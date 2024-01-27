Вас ждёт увлекательное историческое путешествие, в котором каждая монета станет ключом к захватывающему миру древних храмов и культурных достопримечательностей. Вы увидите впечатляющий Храм Утренней Зари, оцените богатое убранство Королевского и Мраморного дворцов, подниметесь на «Золотую гору» и узнаете, почему именно эти места изображены на тайских денежных знаках.

за 1 человека или $225 за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Королевский дворец и Храм Изумрудного Будды (1,5 часа)

Это духовное сердце страны украшает монету номиналом в 1 бат. На экскурсии внутри дворца вы узнаете о жизни и быте королей Древнего Сиама, оцените богатое убранство и увидите Изумрудного Будду, которого король Таиланда лично переодевает три раза в год при смене сезонов.

«Золотая гора» Ват Сакет (1 час)

На монете 2 бата изображён храмовый комплекс Ват Сакет — пожалуй, самый красивый в Королевстве. Он возвышается над старыми домами в исторической части Бангкока. Гид расскажет вам, как «Золотая гора» связана с эпидемией холеры и почему это место стало центром паломничества буддистов.

Храм утренней зари Ват Арун (1 час)

Эта невероятная достопримечательность изображена на монете 10 батов. В прошлом храм был временной королевской резиденцией короля Таксина. А сейчас это одно из самых посещаемых туристических мест в столице.

Мраморный дворец Ват Бенчамабобхит (1 час)

Элегантный, построенный из белого каррарского мрамора дворец можно встретить на денежных знаках номиналом в 5 бат. В его стенах хранится бронзовая копия Будды Пхра Чиннарат (расскажем вам, почему буддисты считают её самым красивым изображением духовного учителя), а под этой статуей — прах великого короля Таиланда Рамы V.

Кому подойдёт маршрут

Программа подходит любителям истории и культурного наследия. А также тем, кто первый раз в Бангкоке и хочет за один день увидеть все знаковые исторические места столицы. Интересно будет как взрослым, так и детям от 12 лет.

Организационные детали