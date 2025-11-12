Экскурсия «Узнай Таиланд за 1 день» предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и традициями Паттайи.Вы увидите самое большое изображение Будды на горе Кхао Чи Чан, посетите храм летучих лисиц и

храм Адских мук. Дегустация тайской кухни и ужин на устричной ферме с видом на закат оставят незабываемые впечатления. Это идеальный выбор для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Таиланда и узнать его секреты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с ноября по февраль, когда погода в Таиланде наиболее комфортная, а влажность минимальна. В марте и апреле становится жарче, но это всё ещё хорошее время для посещения. С мая по октябрь возможны дожди, но это не помешает насладиться экскурсиями, так как многие мероприятия проходят в помещении.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.