Познакомиться с визитными карточками города в комфортном путешествии на микроавтобусе
На экскурсии в группе до 15 человек вы получите общее представление о достопримечательностях и истории Северной столицы. Проследите ключевые вехи в её прошлом. Познакомитесь с архитектурой величественных соборов и роскошных дворцов. Побываете в усыпальнице всех российских императоров.
А также увидите дом Пиковой Дамы, навестите Египетских сфинксов и раскроете секреты Ростральных колонн.
А также увидите дом Пиковой Дамы, навестите Египетских сфинксов и раскроете секреты Ростральных колонн.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Первая встреча с Петербургом
- Вы узнаете, как и почему именно здесь Петр I решил построить город
- Услышите подробную историю приневских земель
- Поймёте, почему главную транспортную артерию Петербурга считают проспектом религиозной толерантности
- Отыщете дом Пиковой Дамы
- Оцените величие четвёртого купольного собора в Европе
- Побываете на территории порта 18-19 веков
- Выясните, почему Ростральные колоны так называются, для чего они служили и почему так причудливо декорированы
- Увидите первый музей России
Петропавловская крепость
- В самом сердце Северной столицы мы расскажем об основании знаменитой цитадели, а также о ярких событиях и курьёзах, связанных с ней.
- Вы узнаете, как и зачем строился Петропавловский собор, почему именно здесь находится императорская усыпальница и кто из монархов не захоронен в соборе.
- Поговорим и о тюрьме Трубецкого бастиона, которую в Европе прозвали «русская Бастилия». Кто был её узниками и что там находилось до её появления — эти и другие факты вы раскроете на экскурсии.
Наш маршрут: площадь Островского — Аничкин дворец и Аничкин мост — Невский проспект — католическая базилика Святой Екатерины — протестантская кирха — Казанский собор — Малая Морская улица — дом Чайковского — Исаакиевский собор — исторические гостиницы Астория и Англетер — Мариинский дворец — памятник Николаю I — Египетские сфинксы — Кунсткамера — Стрелка Васильевского острова — Петропавловская крепость и собор — крейсер «Аврора» — Дворцовая площадь, Зимний дворец, Александровская колонна, Главный штаб — храм Спаса на Крови — набережная Фонтанки — площадь Островского.
📍 Маршрут может меняться в зависимости от дорожной ситуации, возможных перекрытий и других непредвиденных обстоятельств.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на микроавтобусе и полное сопровождение гида
- Дополнительно оплачивается билет в Петропавловский собор — 550 руб. /взрослого, 400 руб. /учащегося, 300 руб. /пенсионера
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 10:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пл. Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 10:30Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 240 экскурсий для 509 туристов
Я аккредитованный гид-переводчик по Петербургу и пригородам. В туризме работаю уже 7 лет и могу с точностью сказать, что мне удалось объединить понятие работы и увлечений. Именно это позволяет мне отдаться делу не на 100, а на 200%. Я увлекаюсь историей прекрасного города и живших в нем людей. И именно изучение особенностей жизни 18-20 вв. позволяет мне создать уникальные экскурсии, а также привнести новое в уже, казалось бы, хорошо известное и знакомое. Я работаю с командой гидов. Это проверенные, аккредитованные Правительством Санкт-Петербурга, ответственные коллеги, который помогут вам покорить наш прекрасный город.Задать вопрос
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Зимний дворец
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Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
Набережная
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Заячий остров
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