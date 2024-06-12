Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)

Собрать карту области, загадать желание и снять кино
Обзорная экскурсия — это скучно для детей? А вот и нет! Мы увлекательно расскажем о городе и покажем его. Вы и ваши дети оцените красоту Тюмени и узнаете её богатую и насыщенную событиями историю.

Скучать не придётся — мы взяли интересные факты, добавили познавательные задания, заправили игровыми моментами и щедро посыпали всё это хорошим настроением.
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Площадь Борцов Революции. Дети соберут карту Тюменской области у живописного фонтана. Вы увидите первое среднее учебное заведение города и насладитесь панорамным видом на набережную, район Зареки и мост Влюблённых. А ещё загадаете желание у Дерева счастья.

Историческая площадь. Здесь началась история города. Дети сыграют в игру «День рождения Тюмени» и узнают, как появились куранты на здании музея «Городская Дума». А у Мемориала Победы мы расскажем о героических и трудовых подвигах тюменцев в годы Великой Отечественной войны.

Цветной бульвар. В этом месте исполняются желания. Вы знаете, сколько желаний у детей? Много! Поэтому ускоряемся и ищем всех исполнителей желаний — скульптуры и арт-объекты. А ещё поторопимся на сказочное представление самых больших музыкальных часов в России.

В конце экскурсии дети примут участие в съёмках фильма про основание города и получат сладкий актёрский гонорар.

Организационные детали

  • Между объектами вы перемещаетесь на комфортабельном минивэне Hyundai
  • По запросу экскурсию можно провести для школьных групп и для большего количества участников. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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