1) Остановка «чай, кофе по желанию» предусмотрена в программе не только для отдыха, но и для посещения туалетной комнаты. Обычно длится минут 10, хотя экскурсанты часто просят немного больше времени. В этот раз по Вашему желанию остановка была недолгой - не более 10 минут, хотя другие экскурсантки хотели чуть больше времени. Стараемся находить баланс)



2) На экскурсии используется стандартный микроавтобус — он более манёвренный, чем большой автобус, что позволяет заезжать в живописные, но труднодоступные места. Формат небольшой группы (всего четыре человека) даёт возможность более индивидуального подхода.



3) В начале экскурсии мы всегда предупреждаем, что на большинство вопросов удобно отвечать во время остановок, чтобы не отвлекаться от дороги, однако гид, конечно, отвечает и в пути.



Мы искренне надеемся, что, вы сохранили приятные впечатления от поездки. По крайней мере, другие экскурсантки остались в большом восторге от экскурсии.

Желаем вам хорошего настроения и дальнейших интересных путешествий.