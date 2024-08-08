Здание администрации Кранца – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Здание администрации Кранца» в Зеленоградске, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Пешая
39 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 21 чел.
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
17 авг в 11:15
20 авг в 11:15
850 за человека
Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Пешая
46 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от 4 550 за всё до 2 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
На машине
10 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    8 августа 2024
    Зеленоградск - Кранц: история одного города
    Екатерина прекрасно рассказывает об истории и достопримечательностях города, мы очень довольны обзорной экскурсией по Зеленоградску👍🏻 Для первого знакомства с городом
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    - то, что нужно. Кроме того, сама Екатерина - очень доброжелательный и интеллигентный человек, было приятно провести почти 2 часа в её компании 😊

    Екатерина прекрасно рассказывает об истории и достопримечательностях города, мы очень довольны обзорной экскурсией по Зеленоградску👍🏻 ДляЕкатерина прекрасно рассказывает об истории и достопримечательностях города, мы очень довольны обзорной экскурсией по Зеленоградску👍🏻 ДляЕкатерина прекрасно рассказывает об истории и достопримечательностях города, мы очень довольны обзорной экскурсией по Зеленоградску👍🏻 Для
  • О
    Ольга
    7 августа 2024
    Зеленоградск - Кранц: история одного города
    Посещение сегодняшней экскурсии по Зеленоградску оставило очень приятное впечатление. Всё продумано до мельчайших деталей. Весь рассказ пронизан любовью к городу,
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    его истории. Каждое историческое здание, сквер, кирпич - не остались без внимания. В экскурсии были затронуты и архитектурные особенности строений, и история города, и быт людей того времени. У Екатерины очень мягкая, изысканная манера ведения экскурсии. Её рассказ слушаешь, затаив дыхание, погружаясь в эпоху былых времен. Поражает профессионализм и объём знаний нашего гида. Однозначно рекомендую.

  • А
    Анна
    7 августа 2024
    Зеленоградск - Кранц: история одного города
    Экскурсия «Зеленоградск — Кранц: история одного города» полностью оправдала наши ожидания. Особенно запомнился рассказ про виллу, в которой сейчас находится
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    краеведческий музей, про почтамт, Курхаус, торговый дом Натана Штернфельда и многое другое. Экскурсия прошла в очень приятной атмосфере облегчающей проникновение сквозь пласты времени. Экскурсии Екатерины, сегодня было не первое наше знакомство с гидом, это всегда вдумчивое, глубокое и очень интересное путешествие во времени. Сегодня мы узнали много нового и интересного про город-курорт Кранц в прошлом и про Зеленоградск в настоящем. Спасибо Екатерине за профессионализм! Сегодня целый день оставались под впечатлением экскурсии и обсуждали между собой услышанное и увиденное. Экскурсии Екатерины очень рекомендую!

    Экскурсия «Зеленоградск — Кранц: история одного города» полностью оправдала наши ожидания. Особенно запомнился рассказ про виллуЭкскурсия «Зеленоградск — Кранц: история одного города» полностью оправдала наши ожидания. Особенно запомнился рассказ про виллу
  • К
    Кирилл
    17 июля 2023
    Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Экскурсия очень понравилась. Юлия - прекрасный рассказчик, очень любит свой город, узнали много нового и интересного про Кранц-Зеленоградск. Однозначно рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    11 июля 2023
    Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Благодарим Юлию за прекрасную прогулку по городу! Было познавательно. Посмотрели на город другими глазами, узнав его историю, а также, чем живет современный Зеленоградск. Оптимально выстроен маршрут экскурсии и подача информации. Было интересно как родителям, так и сыну-подростку. Рекомендуем на все 100%!
  • И
    Ирина
    5 июля 2023
    Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Очень благодарны Юлии за прекрасную экскурсию! Провели время с интересом, очень камерно и уютно. В духе самого Кранца:) Юля очень
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    приятный в общении человек, рассказала много, показала множество старых фотографий для понимания атмосферы прошлого, но ощущения перегруженности не возникло. Очень грамотно выверена экскурсионная нагрузка. В конце уже после нашей встречи Юля дала много полезных рекомендаций как по времяпрепровождению, так и по покупкам. И даже выдала приятный маленький подарочек:) В общем, Юлю рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Здание администрации Кранца»

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  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Станция Фрингилла
  9. Кирха Святой Барбары
  10. Кирха Шаакена
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
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