1 чел.
По популярности
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Творческий эко маршрут по Куршской косе + 300 авторских фотографий
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Вся Куршская коса: большой маршрут на авто с фотосессией
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы с творческим фотографом. Вас ждут живописные дюны, реликтовые леса и уникальные озера
Начало: Зеленоградск, Светлогорск, по договорённости
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Балтийского моря за 1 день: Зеленоградск - Светлогорск - Янтарное
Путешествие по четырем курортным городам Балтийского моря. Увидите лучшие места, сделаете красивые фотографии и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Зеленоградск, Светлогорск, Калининград по договору
«Большое авторское путешествие по 4 курортным историческим городам Балтийского моря Калининградской области»
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пиллау, Балтийская коса: история морских флотов и дикая красивая природа
Начало: Калининград или в Светлогорске или Зеленоградске
«Предлагаю Вам авторский маршрут на самый запад Балтийского моря Калининградской области на целый день»
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
30 лучших мест Светлогорска + 100 авторских фотографий
Увлекательная фото-прогулка по Светлогорску и окрестностям. Посетите 30 живописных мест и получите 100 авторских фотографий. Насладитесь архитектурой и природой
Начало: Светлогорск, Круассан-кафе
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс фото-тур по лучшим местам Балтийского побережья
Начало: Светлогорск, Пионерск, Зелиноградск, Янтарный
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Авторские»
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- Творческий эко маршрут по Куршской косе + 300 авторских фотографий
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- Пиллау, Балтийская коса: история морских флотов и дикая красивая природа
- 30 лучших мест Светлогорска + 100 авторских фотографий
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