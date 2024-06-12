Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Собрать карту области, загадать желание и снять кино
Обзорная экскурсия — это скучно для детей? А вот и нет! Мы увлекательно расскажем о городе и покажем его. Вы и ваши дети оцените красоту Тюмени и узнаете её богатую и насыщенную событиями историю.
Скучать не придётся — мы взяли интересные факты, добавили познавательные задания, заправили игровыми моментами и щедро посыпали всё это хорошим настроением.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Площадь Борцов Революции. Дети соберут карту Тюменской области у живописного фонтана. Вы увидите первое среднее учебное заведение города и насладитесь панорамным видом на набережную, район Зареки и мост Влюблённых. А ещё загадаете желание у Дерева счастья.
Историческая площадь. Здесь началась история города. Дети сыграют в игру «День рождения Тюмени» и узнают, как появились куранты на здании музея «Городская Дума». А у Мемориала Победы мы расскажем о героических и трудовых подвигах тюменцев в годы Великой Отечественной войны.
Цветной бульвар. В этом месте исполняются желания. Вы знаете, сколько желаний у детей? Много! Поэтому ускоряемся и ищем всех исполнителей желаний — скульптуры и арт-объекты. А ещё поторопимся на сказочное представление самых больших музыкальных часов в России.
В конце экскурсии дети примут участие в съёмках фильма про основание города и получат сладкий актёрский гонорар.
Организационные детали
Между объектами вы перемещаетесь на комфортабельном минивэне Hyundai
По запросу экскурсию можно провести для школьных групп и для большего количества участников. Детали уточняйте в переписке.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Тюмени
Наши экскурсии и мероприятия разработаны исключительно для детей! Главная цель — в лёгкой и доступной форме познакомить детей с историей нашего города и окружающим миром. Экскурсии проводим обязательно с элементами игры — мы знаем, что так дети лучше воспринимают информацию.
С нами вашим детям обязательно понравится!