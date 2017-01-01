Сочи – всё, что нужно знать о Сочи в 2020 году для отдыха

Сочи является самым главным курортом России, а так же столицей зимних олимпийских игры 2014. О Сочи знают во всём мире, но совсем немного. Поэтому исправляем ситуацию, рассказываем о самых интересных места курорта, о природных памятниках, архитектуре, истории, с фотографиями и описанием