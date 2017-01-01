Хорошие статьи о Сочи
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О городах
Сочи – всё, что нужно знать о Сочи в 2020 году для отдыха
Сочи является самым главным курортом России, а так же столицей зимних олимпийских игры 2014. О Сочи знают во всём мире, но совсем немного. Поэтому исправляем ситуацию, рассказываем о самых интересных места курорта, о природных памятниках, архитектуре, истории, с фотографиями и описанием
Что посмотреть и сделать
Что посмотреть в Сочи — самые интересные и посещаемые места
Огромный список идеальных мест для отдыха в Сочи, где погулять в любое время года, летом, зимой, хоть в дождь. Всё рассказываем подробно с фотографиями и маршрутами. Так же вы узнаете где погулять с ребенком или познайте лучшие места для посещения ночью. Всё о большом Сочи, Адлере, Красной поляне
Что делать летом в Сочи
В летнее время Сочи преображается и становится городом, который дарит яркие приключения. Мы подскажем как и где отдохнуть и что делать в Сочи, чтобы эмоции и воспоминания остались незабываемыми.
Что привезти из Сочи в качестве сувенира
Список самых популярных сувениров
Лучшие кафе и рестораны Сочи
Большой сочинский дельфинарий (парк Ривьера)
Музей истории города-курорта Сочи
В Сочи по адресу: ул. Воровского 54/11 – есть очень хороший Музей истории города Сочи. На самом деле он описывает не только историю самого курорта, но и затрагивает всю историю страны и даже территории до формирования государства, разных эпох, включая СССР. Музей поделен на комнаты по периодам
Культурно-этнографический центр "Моя Россия"
Гора Ахун — одна из главных достопримечательностей Сочи
Есть сочинская легенда, что со смотровой башни горы Ахун, в ясную погоду, можно увидеть Турцию - конечно же это легенда) Но там действительно есть, что посмотреть, ведь с верхней точки открывается прекрасный вид на все окрестности Сочи, море и кавказские горы, а потом можно и в кафе выпить вина :)
Достопримечательности
Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова
Вольерный комплекс Кавказского Биосферного Заповедника имени Х.Г. Шапошникова – вообще, сам заповедник очень большой, мы расскажем только о вольерной его части, это своего рода зоопарк, очень рекомендуем его посетить, там даже баня есть и домики отдыха, в том числе и музей
СкайПарк Сочи – Фото, отзывы и цены на прыжок с моста «SkyPark AJ Hackett» Sochi
Многие уже слышали о банджи СкайПарке с навесным мостом над ущельем р. Мзымта, но не каждый решается совершить прыжок, особенно по билету BUNGY 207, где максимальная высота 207 метров, именно столько придется лететь прямиком в реку, пока "резинка" вас не подхватит. А пока давайте расскажем вам о ценах на прогулку по мосту, прыжки с тарзанки, на качели, а так же покажем лучшие фото и видео-отзывы
Сочи Парк – Тематический парк развлечений с российским героями сказок и мультфильмов
Тематический парк развлечений «Сочи Парк» с аттракционами от детских до совсем взрослых и самых отважных. Весь парк создан в стиле российских сказок и мультфильмов, там есть и Чебурашка и Змей горыныч и многие другие. Так же дельфинарий, шоу фонтанов, американские горки, единственный в России ресторан в стиле русских горок. Показываем видео, фото и рассказываем о ценах с отзывами
Олимпийский парк Сочи — чем заняться, как добраться
После олимпийских зимних игр 2014, Сочи в наследство достался огромный парк, с огромной площадью, вокруг площади расположены олимпийские стадионы, где выступали участники олимпиады. Что посмотреть кроме поющих фонтанов и Формулы 1 и почему нужно обязательно брать велосипед — подробно с фото и картой
Сочинский дендрарий — уникальный зелёный парк в городе-курорте Сочи
Сочинский парк «Дендрарий» — один из красивейших природно-архитектурных памятников России созданный Сергеем Худековым в 1889 г. Расскажем немного о парке, его ценах, как добраться, почему на фуникулере лучше и нужно начинать изучать дендрарий сверху вниз, посетив в том числе нижнюю его часть
Горнолыжный курорт Роза Хутор, Сочи
Как добраться до Роза Хутор, когда стоит ехать, чем заняться и что посмотреть летом и зимой. Ответы на вопросы от бывалых туристов, ведь мы сами неоднократно посещали этот горнолыжный курорт и знаем все ступени и остановки фуникулера. Климат курорта позволяет заниматься всеми видами спорта и отдыха
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Отзыв с фотографиями о карнавале Бугель Вугель 2018 на горнолыжном курорте Роза Хутор — подборка лучших фото за 2 дня карнавала
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Мировой чемпионат фейерверков в Сочи 2017
В Сочи начались скидки в честь 80-летия Краснодарского края
Новая волна 2017 в Сочи
В Сочи появился новый парк в честь 80-летия Краснодарского края