Сплав на рафтах в каньоне Кёпрюлю, зиплайн, охота на речную форель и сытный обед — также в программе!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Сафари на весёлом автобусе через джунгли до базы. Она находится по соседству с каньонами Райский и Скрытый.
Стремительное сафари на реактивном катере Monster Jetboat. «Полёт» происходит между каньонами. Держитесь крепко, вас ждут эпические вращения на 360° и скорость до 80 км/ч!
Сафари на багги. Наши багги просто монстры. Они унесут вас в лес, пронесут по бездорожью, испачкают и развеселят. Но назад вернут в полной сохранности. Ведь их приручили наши водители, настоящие профессионалы!
Зиплайн и рыбалка. Здесь переводим дух. На зиплайне кататься одно удовольствие, ведь он доступен и взрослым, и детям. А рыбалка проводится на берегу реки в специальном водоёме. Рыбу для вас мы разводим сами.
Обед. Здесь же на базе, на берегу реки, вас ждёт шведский стол с блюдами турецкой кухни — холодными закусками, куриным шашлыком и рыбой на гриле, макаронами и булгуром с овощами. Безалкогольные напитки включены в неограниченном количестве. Приятного аппетита!
Рафтинг. Для сплава по реке Кёпрючай мы отправимся в каньон Кёпрюлю. Впереди — 10 км горной реки и 7 несложных порогов. Сплавляемся на 12-местных рафтах 90 минут.
Безопасность на маршруте
Безопасность участников — приоритет для нас. Перед началом экскурсии проводится подробный инструктаж по технике безопасности и выдаётся необходимая экипировка. Все наши капитаны-пилоты проходят строгую подготовку и имеют многолетний опыт работы.
Мы тщательно следим за погодными условиями, и в случае неблагоприятных прогнозов экскурсия может быть перенесена или отменена.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусах Volkswagen Crafter или Mercedes Sprinter от вашего отеля и обратно, старховка, сафари на JetBoat, автобусе и багги, рыбалка, зиплайн, рафтинг, обед и напитки, экипировка (каска, жилет)
- Отдельно по желанию оплачивается аренда гидрокостюма — $10, обувь для рафтинга — $10, фото и видеосъёмка — от $30
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет
- Вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€125
|Дети 7-11 лет
|€72
|Дети до 6 лет
|€20