06:50 Выезд из отеля.
07:50 Прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай, кофе.
08:50 Отправление с причала к островам.
09:50 Посещение бухты Майя Бэй, где снимался знаменитый фильм «Пляж» с Леонардо ДиКаприо
10:50 Посещение лагуны Пиле, купание в спокойной, изумрудной воде в окружении впечатляющих скал.
11:30 Осмотр Пещеры Викингов.
11:50 Плавание с масками. Возможность увидеть разнообразные виды рыб.
12:50 Посещение острова Пхи Пхи Дон. Обед в пляжном ресторане.
14:20 Плавание с масками возле о. Пхи-Пхи Дон. Возможность увидеть разнообразные виды рыб.
15:00 Осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем.
15:50 Прибытие на остров Кай, отдых на пляже.
17:20 Прибытие к причалу, отправление в отель.