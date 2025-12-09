Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По старым улочкам Зарайска
Погрузитесь в атмосферу древнего Зарайска, разгадывая загадки и выполняя задания. Узнайте о местных легендах и традициях в увлекательной форме
Начало: У водонапорной башни
28 дек в 09:00
29 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Знакомьтесь, Зарайск
Идеальный маршрут для знакомства с Зарайском: история, архитектура и тайны города. Узнайте, что изменилось за 100 лет и что осталось неизменным
Начало: На площади Революции
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
2000 ₽ за человека
