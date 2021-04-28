Разбираемся в лучших местах откуда смотреть салют в 2021 в честь Дня Победы на 9 мая. Где и когда будет салют, почему прогулочные корабли и крыши – идеальные обзорные площадки для наблюдения за салютом. Здесь де вы можете купить билеты 🎫 на теплоходы или организовать просмотр на крыше

Салют 9 мая в Питере

Праздник по случаю 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной Войне в Санкт-Петербурге закончится красивым салютом. А начнется он, скорее всего, в 22:00. Чтобы в полной мере полюбоваться грандиозным зрелищем, а не искать подходящее место для обзора, во время уже взрывающихся залпов, загляните в путеводитель от ХорошоТАМ. В список мы добавили площадки, откуда лучше всего посмотреть салют.



С прогулочных теплоходов

Красочные огни в небе над Невой

Несомненно лучшие виды на праздничный салют можно увидеть с борта прогулочных теплоходов. Любуясь им с ночных корабликов, можно ощутить громыхание артиллерийских снарядов и увидеть взрывающиеся в ночном небе залпы. Такой вариант просмотра праздничного салюта запомнится навсегда.

Если хотите попасть на теплоход, придётся заранее забронировать места. Обычно после увлекательного зрелища предлагается ночная прогулка с экскурсией по каналам и рекам города, что станет потрясающим завершением великого дня.

С крыши

Обзор салюта с крыши в Санкт-Петербурге

Посмотреть салют в культурной столице свысока – волшебно и захватывающе. Ведь так здорово и необычно, любоваться им на крыше высотных зданий с видом на каналы и реки, красивые старинные здания, дворцы, храмы и архитектурные памятники. Вам обеспечен превосходный вид – городская панорама сверху. Можно наглядно увидеть всё очарование данного мероприятия и стать его полноценной частью. Красочные огни, невероятный вид Санкт-Петербурга обеспечат хорошим настроением надолго.

Смотровые площадки и рестораны города

Вид с ресторана "Корюшка" Обзорная площадка лофт проекта "Этажи" Уютная летняя терраса ресторана "Макаронники"

Смотровая бизнес-центра Leader Tower

В северной столице одна из самых современных и красивых смотровых площадок находится в небоскребе Leader Tower. Это высотное здание высотой 140 метров. В здание в основном офисные помещения. Ресторанный комплекс расположен на верхних этажах. Верхняя точка небоскреба – смотровая, с которой открываются очаровательные виды на Санкт-Петербург.

На крыше установлена ​смотровая площадка. Это самая высокая точка в городе. Подняться на неё можно прямо из ресторана. С наступлением темноты на ней царит особая атмосфера. Площадка открыта до поздней ночи, поэтому Leader Tower станет отличным вариантом для тех, кто ищет лучший обзор на салют в честь дня Победы.

SKY Bar в отеле Азимут

У Sky Bar отличный панорамный вид на Санкт-Петербург. Он расположен в отеле "AZIMUT" на 18-м этаже. Из него открывается захватывающий вид на исторический город – потому, что он значительно выше, чем большинство других зданий в Адмиралтейском районе. Минималистичный стиль подчеркивается резким контрастом внутреннего дизайна с темными стенами на фоне белого мрамора бара. Освещение обеспечивают приглушенный свет и высокие панорамные окна. В меню представлены блюда скандинавской, азиатской и русской кухни.

Превосходная локация места позволяет полюбоваться традиционным салютом в честь Дня Победы с высоты птичьего полета и заодно увидеть Иссакиевский собор, Петропавловскую крепость, Никольский и Троицкий монастыри, старинные особняки, телебашню и многое другое.

Ресторан Макаронники

Ресторан «Макаронники» работает на крыше знаменитого БЦ «Арена Холл» возле метро «Спортивная». Популярное заведение расположено под огромным стеклянным куполом, благодаря которому из заведения открывается захватывающий вид на порт, Петропавловскую крепость и даже Князь-Владимирский собор. В теплую погоду открывается большая терраса.

Благодаря панорамному виду здесь прекрасно будет виден праздничный салют 9 мая. Желающим посетить ресторан в праздник стоит забронировать столик заранее, т.к. гостей в этот день будет много.

Ресторан Корюшка

Ресторан "Корюшка" на Заячьем острове расположен в самой старой части города и является идеальным местом для празднования Дня победы и просмотра салюта. Расположение обеспечивает великолепный вид на достопримечательности через реку, в том числе Зимний дворец, и ресторан максимально использует этот факт, с множеством окон и террас, придающих этому месту ощущение простора.

В меню представлены классические европейские и грузинские блюда. Обязательно стоит попробовать корюшку. Это отличное место, чтобы посидеть и полюбоваться видом после прогулки по историческому району города.

Крыша Лофт-Проекта Этажи

Проект "Этажи" – одно из крупнейших выставочных пространств в стиле лофт в Санкт-Петербурге, занимает здание бывшего Смольнинского хлебозавода. Площадью более 3000 квадратных метров, это почти как маленький город в городе: бесчисленное количество магазинов, хостелы, бары, салоны красоты и кафе.

Но нам с вами интересна летняя веранда. Она имеет отличный панорамный вид на некоторые достопримечательности Санкт-Петербурга, займите место и наслаждайтесь красочным салютом.

Городские локации

Залпы над Петропавловской крепостью

Не отчаивайтесь если вдруг не получится попасть на теплоход или в заведения с панорамным видом. Также нет необходимости идти в популярные места, для того чтобы посмотреть салют, где каждый год на День Победы толкутся толпы.

ХорошоТАМ подскажет вам несколько открытых площадок, откуда открывается прекрасный вид на фейерверк. В то же время там не будет много народу, что даст возможность увидеть прекрасное зрелище.

Пироговская набережная

На небольшом участке набережной, расположенном между Сампсоньевским и Литейным мостами, собирается значительно меньше людей, чем на Дворцовой набережной. Отсюда открывается не менее привлекательный вид на праздничный салют.

Метро отличный способ добраться до Пироговской набережной, выйти нужно на станции «Площадь Ленина» и пройтись пешком примерно 10 минут. Для тех кто едет на своей машине, пригодится парковка, ближайшие находятся на Большом Сампсоньевском и Финляндском проспектах.

Марсово поле

Это одно из красивейших открытых пространств города – любимое место отдыха местных жителей. Зона отдыха Марсового поля соседствует с Невой, Летним садом, площадью Суворова и Михайловским садом.

Увидеть праздничные залпы 9 мая можно из любого уголка Марсового поля отчетливо и ярко. Толп здесь не будет, как например на Дворцовой набережной или Троицком мосту.

Петропавловская крепость

Обычно салют запускают прямо со стен Петропавловки, следовательно, самая лучшая панорама на красочные огни именно здесь. Добраться сюда можно на метро, ближайшие станции: "Спортивная" и "Горьковская".

Если не любите скопление людей, то лучше заранее забронировать место на пляже крепости, именно там находится ресторан «Корюшка» с красивым панорамным видом.

Если всё ещё не выбрали место для просмотра салюта? Мы порекомендуем все же выбрать прогулочный теплоход. На наш взгляд этот вариант будет самым интересным и запоминающимся.