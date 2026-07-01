Триумф сверкающих фонтанов Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«Вас ждет сказочный Петергоф с величественными фонтанами и зрелищным театрализованным представлением»
14 мая в 10:00
от 16 320 ₽ за человека
Праздник фонтанов в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург
«Феерическое шоу, где старинная архитектура и фонтаны совмещаются с мультимедийным действом и несколькими видами инсталляций — звучит невероятно, а на практике и вовсе впечатляюще»
14 мая в 10:00
от 15 700 ₽ за человека
Осенний вальс фонтанов. Тур в Санкт-Петербург на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
«Путешествие подарит вам незабываемую прогулку по Эрмитажу, а вечер в Петергофе озарит грандиозное Осеннее шоу фонтанов с фейерверками»
25 сен в 10:00
от 16 150 ₽ за человека
Там блещут золотом фонтаны. Тур в Санкт-Петербург на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
«Вас ждет праздник фонтанов в Петергофе, теплоходная прогулка по рекам и каналам, обзор самых известных достопримечательностей Петербурга и прогулка по территории Петропавловской крепости»
18 сен в 10:00
от 12 990 ₽ за человека
Праздник фонтанов в Петергофе. Осенний тур в Санкт-Петербург на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
«Погрузитесь в осенний Петербург, где роскошь Юсуповского дворца и шепот императорских балов сменяются феерией «Праздника фонтанов» в Петергофе»
25 сен в 10:00
от 15 100 ₽ за человека
Брызги фонтанов, гранит крепостей и моря солёный ветер. Тур по Ленинградской и Тверской областям
Начало: Москва
«Отправитесь с имперским размахом по фонтанам Петергофа, подводному тоннелю в Кронштадт и в главный морской собор России»
16 июл в 10:00
23 июл в 10:00
от 38 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Поющие фонтаны»
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