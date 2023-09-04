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дождем могло испортить настроение, и, конечно, это не те эмоции, которые хотели бы получить гости.



Предложение о том, чтобы предоставить зонтики и бумажные полотенца, будет рассмотрено в рамках улучшения наших услуг. Мы ценим замечания о внимании к пассажирам и постараемся повысить уровень сервиса, чтобы каждый наш гость чувствовал себя комфортно.



Что касается блюд, благодарим за ваши комментарии о щучьих котлетах и наборе питания в целом. Мы обязательно передадим ваши отзывы нашей кухне для дальнейшего анализа меню и улучшения качества предлагаемых блюд.



Ваше мнение имеет для нас большое значение, и мы стремимся сделать прогулки на теплоходах более комфортными и приятными для всех пассажиров.

Надеемся увидеть гостей снова и продемонстрировать улучшенный уровень сервиса!