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краеведческий музей, про почтамт, Курхаус, торговый дом Натана Штернфельда и многое другое. Экскурсия прошла в очень приятной атмосфере облегчающей проникновение сквозь пласты времени. Экскурсии Екатерины, сегодня было не первое наше знакомство с гидом, это всегда вдумчивое, глубокое и очень интересное путешествие во времени. Сегодня мы узнали много нового и интересного про город-курорт Кранц в прошлом и про Зеленоградск в настоящем. Спасибо Екатерине за профессионализм! Сегодня целый день оставались под впечатлением экскурсии и обсуждали между собой услышанное и увиденное. Экскурсии Екатерины очень рекомендую!