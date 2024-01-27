Посетить знаковые достопримечательности и познакомиться с историей города через денежные знаки
Вы увидите впечатляющий Храм Утренней Зари, оцените богатое убранство Королевского и Мраморного дворцов, подниметесь на «Золотую гору» и узнаете, почему именно эти места изображены на тайских денежных знаках.
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Описание
Что вас ожидает
Королевский дворец и Храм Изумрудного Будды (1,5 часа)
Это духовное сердце страны украшает монету номиналом в 1 бат. На экскурсии внутри дворца вы узнаете о жизни и быте королей Древнего Сиама, оцените богатое убранство и увидите Изумрудного Будду, которого король Таиланда лично переодевает три раза в год при смене сезонов.
«Золотая гора» Ват Сакет (1 час)
На монете 2 бата изображён храмовый комплекс Ват Сакет — пожалуй, самый красивый в Королевстве. Он возвышается над старыми домами в исторической части Бангкока. Гид расскажет вам, как «Золотая гора» связана с эпидемией холеры и почему это место стало центром паломничества буддистов.
Храм утренней зари Ват Арун (1 час)
Эта невероятная достопримечательность изображена на монете 10 батов. В прошлом храм был временной королевской резиденцией короля Таксина. А сейчас это одно из самых посещаемых туристических мест в столице.
Мраморный дворец Ват Бенчамабобхит (1 час)
Элегантный, построенный из белого каррарского мрамора дворец можно встретить на денежных знаках номиналом в 5 бат. В его стенах хранится бронзовая копия Будды Пхра Чиннарат (расскажем вам, почему буддисты считают её самым красивым изображением духовного учителя), а под этой статуей — прах великого короля Таиланда Рамы V.
Кому подойдёт маршрут
Программа подходит любителям истории и культурного наследия. А также тем, кто первый раз в Бангкоке и хочет за один день увидеть все знаковые исторические места столицы. Интересно будет как взрослым, так и детям от 12 лет.
Организационные детали
- Все входные билеты и транспорт включены в стоимость
- Отдельно (по желанию) оплачивается 1-часовая прогулка на индивидуальной лодке по каналам Бангкока — $60
- Одежда нужна лёгкая, но полностью закрытая
- Передвигаться по городу будем на трёхколёсных тук-туках
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- У Королевского дворца
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.