Путешествие по достопримечательностям Петербурга

Увидеть главные места города на обзорной экскурсии на комфортабельном микроавтобусе
На этой экскурсии вы познакомитесь с самыми-самыми местами Петербурга! Увидите самый большой в мире купол собора, самые высокие фонари, самую большую историческую площадь, самый старый дворец — всё это в мировом масштабе. В тёплой атмосфере, без спешки и суеты, с остановками — где вы сделаете яркие снимки на память.
4.8
27 отзывов
Описание экскурсии

Маршрут поездки

  • Исаакиевский собор (остановка)
  • Памятник Николаю I
  • Шпиль Адмиралтейства
  • Строгановский дворец
  • Невский проспект
  • Казанский cобор
  • Площадь Искусств
  • Михайловский дворец
  • Инженерный замок (остановка)
  • Летний сад
  • Египетские сфинксы
  • Спас на Крови (остановка)
  • Марсово поле
  • Мраморный дворец
  • Петропавловская крепость
  • Зимний дворец
  • Ростральные колонны
  • Биржевая площадь (остановка, чай-кофе по желанию)
  • Кунсткамера
  • Дворец Меньшикова
  • Александровская колонна

И конечно, вы узнаете много всего интересного. Например:

  • Как цифра 4 решила судьбу Михайловского замка
  • Почему Исаакиевский собор удалось построить только с третьего раза
  • Что за забавы были у императоров в Мраморном дворце
  • И не только!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе до 10 мест
  • Маршрут может меняться в зависимости от дорожной ситуации
  • Экскурсия подойдёт для детей старше 7 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в среду в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2700 ₽
Дети до 18 лет2680 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1148 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Я — историк-краевед и профессиональный гид. Уже много лет знакомлю гостей и жителей города с биографией Петербурга. Состою в ассоциации краеведов, выступаю в качестве эксперта-историка на телевидении, автор
читать дальше

статей для СМИ и печатных изданий. В моей команде работают замечательные профессиональные гиды. Все наши экскурсии — авторские, признаны одними из лучших. Показываем Петербург ярким и настоящим — через интересные факты и события. Наш девиз: минимум скучных дат — максимум увлекательных, но правдивых историй. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
1
3
1
2
1
1

Фотографии от путешественников

Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Мария)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Мария)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Мария)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Мария)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Мария)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Варвара)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Варвара)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Варвара)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Оксана)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Оксана)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Оксана)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Артем)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Артем)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Артем)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Артем)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Артем)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Артем)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Артем)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (максим)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (максим)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Дамир)Путешествие по достопримечательностям Петербурга (Дамир)
О
Ольга
2 авг 2025
Такие обзорные экскурсии нужно проводить в автобусе с большими окнами а не в микроавтобусе.
Дата посещения: 2 августа 2025
Н
Наталия
6 ноя 2025
Отличная экскурсия. Маргарита настолько увлекла своим рассказом о достопримечательностях города, что время пролетело незаметно. Большое спасибо, для нас посетивших Санкт-Петербург впервые выше всяких похвал.
О
Оксана
5 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Информация изложена интересно, порадовало наличие микрофона)
Единственное - обзор из газели не очень удобный.
И
Инна
31 окт 2025
К сожалению, данный формат не понравился. Весьма омрачило то, что из-за данного вида транспорта с низкими окнами, видно только то, что по твоей стороне.
Маргарита быстро все рассказывала, возможности задать вопросы
читать дальше

нет, так как повествование без пауз. Соседка попыталась пару раз, но ее не услышали. . Единственный плюс, что можно останавливаться у каждой локации и фотографироваться.
На следующий день ездили в полупустом красном двухэтажном автобусе и жалели, что сразу им не воспользовались.
Также не понравилось, что без согласования, завезли в сувенирную лавку.., только время потеряли, так как 2 часа маловато.
Считаю, что цена завышена. .

Маргарита
Маргарита
Ответ организатора:
Сожалеем, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы всегда стараемся создать для гостей доброжелательную атмосферу и сделать поездку максимально комфортной
читать дальше

и интересной.

1) Остановка «чай, кофе по желанию» предусмотрена в программе не только для отдыха, но и для посещения туалетной комнаты. Обычно длится минут 10, хотя экскурсанты часто просят немного больше времени. В этот раз по Вашему желанию остановка была недолгой - не более 10 минут, хотя другие экскурсантки хотели чуть больше времени. Стараемся находить баланс)

2) На экскурсии используется стандартный микроавтобус — он более манёвренный, чем большой автобус, что позволяет заезжать в живописные, но труднодоступные места. Формат небольшой группы (всего четыре человека) даёт возможность более индивидуального подхода.

3) В начале экскурсии мы всегда предупреждаем, что на большинство вопросов удобно отвечать во время остановок, чтобы не отвлекаться от дороги, однако гид, конечно, отвечает и в пути.

Мы искренне надеемся, что, вы сохранили приятные впечатления от поездки. По крайней мере, другие экскурсантки остались в большом восторге от экскурсии.
Желаем вам хорошего настроения и дальнейших интересных путешествий.

Валерия
Валерия
17 сен 2025
Прекрасная экскурсия! Информации очень много, но она подана настолько захватывающе, что время пролетело незаметно. Видно, что гид — профессионал высшего класса. Большое спасибо!
Отдельный плюс — комфортабельный минивэн, на котором мы передвигались с максимальным удобством.
Е
Екатерина
14 сен 2025
Отличная обзорная экскурсия! Маргарита мастер своего дела!
Елена
Елена
11 сен 2025
Замечательная экскурсия! Очень удобно, что в мини-группе.
Анастасия
Анастасия
9 сен 2025
Очень интересная экскурсия, все комфортно, рекомендую!
Е
Елизавета
28 авг 2025
Все понравилось, приятная атмосфера, простая подача, экскурсия полностью соответствует ожиданиям.
А
Азбукина
20 авг 2025
Экскурсия понравилась. Индивидуальный формат удобен. Гид Маргарита провела экскурсию очень грамотно и познавательно, а водитель Дмитрий ей в этом очень помог. После экскурсии сразу определились где хотим побывать и что посмотреть. Однозначно рекомендуем.
О
Ольга
19 авг 2025
Совершили путешествие с 10-летним внуком по достопримечательностям Петербурга и сохраним приятные воспоминания. Большое спасибо Маргарите за содержательный и интересный рассказ, водителю Дмитрию за комфортную поездку.
На мой вкус было бы интереснее сделать остановку с выходом из машины около Медного всадника, нежели в магазине сладостей (но вкусы разные).
Без сомнения порекомендую друзьям и знакомым воспользоваться такой прекрасной возможностью знакомства с городом!
Ольга
Ольга
14 авг 2025
14 августа были на замечательной экскурсии по Петербургу! Было очень интересно — узнали много нового об истории города, увидели красивые места и почувствовали атмосферу настоящего Петербурга. Большое спасибо гиду Маргарите за осень содержательные рассказы о городе о местах, которые мы посетили. Остались только приятные впечатления
Мария
Мария
13 авг 2025
От души благодарю Маргариту за интересную экскурсию! В Питере не первый раз, но никогда не брала обзорку из-за толпы и больших автобусов. Сейчас вместе с дочерью побывали в замечательном путешествии
читать дальше

на микроавтобусе! Маргарита отличный рассказчик, умеющий сразу увлечь слушателей. Места для осмотра подобраны замечательные, важные и нужные для ознакомления с Петербургом. Ни минуту не было уныло или нудно. Дочери 14 лет тоже очень понравилось. Отдельное спасибо водителю - аккуратно, бережно и с уважением к туристу! Благодарю Вас и обязательно еще вернёмся! Отдельное спасибо за фотографии, у нас так мало фотографий вместе с дочкой.

От души благодарю Маргариту за интересную экскурсию! В Питере не первый раз, но никогда не бралаОт души благодарю Маргариту за интересную экскурсию! В Питере не первый раз, но никогда не бралаОт души благодарю Маргариту за интересную экскурсию! В Питере не первый раз, но никогда не бралаОт души благодарю Маргариту за интересную экскурсию! В Питере не первый раз, но никогда не бралаОт души благодарю Маргариту за интересную экскурсию! В Питере не первый раз, но никогда не брала
О
Ольга
7 авг 2025
Очень остались довольны обзорной экскурсией по санкт Петербургу! Маргарита рассказывала интересно! Автобус комфортный, всего 7 человек! Для первого знакомства с Санкт Петербургом очень рекомендую!
В
Варвара
7 авг 2025
Информативная обзорная экскурсия, Маргарита подробно и увлекательно рассказывает. Конечно, время ограничено, поэтому потом пошли пешком, чтобы более подробно со всеми локациями ознакомиться.
Довольно торопливо все проходило на остановках, нет возможности задать
читать дальше

вопросы, тк повествование без пауз)
Немного омрачило то, что из-за данного вида транспорта с низкими окнами видно только то что по твоей стороне.
После этого выбирала экскурсии с большими автобусами.
Но зато минимум человек, в этом свои плюсы однозначно.
Сравнивая с другими экскурсиями цена немного завышена, по моим ощущениям

Информативная обзорная экскурсия, Маргарита подробно и увлекательно рассказывает. Конечно, время ограничено, поэтому потом пошли пешком, чтобыИнформативная обзорная экскурсия, Маргарита подробно и увлекательно рассказывает. Конечно, время ограничено, поэтому потом пошли пешком, чтобыИнформативная обзорная экскурсия, Маргарита подробно и увлекательно рассказывает. Конечно, время ограничено, поэтому потом пошли пешком, чтобы

