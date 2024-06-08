Описание тура

Что вас ждет Мы привыкли изучать историю издалека и через стекло. Но намного интереснее и веселее стать частью этой истории. Путешествуйте не только в пространстве, но и во времени. За одни выходные вы сможете пострелять из лука, побывать на интерактивных экскурсиях, продегустировать настойки, не услышать, а стать участником событий от становления Руси до советско-финского военного конфликта, уплыть на остров и многое другое. Сможете буквально пощупать историю руками. Выходные пройдут настолько живо, необычно и красочно, что вы будете их рекомендовать всем своим друзьям. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.