Познакомьтесь с Карелией и уникальным парком живой истории «Бастiонъ» через запоминающиеся экскурсии и оригинальные интерактивы! Вас ждут интерактивные исторические экскурсии, дегустация «Хмельного меда» и катание на корабле викингов по Ладожскому озеру в летнее время.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание тура
Что вас ждетМы привыкли изучать историю издалека и через стекло. Но намного интереснее и веселее стать частью этой истории. Путешествуйте не только в пространстве, но и во времени. За одни выходные вы сможете пострелять из лука, побывать на интерактивных экскурсиях, продегустировать настойки, не услышать, а стать участником событий от становления Руси до советско-финского военного конфликта, уплыть на остров и многое другое. Сможете буквально пощупать историю руками. Выходные пройдут настолько живо, необычно и красочно, что вы будете их рекомендовать всем своим друзьям. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Бюджет
|11 750 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Бюджет
|14 650 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Оптима
|13 250 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Оптима
|16 900 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Хит
|14 250 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Хит
|18 950 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина водопадов
- Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Исторический парк «Бастiонъ»
- Минеральный центр шунгита
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов в Сортавала
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
- Обзорная экскурсия по Сортавала и авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми"
- Входной билет в экопарк «Долина водопадов»
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Входные билеты в парк истории «Бастiонъ»
- Экскурсия по парку живой истории «Бастiонъ»
- Прогулка на настоящем драккаре по Ладожским шхерам (начало навигации 01.06.2024)
- Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
- Дегустация чая в Центре шунгита
Что не входит в цену
- Комплексные обеды в туре: 500-700 р. /взр.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел., пенсионеры - 300 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский пр. 10
Завершение: М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
- При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
8 июня 2024
Л
Лена
8 мая 2021
Сегодня ездили в однодневный тур по Карелии. Экскурсия великолепная. Гид Александр Шаров очень интересно преподносил информацию. Сначала был невероятно интересный экскурс по истории России со времён Рюрика и до второй
М
Макс
30 дек 2019
Добрый день,28-29 числа тура были просто великолепны,блестяще владеющий своей профессией гид Александр Шаров,рассказывал удивительные вещи из истории Карелии,воистину леденящие кровь. Гид настолько восхитительно подавал свой материал что можно было слушать
Н
Надежда
2 окт 2018
Добрый день!) Милана, благодарим Вас за чудесную экскурсию в Карелию 29 -30 сентября! Часто от них устаешь, а у Вас все было просто и непринужденно!) Мы в восторге! Браво! Вы
В
Виктория
28 авг 2018
Хочу выразить благодарность за великолепную поездку в Карелию. Ездили на 2 дня 22-23 августа,понравилось все без исключения. Гид Александра просто душка) очень позитивный, внимательный, профессиональный гид. Вся организация, начиная от
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