Острова Пхи Пхи и остров Кай

Вас забирает из отеля водитель, у него на руках будет лист бронирования

5
1 отзыв
Вас забирает из отеля водитель, у него на руках будет лист бронирования с вашими данными. Далее вы отправляетесь на пирс, где познакомитесь с гидом и своей командой. После программы водитель вас отвезет в отель. Не забывайте в автобусе свои вещи!
Острова Пхи Пхи и остров Кай
Острова Пхи Пхи и остров Кай
Острова Пхи Пхи и остров Кай
Острова Пхи Пхи и остров Кай
Острова Пхи Пхи и остров Кай

Что вас ожидает 🤩

  • Пхи Пхи
  • Снорклинг
  • Кай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 96 часа до наступления даты экскурсии. Возврат 50% от стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часов до наступления даты экскурсии. В случае отмены менее
Чем за 72 часов до наступления даты экскурсии
Стоимость заказа не возвращается

Описание

06:50 Выезд из отеля.

07:50 Прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай, кофе.

08:50 Отправление с причала к островам.

09:50 Посещение бухты Майя Бэй, где снимался знаменитый фильм «Пляж» с Леонардо ДиКаприо

10:50 Посещение лагуны Пиле, купание в спокойной, изумрудной воде в окружении впечатляющих скал.

11:30 Осмотр Пещеры Викингов.

11:50 Плавание с масками. Возможность увидеть разнообразные виды рыб.

12:50 Посещение острова Пхи Пхи Дон. Обед в пляжном ресторане.

14:20 Плавание с масками возле о. Пхи-Пхи Дон. Возможность увидеть разнообразные виды рыб.

15:00 Осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем.

15:50 Прибытие на остров Кай, отдых на пляже.

17:20 Прибытие к причалу, отправление в отель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Вход в нац. парки
  • Обед
  • Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
  • Маски
  • Трубки. страховка
  • Русскоговорящий гид
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:50
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
16 дек 2022
Великолепная экскурсия, все и сразу посмотрели. Приятные и очень интересные гиды. Команда бота так же помогала во всем. Спасибо вам за прекрасный отдых!
Экскурсию рекомендую:)

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