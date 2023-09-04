Пройти по Неве в вечернее время, когда всё вокруг подсвечивается тёплыми огоньками, на двухпалубном теплоходе — отличный способ повзаимодействовать с Петербургом.
Вдобавок к изумительным видам, вы насладитесь живой музыкой и, если захотите, поужинаете в ресторане прямо на борту теплохода.
Вдобавок к изумительным видам, вы насладитесь живой музыкой и, если захотите, поужинаете в ресторане прямо на борту теплохода.
Описание экскурсииМаршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
«Ряпушка» — это двухпалубный теплоход-ресторан с большой прогулочной зоной под открытым небом. Вы можете забронировать как просто прогулку под живую музыку, так и ужин. А бокал шампанского получит каждый, независимо от категории билета!
Дополнительная информация о круизе и теплоходе
- возможность предварительного выбора мест
- VIP-зона (2 столика на 8 человек каждый и выделенные места на открытой палубе)
- большой выбор напитков, включая барную, коктейльную и винную карты
Достопримечательности на маршруте
- Адмиралтейство
- Крейсер «Аврора»
- Кунсткамера
- Ростральные колонны
- Петропавловская крепость
- Крестовский остров
- Стадион «Петровский»
- Вантовый мост ЗСД
- «Лахта-центр»
Организационные детали
- Тариф VIP включает бутылку шампанского и фруктовую тарелку на стол
- При бронировании VIP-столика на 8 человек специальные места на открытой палубе включены в стоимость
- Вы можете выбрать готовый сет блюд в формате «Standard» или «Premium», а также сделать заказ по меню
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|2200 ₽
|Льготный
|2000 ₽
|Детский
|1100 ₽
|Билет + Ужин Стандарт
|4400 ₽
|Билет + Ужин Премиум
|4900 ₽
|VIP-столик на 5 чел.
|15 990 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От центрального причала «Спуск со львами»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 68 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астра Марин — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 5904 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и,
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все очень понравилось! Красивый ресторан, кухня и обслуживание! Ездили с семьей, обязательно повторим! Играли на гитаре, наверху есть палуба открытая, где можно погулять. Советуем!
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Г
Оценку поставили 4, хотя планировали поставить ниже, по одной простой причине, что не был учтен такой простой факт как ожидание людей под дождем, мы промокли очень сильно, этим было испорчено
Астра Марин
Ответ организатора:
Добрый день! Мы сожалеем, что прогулка не совсем оправдала ваши ожидания и привела к неприятным впечатлениям.
Мы понимаем, что ожидание под
Мы понимаем, что ожидание под
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Н
Отлично отдохнули,уютный ресторан,вкусная еда,приятная обстановка,погода позволила подняться на верхнюю палубу, очень всё понравилось!!! (У меня получилось два отзыва,так как присоединились друзья, билеты покупали через меня) Прекрасный отдых,недорого,но с комфортом. Единственное можно было не заказывать тариф премиум,так как можно заказать на кухне то что хочется
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Понравились маршрут и теплоход - достаточно уютный и комфортный.
Из минусов: столики расположены очень близко друг к другу - нас было 2 и по факту мы сидели за одним столом с
Из минусов: столики расположены очень близко друг к другу - нас было 2 и по факту мы сидели за одним столом с
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Н
Отлично отдохнули, всё понравилось,приятная обстановка,у нас был тариф премиум, так как присоединилось ещё 2 человека,то заказывали блюда из меню ресторана, всё вкусно,в общем вечер удался,еще и под гитару (живая музыка).
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Н
Очень понравилось, маршрут, кухня.
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