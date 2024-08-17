Вы окунётесь в обычный день аристократа 19 века.
Пройдёте по популярным в то время местам, узнаете, где дворяне ели, во что одевались, как развлекались. Также Пушкин расскажет вам анекдоты и затейливые истории из своей жизни и жизни своих знакомых.
Пройдёте по популярным в то время местам, узнаете, где дворяне ели, во что одевались, как развлекались. Также Пушкин расскажет вам анекдоты и затейливые истории из своей жизни и жизни своих знакомых.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание квеста
Экскурсия проходит с помощью бота в Телеграме. Материалы представлены в виде сообщений, иллюстраций и аудиофайлов, которые можно слушать, пока вы идёте до следующей точки. Задания и загадки разнообразят вашу прогулку и помогут присмотреться к деталям. Во время прохождения квеста вы увидите:
- Музей-квартиру А. С. Пушкина
- Дворцовую площадь
- Эрмитаж
- Атлантов
- Александровский сад
- Адмиралтейство
- Дом «Пиковой дамы»
- Невский проспект
- Площадь искусств
- Михайловский театр
Отправиться изучать город можно когда угодно: вы не привязаны к определённому времени. Если не успели пройти маршрут сегодня, сможете продолжить в любое другое время.
Организационные детали
- Продолжительность квеста — 2–2,5 ч, протяжённость маршрута — 4,5 км
- Программа будет интересна взрослым и детям с 8 лет
- После бронирования я отправлю вам ссылку на оплату остатка стоимости. С одного устройства проходить квест можно как в одиночку, так и компанией
- С собой вам понадобится: пауэрбанк, если смартфон быстро разряжается, карта города (бумажная или в телефоне), небольшая колонка, если идёте компанией (будет удобнее слушать аудиоблоки)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Нас зовут Катерина и Ольга. Уже много лет мы увлекаемся прохождением всевозможных квестов и экскурсий. В нашей копилке десятки пройденных маршрутов в Петербурге, его окрестностях и других городах России. Мы искалиЗадать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеНа выходныеКвестыОнлайнЭрмитажМузеиПопулярные местаАдмиралтействоНевский проспектИнтерактивныеАудиогидыМеста ПушкинаДворцовая площадьКвесты для детейДля студентовСамое главноеАктивностиАтланты ЭрмитажаКвесты для взрослыхКвесты для большой компанииИгрыКвесты для двоихКвесты для подростковНедорогие квестыС набережной
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Забытое прошлое Островов Петербурга
История петербургских Островов через призму архитектуры и знаменитостей разных эпох
19 авг в 15:00
20 авг в 11:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по историческим и архитектурным памятникам Петербурга
Узнайте, как исторические события и технологии формировали облик Санкт-Петербурга. Прогулка от Исаакиевского собора до Академии Штиглица с искусствоведом
Начало: На Сенатской площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
С помощью интерактивных заданий в телеграм-боте познакомиться с самым сердцем города
Начало: У станции метро Гостиный двор
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 800₽ за всё до 10 чел.