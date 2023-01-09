Эрмитаж, остров «Новая Голландия», Кронштадт, Юсуповский и Екатерининский дворцы предстанут перед вами во всей красе в эти новогодние праздники. Замиксуем вместе оригинальный коктейль впечатлений!
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый год
12:00 Встреча участников тура на Московском вокзале, возле бюста Петра 1. Вас будет ждать гид с табличкой «Новогодний коктейль».
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение. Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.
Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира. Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов. Неповторимые интерьеры залов, выставки произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Дополнительно:
Встреча Нового года в ресторане гостиницы (за дополнительную плату).
Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка.
Транспорт предоставляется на встречу, экскурсию и заселение в гостиницу.
Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские ряды
Поздний завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Оплачивается отдельно:
Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург».
Начнется экскурсия в парадном центре города. Вы увидите старинные особняки Петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец.
Дальше ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо Богоявленского Морского собора, по району Коломны, в котором жил народ победнее, но и повеселее. И закончится эта экскурсия посещением общественного пространства Никольские ряды. Удивительное место, созданное во внутреннем дворе старинного, отреставрированного гостиного двора. Здесь царит атмосфера Нового года, ярмарка, гирлянды огней, новогодние пушистые ели, венецианская карусель, и конечно, главная забава – Никольская горка.
Здесь мы побалуем себя вкусным горячим глинтвейном!
Транспорт не предоставляется.
Экскурсия "Два острова, три века" - дополнительная экскурсия "Праздничные традиции и знаменитые подарки" с посещением музея Фаберже
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.
Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек.
Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».
Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.
Свободное время в центре города.
Дополнительно:
Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже (за дополнительную плату).
Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить. И в завершении вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.
Транспорт не предоставляется.
Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.
Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов. Неповторимые интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы, балы и маскарады.
Окончание программы.
Прибытие к 20:00 в центр города.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» - Петропавловская крепость
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00.
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» рассказывает о возникновении города, о первом этапе его строительства, о той роли, которую играл Санкт-Петербург в развитии экономики, политики и культуры России в первой четверти XVIII века.
Экскурсия по Петропавловской крепости познакомит Вас с фортификационными сооружениями России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.
Транспорт не предоставляется.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
РАЗМЕЩЕНИЕ
На 1 чел. в 2-мест.
номере
Доп.
место
1-мест.
номер
Скидка
на реб.
до 14 лет
Доп. сутки, цена за номер
1-мест.
2-мест.
2-мест. + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
12470
12470
16890
1450
2665
3120
4680
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
13470
13470
18930
1450
3185
3640
5460
ДОСТОЕВСКИЙ4*
Комфорт
Завтрак шведский стол
15335
-
22485
1450
4095
4615
-
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
16455
14455
26855
1450
5200
5200
7150
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол
23180
18380
40600
1450
8710
8710
10660
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
15460
15460
23260
1450
4290
4680
7020
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
20690
13690
32390
1450
6630
7410
8840
СТАНЦИЯ S13 3*
Стандарт
Завтрак шведский стол
19445
17045
31925
1450
6500
6760
8710
DOMINA ПУЛКОВО 4*
Апартаменты Стандарт
Завтрак шведский стол
16330
15530
25170
1450
4420
4420
6110
Стоимость тура без проживания и питания
6800
1450
Варианты проживания
КИРОЧНАЯ
Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
ДОСТОЕВСКИЙ 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
МОСКВА 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Гостиница ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4
Отель расположен в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор.
Во всех номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, телевизор, мини-бар, сейф.
DOMINA Пулково 4
DOMINA Пулково Отель и Апартаменты ** – это новый уникальный апарт-отель под управлением итальянской сети DOMINA.
Комплекс расположен на юге города, вблизи международного аэропорта Пулково, в шаговой доступности от станций метро «Звёздная» и «Московская». Всего 8 остановок на метро и Вы в самом сердце Петербурга на Невском проспекте. Удобная локация позволит гостям совместить спокойный отдых с насыщенной
экскурсионной программой. А наличие в апартаментах мини-кухни с холодильником, варочной поверхностью и набором посуды делает этот вариант идеальным для семейного отдыха.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице на 4 ночи
- Питание 4 завтрака в ресторане гостиницы
- Экскурсионное и транспортное обслуживание в объеме согласно программе
- Размещение, при выборе тарифа с проживанием (+завтраки)
- Услуги экскурсовода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Размещение в г. Санкт-Петербург, при выборе тарифа без проживания
- Обеды и ужины
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Дополнительные экскурсии
- Празднование Нового года в ресторане гостиницы
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как я найду гида?
Гид будет встречать с табличкой «Новогодний коктейль» в 12:00 на Московском вокзале, у бюста Петра 1.
Во сколько будет начало экскурсий каждый день?
Старт пешеходных и автобусных экскурсий происходит из центра города, за исключением первого дня, когда мы собираем группу на вокзале и развозим после экскурсии. До места встречи туристы добираются самостоятельно. Уточненная программа высылается накануне заезда. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий.