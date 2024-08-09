Классический тур в Санкт-Петербург для всей семьи.Новогодняя экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста, поэтому вы можете выбирать только самые интересные для вас экскурсии.На выбор все самые знаковые места Северной

столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 6 дней в период с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.

Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

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16:00 (18:30) Трансфер по базовым гостиницам (зависит от набора группы на доп. экскурсии).

Посещение Павловского дворца и выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (при наборе группе от 20 чел: 1250 руб. взр., 850 руб. шк. , 1200 руб. ст., пенс.)

14:00 Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца». Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.

10:30-12:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой.

Внимание: время программы зависит от времени посещение Эрмитажа, по пятницам рабочие часы 11:00-20:00.

14:30 На выбор: Трансфер от музея по базовым гостиницам или свободное время в Эрмитаже и центре города без трансфера.

13:00-14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.

11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург» , во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.

12:30-14:00 Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

На выбор: Трансфер на Московский вокзал до 17:00-17:30 или свободное время в музее и центре города без трансфера.

15:30-16:30 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества. В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.

13:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости , с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.

Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 18:30-19:30 или свободное время в музее и центре города без трансфера.

17:00-18:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества. В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.

15:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости , с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.

Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. (2900 руб. взр.; 2600 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6 лет бесплатно).

В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города.

15:30 На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 16:30-17:00 или свободное время в музее и центре города без трансфера.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов» , который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

13:00-14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта , где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

15:30 На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 16:30-17:00 или свободное время в соборе и центре города без трансфера.

14:00-15:00 Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Москва» или «Октябрьская» - указывать при бронировании), цена зависит от даты заезда: 29.12.24 – 13 750 руб., 30.12.24 – 14 250 руб., 31.12.24 – 14050 руб., 01.01.25 – 13 400 руб., 02.01.25 – 13 550 руб., 03.01.25 – 13 900 руб.

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Россия 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватью Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Стандарт Бизнес Бизнес с конд. Комфорт 29.12.24 20800 27800 22050 21150 27800 22550 21600 28300 23450 22250 33150 30.12.24 21500 28750 22750 21750 28500 23250 22250 29000 24250 23000 34250 31.12.24 21300 28550 22550 21550 28300 23050 22050 28800 24050 22800 34050 01.01.25 20650 27900 21900 20900 27650 22400 21400 28150 23400 22150 33400 02.01.25 20800 28050 22050 21050 27800 22550 21550 28300 23550 22300 33550 03.01.25 21150 28400 22400 21400 28150 22900 21900 28650 23900 22650 33900

КОРТ ИНН 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: наб. канала Грибоедова, 166, ближайшая станция - метро Садовая, Сенная площадь, Спасская. Расположен в историческом центре Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и острова Новая Голландия. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд + 100%.

Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11) Одноместный Делюкс 29.12.24 28750 23750 38750 30.12.24 29250 24250 39250 31.12.24 29050 24050 39050 01.01.25 28400 23400 38400 02.01.25 28550 23550 38550 03.01.25 28900 23900 38900

Космос Прибалтийская 4*. Завтрак «шведский стол» Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 – 100%, с 08:00 до 15:00 – 50% без завтрака.

Космос Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13) Одноместный Стандартный Супериор. 29.12.24 23250 22500 21000 21750 27500 26250 24750 23000 23750 33750 30.12.24 23750 23000 21500 22250 28000 26750 25250 23500 24250 34250 31.12.24 23550 22800 21300 22050 27800 26550 25050 23300 24050 34050 01.01.25 22900 22150 20650 21400 27150 25900 24400 22650 23400 33400 02.01.25 23050 22300 20800 21550 27300 26050 24550 22800 23550 33550 03.01.25 23400 22650 21150 21900 27650 26400 24900 23150 23900 33900

Ривер Палас Отель 4*. Завтрак «шведский стол» Адрес: 2-ая Линия В. О. 61/30. Ближайшая станция метро: Спортивная и Василеостровская. Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. В 4 км находится Морской вокзал, а в 3 км — Музей Современного Искусства «Эрарта». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 09:00 + 100% Ранний Заезд после 09:00 + 50%.

Ривер Палас Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) Одноместный Стандартный с видом на Город Стандартный с видом на Неву 29.12.24 36250 33000 32000 52500 38000 34000 33000 55750 30.12.24 36750 33500 32500 53000 38500 34500 33500 56250 31.12.24 36550 33300 32300 52800 38300 34300 33300 56050 01.01.25 35900 32650 31650 52150 37650 33650 32650 55400 02.01.25 36050 32800 31800 52300 37800 33800 32800 55550 03.01.25 36400 33150 32150 52650 38150 34150 33150 55900

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Стандарт Супериор. 29.12.24 24750 32500 26250 28000 35750 30.12.24 25250 33000 26750 28500 36250 31.12.24 25050 32800 26550 28300 36050 01.01.25 24400 32150 25900 27650 35400 02.01.25 24550 32300 26050 27800 35550 03.01.25 24900 32650 26400 28150 35900

Невский Берег 122 3*, завтрак «шведский стол». Адрес:Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний заезд до 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.

Невский берег (122) 3*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями Одноместный Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Стандартный Комфорт 29.12.24 28600 40250 32650 30500 48250 30.12.24 29450 41500 33550 31250 49500 31.12.24 29600 42050 33750 31300 50050 01.01.25 29300 42150 33500 30900 50150 02.01.25 29800 43050 34050 31300 51050 03.01.25 29500 42000 33550 30850 49800

Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 93. Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.

Невский берег (93) 3*, Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями Одноместный Стандартный 29.12.24 28600 40250 30.12.24 29450 41500 31.12.24 29600 42050 01.01.25 29300 42150 02.01.25 29800 43050 03.01.25 29500 42000

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.

Даты заездов Двухместный с двуспальной кроватью Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Стандарт 29.12.24 28650 29350 28850 40500 30.12.24 30500 31250 29750 43750 31.12.24 30300 31050 29550 43550 01.01.25 29650 30400 28900 42900 02.01.25 29800 30550 29050 43050 03.01.25 30150 30900 29400 43400

Cronwell Inn Стремянная 4*/ Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол».Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).

Cronwell Inn Стремянная 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватью Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Стандартный Комфорт 29.12.24 31200 48650 33450 31200 53150 30.12.24 33000 51750 35500 32750 56750 31.12.24 32800 51550 35300 32550 56550 01.01.25 31000 48550 33250 30950 53050 02.01.25 30000 46350 32000 30150 50350 03.01.25 29200 44350 30950 29550 47850

Кравт Невский СПА 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Невского, 8А. Отель в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости Невского проспекта. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Просторный номерной фонд со всем необходимым для семейного отдыха, SPA-комплекс при отеле с уникальным дизайном и широкими процедурными возможностями, а также ресторан NEVSKY на крыше отеля. 380 метров или 5 минут пешком до метро и гостиницы «Москва». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватью Одноместный Стандартный 29.12.24 36950 53250 30.12.24 39350 57500 31.12.24 41050 61050 01.01.25 40400 60400 02.01.25 40550 60550 03.01.25 39000 57150

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" Даты заездов Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11) Одноместный Стандартный Стандартный Премиум 29.12.24 41750 39500 38250 61750 45000 41500 40250 68000 30.12.24 42250 40000 38750 62250 45500 42000 40750 68500 31.12.24 42050 39800 38550 62050 45300 41800 40550 68300 01.01.25 41400 39150 37900 61400 44650 41150 39900 67650 02.01.25 41550 39300 38050 61550 44800 41300 40050 67800 03.01.25 40500 38650 37400 59000 43700 40700 39450 65250

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).

Скидка детям до 14 лет (5-13): в зависимости от дня заезда от 500 руб. до 2000 руб.

Скидка детям 14-16 лет: в зависимости от дня заезда от 400 руб. до 1100 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения на туре) в зависимости от дня заезда от 100 руб. до 300 руб.

Доплата иностранным гражданам (кроме Республики Беларусь) за входные билеты в музеи Петергоф (02.01.25): 1650 руб.