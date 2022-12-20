Волшебное путешествие-приключение к островам Пхи-Пхи с посещением острова Бамбу

7:00-7:45 Трансфер из вашего отеля на комфортабельном минибасе. Приготовьтесь к началу приключений!

8:00 Регистрация на пирсе Love Andaman. Время вкусного завтрака! Наслаждайтесь нашими свежими мини-сэндвичами, сладостями, фруктовыми соками, чаем и кофе.

8:30 Знакомство с вашим гидом, краткий инструктаж по технике безопасности и программе тура.

9:00 Отправление с пирса на скоростной лодке к островам Пхи-Пхи. Наша профессиональная команда на борту позаботится о вашей безопасности во время путешествия.

9:45 Прибытие в бухту Самах Бэй, высадка на специально оборудованный пирс. Проследуйте за вашим гидом через настоящие джунгли, чтобы увидеть невероятной красоты бухту Майя Бэй! Именно здесь снимался знаменитый фильм “Пляж”, благодаря захватывающим дух видам. Долгое время это место было закрыто для посещений. Обратите внимание: купание в бухте запрещено.

10:45 Лагуна Пи Ле, известная на весь мир благодаря невероятно изумрудной и кристально чистой воде. Наслаждайтесь купанием среди отвесных скал, покрытых тропической зеленью.

12:15 Осмотр еще одной достопримечательности - пещеры Викингов. Снорклинг недалеко от пещеры на живописном коралловом рифе, где можно встретить рифовых акул, а также множество других подводных обитателей.

13:30 Посещение скалы Обезьян, где можно увидеть по-настоящему диких обитателей джунглей и сделать интересные снимки. Прибытие в бухту Тон Сай, обед в ресторане на берегу с потрясающим видом! Свободное время для прогулки по острову Пхи-Пхи Дон.

14:30 Прибытие на остров Бамбу. Настоящий пляжный рай, этот остров является одним из самых лучших мест для плавания. Потрясающая небесно-голубая вода, белый песок, длинный просторный пляж не оставят вас равнодушными. Время отдохнуть и расслабится.

15:30 Отправление обратно на остров Пхукет с морем впечатлений и отличным настроением!

16:15 Прибытие на пирс и трансфер в ваш отель.