Вы окунётесь в обычный день аристократа 19 века. Пройдёте по популярным в то время местам, узнаете, где дворяне ели, во что одевались, как развлекались. Также Пушкин расскажет вам анекдоты и затейливые истории из своей жизни и жизни своих знакомых.

Описание квеста

Экскурсия проходит с помощью бота в Телеграме. Материалы представлены в виде сообщений, иллюстраций и аудиофайлов, которые можно слушать, пока вы идёте до следующей точки. Задания и загадки разнообразят вашу прогулку и помогут присмотреться к деталям. Во время прохождения квеста вы увидите:

Музей-квартиру А. С. Пушкина

Дворцовую площадь

Эрмитаж

Атлантов

Александровский сад

Адмиралтейство

Дом «Пиковой дамы»

Невский проспект

Площадь искусств

Михайловский театр

Отправиться изучать город можно когда угодно: вы не привязаны к определённому времени. Если не успели пройти маршрут сегодня, сможете продолжить в любое другое время.

Организационные детали