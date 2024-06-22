Наша экскурсия состоит из активной шестёрки. Весёлый автобус довезёт вас до базы через джунгли. Скоростной катер прокатит с ветерком на скорости до 80 км/ч. А багги унесёт в лес — к бездорожью и красивым пейзажам. Сплав на рафтах в каньоне Кёпрюлю, зиплайн, охота на речную форель и сытный обед — также в программе!

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сафари на весёлом автобусе через джунгли до базы. Она находится по соседству с каньонами Райский и Скрытый.

Стремительное сафари на реактивном катере Monster Jetboat. «Полёт» происходит между каньонами. Держитесь крепко, вас ждут эпические вращения на 360° и скорость до 80 км/ч!

Сафари на багги. Наши багги просто монстры. Они унесут вас в лес, пронесут по бездорожью, испачкают и развеселят. Но назад вернут в полной сохранности. Ведь их приручили наши водители, настоящие профессионалы!

Зиплайн и рыбалка. Здесь переводим дух. На зиплайне кататься одно удовольствие, ведь он доступен и взрослым, и детям. А рыбалка проводится на берегу реки в специальном водоёме. Рыбу для вас мы разводим сами.

Обед. Здесь же на базе, на берегу реки, вас ждёт шведский стол с блюдами турецкой кухни — холодными закусками, куриным шашлыком и рыбой на гриле, макаронами и булгуром с овощами. Безалкогольные напитки включены в неограниченном количестве. Приятного аппетита!

Рафтинг. Для сплава по реке Кёпрючай мы отправимся в каньон Кёпрюлю. Впереди — 10 км горной реки и 7 несложных порогов. Сплавляемся на 12-местных рафтах 90 минут.

Безопасность на маршруте

Безопасность участников — приоритет для нас. Перед началом экскурсии проводится подробный инструктаж по технике безопасности и выдаётся необходимая экипировка. Все наши капитаны-пилоты проходят строгую подготовку и имеют многолетний опыт работы.

Мы тщательно следим за погодными условиями, и в случае неблагоприятных прогнозов экскурсия может быть перенесена или отменена.

Организационные детали