Посетите романтическую Александрию: прогуляйтесь по живописному парку, загляните в дворец Коттедж и готическую капеллу. Узнайте о жизни Романовых и устройте пикник с видом на Петергоф и Кронштадт.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание водной прогулкиО чем эта экскурсия? Император тоже человек, он тоже хочет отдохнуть от государевых дел, побыть в кругу близких и любимых людей, послушать пение птиц в парке, покачаться в кресле-качалке и полюбоваться голубой гладью залива! Такое уютное гнездышко для четырех поколений династии Романовых находится совсем не далеко от Санкт-Петербурга, рядом с парком фонтанов Петергоф и называется Александрия. Его назвали так по имени своей первой владелицы Александры Федоровны — любимой супруги Николая I. Он называл ее Бланш Флер, что означает Белый цветок, и символом этого места стала белая роза. В нашем путешествии мы прогуляемся по извилистым дорожкам живописного парка, увидим детский огородик, где приучались к труду императорские отпрыски, гимнастические снаряды, где они тренировались. Посетим дворец Коттедж, поднимемся по винтовой лестнице, увидим коллекцию цветного стекла императрицы, настоящий щит из панциря черепахи и обстановку, полностью напоминающую домик принцессы из сказки. Мы увидим ажурную готическую капеллу, готический колодец в котором нет воды, увидим Фермерский дворец и узнаем его историю. Вместе разберемся, в чем разница между пейзажным и регулярным парком, что любила на завтрак супруга императора, чем занимались девочки по вечерам, в какие игры играли императорские дети, о чем они мечтали, чему радовались, что такое «Рыцарская Карусель», как выглядит герб Александрии и кто его придумал. Мы прогуляемся к заливу, пройдем по руинному мосту, послушаем, как журчит плотина, узнаем, что помнят вековые деревья парка, покормим уток, которые живут в полынье и, если позволит погода, устроим маленький пикник с романтическим видом на Петергоф и Кронштадт. Важная информация:
- В автомобиле поместятся до 4 пассажиров. Для детей есть бустер (по запросу).
- Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонт и удобную обувь.
- По желанию: возьмите небольшой перекус для мини-пикника и орешки для белок.
- Парк Александрия. Режим работы: Ежедневно 8:00-20:00. Кассы: 10:00-18:00 Свободный вход в парк: 8:00-10:00, 18:00-20:00 • Фермерский дворец. Режим работы: 10:30-18:00. Вход до 16:45. Кассы: 10:30-16:45. Выходной день — понедельник!
- Дворец «Коттедж» Режим работы: 10:30-18:00. Вход до 17:00. Кассы: 10:30-16:55. Выходной день — понедельник!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александрия
- Дворец Коттедж
- Готический колодец
- Фермерский дворец
- Прогуляемся к заливу
- Маленький пикник с видом на Петергоф и Кронштадт
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- "Билеты во все музеи и парки (также понадобится купить билет гиду в парк)", " Парк Александрия:
- Взрослые - 300 Р
- Учащиеся (14-18 лет) - 150 Р
- Фермерский дворец:
- Взрослые - 400 Р
- Учащиеся (14-18 лет) - 350 P
- Дворец «Коттедж»:
- Взрослые - 350 P
- Учащиеся (14-18 лет) - 300 Р ", "Обед и личные расходы"
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Гид подъедет за вами в отель (аэропорт, на вокзал) и после экскурсии отвезет в заранее согласованное место. Вам не надо будет тратить время, силы и деньги на дорогу
- Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь
- По желанию, возьмите небольшой перекус для мини-пикника и орешки для белок
- В автомобиле свободно поместится до 4 пассажиров. Для детей есть бустер (по запросу)
- Если вас больше 4 человек - понадобится доплата за минивэн или автобус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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