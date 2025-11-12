Экскурсия «Узнай Таиланд за 1 день» предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и традициями Паттайи.
Вы увидите самое большое изображение Будды на горе Кхао Чи Чан, посетите храм летучих лисиц и
Вы увидите самое большое изображение Будды на горе Кхао Чи Чан, посетите храм летучих лисиц и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные достопримечательности
- 🍜 Дегустация тайской кухни
- 🕌 Посещение знаменитых храмов
- 📸 Фотосессия в Гранд Каньоне
- 🌅 Ужин на устричной ферме
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с ноября по февраль, когда погода в Таиланде наиболее комфортная, а влажность минимальна. В марте и апреле становится жарче, но это всё ещё хорошее время для посещения. С мая по октябрь возможны дожди, но это не помешает насладиться экскурсиями, так как многие мероприятия проходят в помещении.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Золотой Будда на горе Кхао Чи Чан
- Храм летучих лисиц
- Гранд Каньон
- Храм Адских мук
- Храм Красного дракона
- Устричная ферма
Описание экскурсии
- Золотой Будда на горе Кхао Чи Чан. Сейчас это самое большое изображение Будды, сделанное из золота.
- Кофе-брейк на борту самолёта. Ароматный кофе или терпкая зелёная матча с тапиокой и пирожным, чтобы набраться сил перед путешествием.
- Гранд Каньон. Рукотворный каньон с изумрудной водой. Мы немного отдохнём и сделаем красивые фотографии.
- Обед в традиционном тайском кафе провинции Чон Бури — суп или пад-тай с прохладительным напитком.
- Храм Адских мук. Грозная инсталляция посвящена основным грехам человека.
- Храм Красного дракона. Действующий храмовый комплекс в китайской традиции. Можно совершить подношение богу благополучия и процветания, очистить карму и призвать удачу ударами в колокол, гонг и барабан. Совершить ритуал сожжения петард, который отпугивает злых духов.
- Устричная ферма. Осмотрим плантации и встретим закат на берегу залива за ужином. Вас ждёт дегустация устриц, напитки (без алкоголя) и жареный рис с морепродуктами.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: трансфер на автомобиле Honda CR-V или Mazda3, дегустация, обед и ужин (по программе).
- Поездка подойдёт взрослым и детям от 7 лет.
- Для посещения некоторых храмов требуется одежда, закрывающая плечи, колени и живот.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$180
|Дети до 12 лет
|$150
|За каждого человека
|$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Паттайе
Провёл экскурсии для 29 туристов
Буду рад поделится своими впечатлениями и знаниями о культуре Таиланда, погрузить вас в мир Азии и посмотреть его со всех сторон. Экскурсии стараюсь вести как диалог с путешественниками. Я сам влюбился в Таиланд ещё 7 лет назад после первого моего путешествия в эту страну. С тех пор изучил множество классных мест, проникся культурой Сиама и погрузился в тайский быт.Задать вопрос
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии из Паттайи
Водная прогулка
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Пещерный храм, река обезьян, рынок на ж/д и вечерняя прогулка на лодке
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:15
12 ноя в 06:15
14 ноя в 06:15
$128 за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Паттайе: яркие моменты вашего отдыха
Заберите с собой кусочек Паттайи в виде профессиональных фото! Индивидуальная фотосессия на живописных уголках города
Начало: В вашем отеле в Паттайе
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$125 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах
Увидеть настоящий Таиланд на экскурсии из Паттайи
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
12 ноя в 06:30
14 ноя в 06:30
$80 за человека