1.5 часа
Групповая
до 21 чел.
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
17 авг в 11:15
20 авг в 11:15
850₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от 4 550₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра8 августа 2024Екатерина прекрасно рассказывает об истории и достопримечательностях города, мы очень довольны обзорной экскурсией по Зеленоградску👍🏻 Для первого знакомства с городом
- ООльга7 августа 2024Посещение сегодняшней экскурсии по Зеленоградску оставило очень приятное впечатление. Всё продумано до мельчайших деталей. Весь рассказ пронизан любовью к городу,
- ААнна7 августа 2024Экскурсия «Зеленоградск — Кранц: история одного города» полностью оправдала наши ожидания. Особенно запомнился рассказ про виллу, в которой сейчас находится
- ККирилл17 июля 2023Экскурсия очень понравилась. Юлия - прекрасный рассказчик, очень любит свой город, узнали много нового и интересного про Кранц-Зеленоградск. Однозначно рекомендуем!
- ННаталья11 июля 2023Благодарим Юлию за прекрасную прогулку по городу! Было познавательно. Посмотрели на город другими глазами, узнав его историю, а также, чем живет современный Зеленоградск. Оптимально выстроен маршрут экскурсии и подача информации. Было интересно как родителям, так и сыну-подростку. Рекомендуем на все 100%!
- ИИрина5 июля 2023Очень благодарны Юлии за прекрасную экскурсию! Провели время с интересом, очень камерно и уютно. В духе самого Кранца:) Юля очень
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Здание администрации Кранца»
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