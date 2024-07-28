Однодневный тур на остров Коневец с посещением собора Рождества Пресвятой Богородицы и часовни Успения Божией Матери Коневской обители. У вас будет редкая возможность посетить второй по значимости и размеру остров Ладожского озера. Суровая северная красота и тишина монастырской жизни создают ощущение умиротворения и благодати.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Описание экскурсии
Что вас ждетВы проведете целый день на одном из самых известных островов Ладожского озера – Коневец. Мы посетим святыни Коневского монастыря, увидим знаменитый Конь-камень, рядом с которым в древности проводили языческие обряды. Также вас ждет прогулка на теплоходе по Ладожскому озеру. А еще у вас будет свободное время на острове для погружения в атмосферу святого места. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Организационные моменты
Обратите внимание: на о. Коневец действуют некоторые правила, которые необходимо соблюдать. На территории острова и монастырского комплекса туристам и паломникам запрещается:
- Курить, находиться в нетрезвом состоянии, распивать спиртные напитки, слушать громкую музыку, нецензурно выражаться, мусорить, разжигать костры, ставить палатки и проживать в них, купаться, загорать.
- Проводить профессиональную фото- и видеосъемку без благословения наместника монастыря, а также любую фотосъемку монастырской братии, съемку во время богослужений.
- Иметь при себе холодное, пневматическое, огнестрельное и другие виды оружия.
- Привозить на остров алкогольные напитки.
- Привозить на остров животных, собирать грибы и ягоды, любые виды растений.
- Находиться в местах осуществления погрузочно-разгрузочных работ.
- Находиться на строительных площадках, территориях и в помещениях, отмеченных указателем «Проход запрещен, ведутся строительные работы», во избежание нанесения ущерба жизни и здоровью.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|6 750 ₽
|Школьный до 12 лет
|6 650 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Полная экскурсия по о. Коневец с посещением монастырского каре, главного храма, Успенской и Никольской часовен, часовни на Конь-камне
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Трансфер на теплоходе по маршруту бухта Владимировская - о. Коневец - бухта Владимировская
- Сопровождение лицензированного гида в автобусе
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
- Ранний выезд:
- Даты: 05.06, 11.06, 12.06, 13.06, 14.06, 15.06, 16.06, 17.06, 18.06, 19.06, 24.06, 25.06, 26.06, 27.06
- Время отправления: 06:00 - пл. Восстания, 06:30 - м. Озерки
- Время прибытия: 20:30 - м. Озерки, 21:00 - пл. Восстания
- Поздний выезд:
- Время отправления: 09:30 - пл. Восстания, 10:00 - м. Озерки
- Время прибытия: 23:15 - м. Озерки, 23:45 - пл. Восстания
- 17.06.2022, 23.06.2022: отправление в 09:30, Метеор в 13:15
- 24.06.2022: отправление в 09.00
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
28 июл 2024
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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