом Чайковского — Исаакиевский собор — исторические гостиницы Астория и Англетер — Мариинский дворец — памятник Николаю I — Египетские сфинксы — Кунсткамера — Стрелка Васильевского острова — Петропавловская крепость и собор — крейсер «Аврора» — Дворцовая площадь, Зимний дворец, Александровская колонна, Главный штаб — храм Спаса на Крови — набережная Фонтанки — площадь Островского.

📍 Маршрут может меняться в зависимости от дорожной ситуации, возможных перекрытий и других непредвиденных обстоятельств.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на микроавтобусе и полное сопровождение гида
  • Дополнительно оплачивается билет в Петропавловский собор — 550 руб. /взрослого, 400 руб. /учащегося, 300 руб. /пенсионера
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, четверг и воскресенье в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Зимний дворец
Казанский собор
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
Набережная
Спас на Крови
Заячий остров
Медный всадник
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Улицы и переулки
Дворцовая площадь
Академия художеств
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