Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Зарайске, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Зарайск - первое знакомство
Пешая
1 час
60 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых
Пешая
2.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По старым улочкам Зарайска
Погрузитесь в атмосферу древнего Зарайска, разгадывая загадки и выполняя задания. Узнайте о местных легендах и традициях в увлекательной форме
Начало: У водонапорной башни
28 дек в 09:00
29 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Зарайск
Пешая
1 час
10 отзывов
Групповая
Знакомьтесь, Зарайск
Идеальный маршрут для знакомства с Зарайском: история, архитектура и тайны города. Узнайте, что изменилось за 100 лет и что осталось неизменным
Начало: На площади Революции
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
2000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зарайске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Зарайск - первое знакомство
  2. По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых
  3. Знакомьтесь, Зарайск
Какие места ещё посмотреть в Зарайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Зарайский кремль
  2. Собор Николая Чудотворца
  3. Самое главное
  4. Белый Колодец
  5. Иоанно-Предтеченский собор
  6. Торговые Ряды
  7. Водонапорная башня
  8. Благовещенский храм
  9. Дом-музей А. С. Голубкиной
  10. Ильинский храм
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в декабре 2025
Сейчас в Зарайске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 4500. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Зарайске на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 96 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль