Новогодний коктейль Санкт-Петербурга

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
В этом туре вас ждет встреча Нового года, пешеходные и автобусные экскурсии, поездки загород и даже катание с горки.

Эрмитаж, остров «Новая Голландия», Кронштадт, Юсуповский и Екатерининский дворцы предстанут перед вами во всей красе в эти новогодние праздники. Замиксуем вместе оригинальный коктейль впечатлений!
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Новый год в Северной столице
Новый год в Северной столице
Встретим начало 2023 года среди новогодних огней и гирлянд
Веселая ярмарка
Веселая ярмарка
Повеселимся на Никольских рядах на ярмарке, покатаемся на венецианской карусели и согреемся горячим глинтвейном
Зима в Царском Селе
Зима в Царском Селе
Съездим в пригород Питера и увидим Большой тронный зеркальный зал

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый год

12:00 Встреча участников тура на Московском вокзале, возле бюста Петра 1. Вас будет ждать гид с табличкой «Новогодний коктейль».

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение. Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.

Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира. Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов. Неповторимые интерьеры залов, выставки произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Дополнительно:

Встреча Нового года в ресторане гостиницы (за дополнительную плату).

Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка.

Транспорт предоставляется на встречу, экскурсию и заселение в гостиницу.

Встреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый годВстреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый годВстреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый годВстреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый годВстреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый год
2 день

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские ряды

Поздний завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Оплачивается отдельно:

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург».

Начнется экскурсия в парадном центре города. Вы увидите старинные особняки Петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец.

Дальше ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо Богоявленского Морского собора, по району Коломны, в котором жил народ победнее, но и повеселее. И закончится эта экскурсия посещением общественного пространства Никольские ряды. Удивительное место, созданное во внутреннем дворе старинного, отреставрированного гостиного двора. Здесь царит атмосфера Нового года, ярмарка, гирлянды огней, новогодние пушистые ели, венецианская карусель, и конечно, главная забава – Никольская горка.

Здесь мы побалуем себя вкусным горячим глинтвейном!

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские ряды
3 день

Экскурсия "Два острова, три века" - дополнительная экскурсия "Праздничные традиции и знаменитые подарки" с посещением музея Фаберже

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.

Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек.

Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Дополнительно:

Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже (за дополнительную плату).

Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить. И в завершении вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.

Транспорт не предоставляется.

Экскурсия "Два острова, три века" - дополнительная экскурсия "Праздничные традиции и знаменитые подарки" с посещением музея ФабержеЭкскурсия "Два острова, три века" - дополнительная экскурсия "Праздничные традиции и знаменитые подарки" с посещением музея ФабержеЭкскурсия "Два острова, три века" - дополнительная экскурсия "Праздничные традиции и знаменитые подарки" с посещением музея ФабержеЭкскурсия "Два острова, три века" - дополнительная экскурсия "Праздничные традиции и знаменитые подарки" с посещением музея Фаберже
4 день

Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.

Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов. Неповторимые интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы, балы и маскарады.

Окончание программы.

Прибытие к 20:00 в центр города.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Царское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЦарское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЦарское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЦарское Село с посещением Екатерининского дворца и парка
5 день

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» - Петропавловская крепость

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» рассказывает о возникновении города, о первом этапе его строительства, о той роли, которую играл Санкт-Петербург в развитии экономики, политики и культуры России в первой четверти XVIII века.

Экскурсия по Петропавловской крепости познакомит Вас с фортификационными сооружениями России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» - Петропавловская крепостьПешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» - Петропавловская крепостьПешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» - Петропавловская крепость

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕ

На 1 чел. в 2-мест.

номере

Доп.

место

1-мест.

номер

Скидка

на реб.

до 14 лет

Доп. сутки, цена за номер

1-мест.

2-мест.

2-мест. + доп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

12470

12470

16890

1450

2665

3120

4680

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

13470

13470

18930

1450

3185

3640

5460

ДОСТОЕВСКИЙ4*

Комфорт

Завтрак шведский стол

15335

-

22485

1450

4095

4615

-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

16455

14455

26855

1450

5200

5200

7150

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делакс НЕВА

Завтрак шведский стол

23180

18380

40600

1450

8710

8710

10660

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

15460

15460

23260

1450

4290

4680

7020

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

20690

13690

32390

1450

6630

7410

8840

СТАНЦИЯ S13 3*
Стандарт
Завтрак шведский стол

19445

17045

31925

1450

6500

6760

8710

DOMINA ПУЛКОВО 4*
Апартаменты Стандарт
Завтрак шведский стол

16330

15530

25170

1450

4420

4420

6110

Стоимость тура без проживания и питания

6800

1450

Варианты проживания

КИРОЧНАЯ

4 ночи

Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

КИРОЧНАЯКИРОЧНАЯ

ДОСТОЕВСКИЙ 4

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

ДОСТОЕВСКИЙ 4ДОСТОЕВСКИЙ 4ДОСТОЕВСКИЙ 4ДОСТОЕВСКИЙ 4ДОСТОЕВСКИЙ 4ДОСТОЕВСКИЙ 4ДОСТОЕВСКИЙ 4ДОСТОЕВСКИЙ 4

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4

МОСКВА 4

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4

Гостиница ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4

4 ночи

Отель расположен в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор.

Во всех номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, телевизор, мини-бар, сейф.

Гостиница ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4Гостиница ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4Гостиница ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4Гостиница ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4Гостиница ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4

DOMINA Пулково 4

4 ночи

DOMINA Пулково Отель и Апартаменты ** – это новый уникальный апарт-отель под управлением итальянской сети DOMINA.

Комплекс расположен на юге города, вблизи международного аэропорта Пулково, в шаговой доступности от станций метро «Звёздная» и «Московская». Всего 8 остановок на метро и Вы в самом сердце Петербурга на Невском проспекте. Удобная локация позволит гостям совместить спокойный отдых с насыщенной

экскурсионной программой. А наличие в апартаментах мини-кухни с холодильником, варочной поверхностью и набором посуды делает этот вариант идеальным для семейного отдыха.

DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице на 4 ночи
  • Питание 4 завтрака в ресторане гостиницы
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание в объеме согласно программе
  • Размещение, при выборе тарифа с проживанием (+завтраки)
  • Услуги экскурсовода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Размещение в г. Санкт-Петербург, при выборе тарифа без проживания
  • Обеды и ужины
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Дополнительные экскурсии
  • Празднование Нового года в ресторане гостиницы
  • Индивидуальный трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как я найду гида?

Гид будет встречать с табличкой «Новогодний коктейль» в 12:00 на Московском вокзале, у бюста Петра 1.

Во сколько будет начало экскурсий каждый день?

Старт пешеходных и автобусных экскурсий происходит из центра города, за исключением первого дня, когда мы собираем группу на вокзале и развозим после экскурсии. До места встречи туристы добираются самостоятельно. Уточненная программа высылается накануне заезда. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
9 янв 2023
Отлично все! Молодцы все продумано, проблем не было, кроме завтраков в отели.
А
19 мар 2024
Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
О
15 мар 2024
Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024На автобусе

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
6 мая
13 мая
27 мая
3 июня
28 840 за человека
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Россия, Санкт-Петербург
31 дек
от 8 200 за человека
В сердце Санкт-Петербурга
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В сердце Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
3 янв
от 13 800 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
All Airlines
ХорошоТам