Активный день в Турции

Погонять на багги и скоростном катере, покорить горную реку и поохотиться на форель (в группе)
Наша экскурсия состоит из активной шестёрки. Весёлый автобус довезёт вас до базы через джунгли. Скоростной катер прокатит с ветерком на скорости до 80 км/ч. А багги унесёт в лес — к бездорожью и красивым пейзажам.

Сплав на рафтах в каньоне Кёпрюлю, зиплайн, охота на речную форель и сытный обед — также в программе!
Активный день в Турции
Активный день в Турции
Активный день в Турции
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сафари на весёлом автобусе через джунгли до базы. Она находится по соседству с каньонами Райский и Скрытый.

Стремительное сафари на реактивном катере Monster Jetboat. «Полёт» происходит между каньонами. Держитесь крепко, вас ждут эпические вращения на 360° и скорость до 80 км/ч!

Сафари на багги. Наши багги просто монстры. Они унесут вас в лес, пронесут по бездорожью, испачкают и развеселят. Но назад вернут в полной сохранности. Ведь их приручили наши водители, настоящие профессионалы!

Зиплайн и рыбалка. Здесь переводим дух. На зиплайне кататься одно удовольствие, ведь он доступен и взрослым, и детям. А рыбалка проводится на берегу реки в специальном водоёме. Рыбу для вас мы разводим сами.

Обед. Здесь же на базе, на берегу реки, вас ждёт шведский стол с блюдами турецкой кухни — холодными закусками, куриным шашлыком и рыбой на гриле, макаронами и булгуром с овощами. Безалкогольные напитки включены в неограниченном количестве. Приятного аппетита!

Рафтинг. Для сплава по реке Кёпрючай мы отправимся в каньон Кёпрюлю. Впереди — 10 км горной реки и 7 несложных порогов. Сплавляемся на 12-местных рафтах 90 минут.

Безопасность на маршруте

Безопасность участников — приоритет для нас. Перед началом экскурсии проводится подробный инструктаж по технике безопасности и выдаётся необходимая экипировка. Все наши капитаны-пилоты проходят строгую подготовку и имеют многолетний опыт работы.

Мы тщательно следим за погодными условиями, и в случае неблагоприятных прогнозов экскурсия может быть перенесена или отменена.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусах Volkswagen Crafter или Mercedes Sprinter от вашего отеля и обратно, старховка, сафари на JetBoat, автобусе и багги, рыбалка, зиплайн, рафтинг, обед и напитки, экипировка (каска, жилет)
  • Отдельно по желанию оплачивается аренда гидрокостюма — $10, обувь для рафтинга — $10, фото и видеосъёмка — от $30
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет
  • Вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€125
Дети 7-11 лет€72
Дети до 6 лет€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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