Что вас ждет

Организационные моменты

Обратите внимание: на о. Коневец действуют некоторые правила, которые необходимо соблюдать. На территории острова и монастырского комплекса туристам и паломникам запрещается:

Курить, находиться в нетрезвом состоянии, распивать спиртные напитки, слушать громкую музыку, нецензурно выражаться, мусорить, разжигать костры, ставить палатки и проживать в них, купаться, загорать.

Проводить профессиональную фото- и видеосъемку без благословения наместника монастыря, а также любую фотосъемку монастырской братии, съемку во время богослужений.

Иметь при себе холодное, пневматическое, огнестрельное и другие виды оружия.

Привозить на остров алкогольные напитки.

Привозить на остров животных, собирать грибы и ягоды, любые виды растений.

Находиться в местах осуществления погрузочно-разгрузочных работ.

Находиться на строительных площадках, территориях и в помещениях, отмеченных указателем «Проход запрещен, ведутся строительные работы», во избежание нанесения ущерба жизни и здоровью.

Вы проведете целый день на одном из самых известных островов Ладожского озера – Коневец. Мы посетим святыни Коневского монастыря, увидим знаменитый Конь-камень, рядом с которым в древности проводили языческие обряды. Также вас ждет прогулка на теплоходе по Ладожскому озеру. А еще у вас будет свободное время на острове для погружения в атмосферу святого места. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.