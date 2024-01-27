Бангкок на монетах
Индивидуальная экскурсия в Бангкоке

Посетить знаковые достопримечательности и познакомиться с историей города через денежные знаки

Вас ждёт увлекательное историческое путешествие, в котором каждая монета станет ключом к захватывающему миру древних храмов и культурных достопримечательностей.

Вы увидите впечатляющий Храм Утренней Зари, оцените богатое убранство Королевского и Мраморного дворцов, подниметесь на «Золотую гору» и узнаете, почему именно эти места изображены на тайских денежных знаках.
Бангкок на монетах
Бангкок на монетах
Бангкок на монетах
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Королевский дворец и Храм Изумрудного Будды (1,5 часа)

Это духовное сердце страны украшает монету номиналом в 1 бат. На экскурсии внутри дворца вы узнаете о жизни и быте королей Древнего Сиама, оцените богатое убранство и увидите Изумрудного Будду, которого король Таиланда лично переодевает три раза в год при смене сезонов.

«Золотая гора» Ват Сакет (1 час)

На монете 2 бата изображён храмовый комплекс Ват Сакет — пожалуй, самый красивый в Королевстве. Он возвышается над старыми домами в исторической части Бангкока. Гид расскажет вам, как «Золотая гора» связана с эпидемией холеры и почему это место стало центром паломничества буддистов.

Храм утренней зари Ват Арун (1 час)

Эта невероятная достопримечательность изображена на монете 10 батов. В прошлом храм был временной королевской резиденцией короля Таксина. А сейчас это одно из самых посещаемых туристических мест в столице.

Мраморный дворец Ват Бенчамабобхит (1 час)

Элегантный, построенный из белого каррарского мрамора дворец можно встретить на денежных знаках номиналом в 5 бат. В его стенах хранится бронзовая копия Будды Пхра Чиннарат (расскажем вам, почему буддисты считают её самым красивым изображением духовного учителя), а под этой статуей — прах великого короля Таиланда Рамы V.

Кому подойдёт маршрут

Программа подходит любителям истории и культурного наследия. А также тем, кто первый раз в Бангкоке и хочет за один день увидеть все знаковые исторические места столицы. Интересно будет как взрослым, так и детям от 12 лет.

Организационные детали

  • Все входные билеты и транспорт включены в стоимость
  • Отдельно (по желанию) оплачивается 1-часовая прогулка на индивидуальной лодке по каналам Бангкока — $60
  • Одежда нужна лёгкая, но полностью закрытая
  • Передвигаться по городу будем на трёхколёсных тук-туках
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Королевского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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