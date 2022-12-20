Острова Пхи Пхи и остров Бамбу

Вас забирает из отеля водитель, у него на руках будет лист бронирования

Вас забирает из отеля водитель, у него на руках будет лист бронирования с вашими данными. Далее вы отправляетесь на пирс, где познакомитесь с гидом и своей командой. После программы водитель вас отвезет в отель. Не забывайте в автобусе свои вещи!
Острова Пхи Пхи и остров Бамбу
Острова Пхи Пхи и остров Бамбу
Острова Пхи Пхи и остров Бамбу
Острова Пхи Пхи и остров Бамбу
Острова Пхи Пхи и остров Бамбу
Острова Пхи Пхи и остров Бамбу
Острова Пхи Пхи и остров Бамбу

Что вас ожидает 🤩

  • Бамбу
  • Пляж
  • Пхи Пхи
  • Снорклинг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 96 часа до наступления даты экскурсии. Возврат 50% от стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часов до наступления даты экскурсии. В случае отмены менее
Чем за 72 часов до наступления даты экскурсии
Стоимость заказа не возвращается

Описание

Волшебное путешествие-приключение к островам Пхи-Пхи с посещением острова Бамбу

7:00-7:45 Трансфер из вашего отеля на комфортабельном минибасе. Приготовьтесь к началу приключений!

8:00 Регистрация на пирсе Love Andaman. Время вкусного завтрака! Наслаждайтесь нашими свежими мини-сэндвичами, сладостями, фруктовыми соками, чаем и кофе.

8:30 Знакомство с вашим гидом, краткий инструктаж по технике безопасности и программе тура.

9:00 Отправление с пирса на скоростной лодке к островам Пхи-Пхи. Наша профессиональная команда на борту позаботится о вашей безопасности во время путешествия.

9:45 Прибытие в бухту Самах Бэй, высадка на специально оборудованный пирс. Проследуйте за вашим гидом через настоящие джунгли, чтобы увидеть невероятной красоты бухту Майя Бэй! Именно здесь снимался знаменитый фильм “Пляж”, благодаря захватывающим дух видам. Долгое время это место было закрыто для посещений. Обратите внимание: купание в бухте запрещено.

10:45 Лагуна Пи Ле, известная на весь мир благодаря невероятно изумрудной и кристально чистой воде. Наслаждайтесь купанием среди отвесных скал, покрытых тропической зеленью.

12:15 Осмотр еще одной достопримечательности - пещеры Викингов. Снорклинг недалеко от пещеры на живописном коралловом рифе, где можно встретить рифовых акул, а также множество других подводных обитателей.

13:30 Посещение скалы Обезьян, где можно увидеть по-настоящему диких обитателей джунглей и сделать интересные снимки. Прибытие в бухту Тон Сай, обед в ресторане на берегу с потрясающим видом! Свободное время для прогулки по острову Пхи-Пхи Дон.

14:30 Прибытие на остров Бамбу. Настоящий пляжный рай, этот остров является одним из самых лучших мест для плавания. Потрясающая небесно-голубая вода, белый песок, длинный просторный пляж не оставят вас равнодушными. Время отдохнуть и расслабится.

15:30 Отправление обратно на остров Пхукет с морем впечатлений и отличным настроением!

16:15 Прибытие на пирс и трансфер в ваш отель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Вход в нац. парки
  • Обед
  • Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
  • Маски
  • Трубки. Страховка
  • Русскоговорящий гид
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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