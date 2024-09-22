Ликийская тропа от Олюдениза до Ксантоса: поход налегке с проживанием в кемпингах

Пройти 70 км вдоль побережья по знаменитому маршруту, рассмотреть руины и отдохнуть в бухтах
Весь путь нас сопровождают Средиземное море и горы, а по дороге ждут дикие бухты с шикарными пляжами и сосновые леса. Все вещи поедут на машине — идём налегке и наслаждаемся
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пейзажами вокруг. Будем жить в палатках на территории оборудованных кемпингов, где есть душ и туалет.

Максимум комфорта с сохранением походной романтики! Увидим руины древних городов, искупаемся в природных ваннах водопадов, полюбуемся морскими просторами с плато и отдохнём на самом длинном пляже Турции.

Ликийская тропа от Олюдениза до Ксантоса: поход налегке с проживанием в кемпингах
Ликийская тропа от Олюдениза до Ксантоса: поход налегке с проживанием в кемпингах
Ликийская тропа от Олюдениза до Ксантоса: поход налегке с проживанием в кемпингах
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет палатки, спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляются за доплату.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Для въезда в Турцию необходим загранпаспорт. Виза гражданам РФ не требуется. С собой нужно иметь распечатанную страховку с покрытием активного отдыха.

На маршруте важно следовать всем указаниям инструктора. По технике безопасности, не стоит трогать незнакомые растения, ягоды, грибы, не нужно пытаться поймать животных/рыбок/насекомых. Если вас укусит насекомое, об этом срочно нужно сообщить инструктору. О всех проблемах со здоровьем и недомогании сразу же нужно сообщать инструктору. Важно бережно относится к природе, не оставлять мусор.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, накидку от дождя на рюкзак, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, полотенце, средство от насекомых, сидушку-пенку, головной убор, маленький рюкзак для радиальных выходов, бутылку для воды, налобный фонарик. Важно ответственно подойти к выбору обуви. Рекомендуем треккинговые ботинки с фиксацией голеностопа (не кроссовки, разношенные до похода). Также возьмите обувь для лагеря и лёгкие сандалии. Если у вас есть проблемы с коленями или лишний вес, важно обзавестись треккинговыми палками.

Проживание. В палатках на территории оборудованных кемпингов (есть летний душ, туалет). Палатки необходимо взять свои. Либо можно арендовать на месте со спальниками и ковриками.

Питание. Включены завтраки со 2-го дня и ужины с 1-го по 6-й дни (на активной части маршрута). Совместное приготовление на горелках. Перекусы (обеды) во время переходов вам необходимо организовать самостоятельно. Рекомендуем взять орешки, сухофрукты, батончики.

Уровень сложности. Это активный тур с треккингами налегке (с собой маленькие рюкзаки с самым необходимым во время пешего перехода). За 5 дней пройдём 70 км. Перепад высоты до 750 м в день. Опыт горных походов не требуется. Маршрут подойдёт людям в хорошей форме, готовым к длительным пешим прогулкам с подъёмами и спусками. Если у вас есть проблемы с коленями, важно взять с собой треккинговые палки и наколенники.

Дети. Рекомендуем не брать детей младше 7 лет. Но бывают исключения, когда ребёнок активный, спортивный и выносливый. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Связь и интернет. В некоторых кемпингах и кафе по пути будет Wi-Fi. В горах связь пропадает.

Программа тура по дням

1 день

К точке старта маршрута

Встречаемся на автовокзале Антальи в 13:00. Время прилёта — не позднее 11:00.

Загружаемся в микроавтобус и отправляемся к старту маршрута в окрестности Олюдениза (переезд 3 часа). Разместимся на территории оборудованного кемпинга, вместе приготовим ужин и познакомимся.

К точке старта маршрутаК точке старта маршрутаК точке старта маршрутаК точке старта маршрута
2 день

Бухта Бабочек, пляж Акташ и кемпинг в бухте Кабак

Постепенно вводим нагрузку. Сегодня пройдёмся вдоль моря по лесным тропам — всего 14 км.

Маршрут лежит через бухту Бабочек, выходит к пляжу Акташ, где мы остановимся на отдых на час-два. Искупаемся и позагораем, а завершим путь в бухте Кабак. Насладимся видами на море и горы. Разместимся в кемпинге и пообщаемся за ужином.

Бухта Бабочек, пляж Акташ и кемпинг в бухте КабакБухта Бабочек, пляж Акташ и кемпинг в бухте КабакБухта Бабочек, пляж Акташ и кемпинг в бухте КабакБухта Бабочек, пляж Акташ и кемпинг в бухте Кабак
3 день

День водопадов

После завтрака отправимся в ущелья к водопадам, куда нельзя добраться на транспорте. Общая протяжённость треккинга — 9 км. Набор высоты составит около 200 м.

Увидим потаённые места-оазисы и стекающие по скалам каньона водопады. Здесь образуются чистейшие природные ванны, в которых можно искупаться.

К вечеру вернёмся в кемпинг.

День водопадовДень водопадовДень водопадовДень водопадов
4 день

Две бухты, руины крепости и деревня на плато

Собираем палатки и продолжаем путь. Сегодня пройдём 16 км и наберём 600 м высоты.

Первая цель — дойти лесными тропами до дикой бухты с шикарным белым песком и пляжем, идеальным для купания. Здесь проведём около 1-1,5 часов. Затем отправимся в Пиратскую бухту, где осмотрим руины крепости. Поднимемся на плато, откуда откроется впечатляющая панорама сливающегося с небом моря.

На плато находится деревня — конечная точка на сегодня. Разместимся в кемпинге.

Две бухты, руины крепости и деревня на платоДве бухты, руины крепости и деревня на платоДве бухты, руины крепости и деревня на платоДве бухты, руины крепости и деревня на плато
5 день

Античная Патара

Сегодня дойдём до столицы древнего государства Ликии — Патары. Общая протяжённость маршрута — около 15 км (часть по городу).

Рассмотрим дошедшие до наших дней следы античности. Увидим колонны, два амфитеатра, гробницы. На ужин зайдём в аутентичное кафе.

Античная ПатараАнтичная ПатараАнтичная ПатараАнтичная Патара
6 день

Отдых на пляже и руины древнего города

После завтрака отдохнём на самом длинном пляже в Турции. Дюны растянулись на 18 км!

Далее нас ждёт переезд в Ксантос. Оставим вещи в кемпинге и пойдём гулять. Общая протяжённость — 16 км. Перепад высоты — около 750 м. Увидим руины древнего города. Среди них — культовые сооружения, амфитеатр, жилые дома, базилика, главная площадь и стелы с гарпиями.

Во второй половине дня у вас останется время на купание.

Отдых на пляже и руины древнего городаОтдых на пляже и руины древнего городаОтдых на пляже и руины древнего городаОтдых на пляже и руины древнего города
7 день

Возвращение в Анталью

Ксантос — конечная точка нашего похода по Ликийской тропе. Выспимся, позавтракаем, соберём вещи и в 12:00 отправимся обратно в Анталью на автовокзал.

Возвращение в АнтальюВозвращение в АнтальюВозвращение в Анталью

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет36 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер от автовокзала Антальи до старта маршрута и обратно от финиша
  • Машина для перевозок вещей на протяжении всего маршрута
  • Оплата стоянок в кемпингах
  • Завтраки и ужины на активной части маршрута
  • Аренда кострового оборудования
  • Экосборы
  • Групповая аптечка
  • Сопровождение инструкторами-проводниками
Что не входит в цену
  • Билеты до Антальи и обратно в ваш город
  • Прокат личного снаряжения (палаток, спальников, ковриков) - по запросу
  • Летний душ в кемпингах
  • Обеды и перекусы на маршруте
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00
Завершение: Автовокзал Антальи, рекомендуем планировать вылет после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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