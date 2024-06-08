Карельские выходные: Рускеала и викинги

Познакомьтесь с Карелией и уникальным парком живой истории «Бастiонъ» через запоминающиеся экскурсии и оригинальные интерактивы! Вас ждут интерактивные исторические экскурсии, дегустация «Хмельного меда» и катание на корабле викингов по Ладожскому озеру в летнее время.
5
5 отзывов
Карельские выходные: Рускеала и викинги
Карельские выходные: Рускеала и викинги
Карельские выходные: Рускеала и викинги
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание тура

Что вас ждет

Мы привыкли изучать историю издалека и через стекло. Но намного интереснее и веселее стать частью этой истории. Путешествуйте не только в пространстве, но и во времени. За одни выходные вы сможете пострелять из лука, побывать на интерактивных экскурсиях, продегустировать настойки, не услышать, а стать участником событий от становления Руси до советско-финского военного конфликта, уплыть на остров и многое другое. Сможете буквально пощупать историю руками. Выходные пройдут настолько живо, необычно и красочно, что вы будете их рекомендовать всем своим друзьям. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного человека при двухместном размещении в номере категории Бюджет11 750 ₽
За одного человека при одноместном размещении в номере категории Бюджет14 650 ₽
За одного человека при двухместном размещении в номере категории Оптима13 250 ₽
За одного человека при одноместном размещении в номере категории Оптима16 900 ₽
За одного человека при двухместном размещении в номере категории Хит14 250 ₽
За одного человека при одноместном размещении в номере категории Хит18 950 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Долина водопадов
  • Сортавала
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Исторический парк «Бастiонъ»
  • Минеральный центр шунгита
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
  • Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов в Сортавала
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
  • Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
  • Обзорная экскурсия по Сортавала и авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми"
  • Входной билет в экопарк «Долина водопадов»
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
  • Входные билеты в парк истории «Бастiонъ»
  • Экскурсия по парку живой истории «Бастiонъ»
  • Прогулка на настоящем драккаре по Ладожским шхерам (начало навигации 01.06.2024)
  • Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
  • Дегустация чая в Центре шунгита
Что не входит в цену
  • Комплексные обеды в туре: 500-700 р. /взр.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел., пенсионеры - 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский пр. 10
Завершение: М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
  • При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
8 июня 2024
Л
8 мая 2021
Сегодня ездили в однодневный тур по Карелии. Экскурсия великолепная. Гид Александр Шаров очень интересно преподносил информацию. Сначала был невероятно интересный экскурс по истории России со времён Рюрика и до второй
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мировой. Затем более углубленная история Карелии. Мы посетили 2 старинных города. Затем водопад. И побывали в парке Рускеала. Так же посетили магазин с настойками, где была организована дегустация. Обед был очень вкусный и относительно недорогой (400р). Очень понравилась Уха. Пожалели, что не взяли 2-х дневный тур. Но мы обязательно вернемся и это исправим.

М
30 дек 2019
Добрый день,28-29 числа тура были просто великолепны,блестяще владеющий своей профессией гид Александр Шаров,рассказывал удивительные вещи из истории Карелии,воистину леденящие кровь. Гид настолько восхитительно подавал свой материал что можно было слушать
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бесконечно,всё по делу,без лишних слов и отхождений от темы поездки. По своему опыту могу сказать что один из луших гидов,которых я видел. Не подумайте,что я его рекламирую,просто действительно устал от скучных и неинтересных ведущих туристических программ. Места просто шикарные,воздух поразительный,отличный вариант для поездки вдвоём. Виды Ладоги,водопадов,каньонов Рускеалы заставляют изумляться,историей Карелии. Что касается гостиницы,обедов и т. д одним словом, всё скромно,но со вкусом. Каких то негативных впечатлений от поездки, Ни я. ни моя спутница не получили. Спасибо Александру,а так же ТурФирме за восхитительные впечатления.

Н
2 окт 2018
Добрый день!) Милана, благодарим Вас за чудесную экскурсию в Карелию 29 -30 сентября! Часто от них устаешь, а у Вас все было просто и непринужденно!) Мы в восторге! Браво! Вы
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мастер своего дела!) Отдельное спасибо водителю Сергею за профессионализм. Чувствовалось, что вы - действительно команда! Команда по созданию определенно положительного настроения у нас, туристов. А это очень важно) Еще раз ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!

В
28 авг 2018
Хочу выразить благодарность за великолепную поездку в Карелию. Ездили на 2 дня 22-23 августа,понравилось все без исключения. Гид Александра просто душка) очень позитивный, внимательный, профессиональный гид. Вся организация, начиная от
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трассовой экскурсии до заселения в гостиницы прошла без "сучка и задоринки". Водитель Андрей профи и очень внимательный к пассажирам, ни одна просьба не осталась без внимания, даже несмотря на ремонт дороги, все это такие мелочи в сравнении с впечатлениями и эмоциями от поездки. Спасибо всему коллективу СканТура! Отличная работа! Думаю это наша не последняя встреча. Процветания Вам и много-много клиентов и интересных маршрутов.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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