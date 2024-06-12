Обзорная экскурсия — это скучно для детей? А вот и нет! Мы увлекательно расскажем о городе и покажем его. Вы и ваши дети оцените красоту Тюмени и узнаете её богатую и насыщенную событиями историю. Скучать не придётся — мы взяли интересные факты, добавили познавательные задания, заправили игровыми моментами и щедро посыпали всё это хорошим настроением.

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Площадь Борцов Революции. Дети соберут карту Тюменской области у живописного фонтана. Вы увидите первое среднее учебное заведение города и насладитесь панорамным видом на набережную, район Зареки и мост Влюблённых. А ещё загадаете желание у Дерева счастья.

Историческая площадь. Здесь началась история города. Дети сыграют в игру «День рождения Тюмени» и узнают, как появились куранты на здании музея «Городская Дума». А у Мемориала Победы мы расскажем о героических и трудовых подвигах тюменцев в годы Великой Отечественной войны.

Цветной бульвар. В этом месте исполняются желания. Вы знаете, сколько желаний у детей? Много! Поэтому ускоряемся и ищем всех исполнителей желаний — скульптуры и арт-объекты. А ещё поторопимся на сказочное представление самых больших музыкальных часов в России.

В конце экскурсии дети примут участие в съёмках фильма про основание города и получат сладкий актёрский гонорар.

Организационные детали