Описание тура
Организационные детали
Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.
Если у вас нет палатки, спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляются за доплату.
О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.
Для въезда в Турцию необходим загранпаспорт. Виза гражданам РФ не требуется. С собой нужно иметь распечатанную страховку с покрытием активного отдыха.
На маршруте важно следовать всем указаниям инструктора. По технике безопасности, не стоит трогать незнакомые растения, ягоды, грибы, не нужно пытаться поймать животных/рыбок/насекомых. Если вас укусит насекомое, об этом срочно нужно сообщить инструктору. О всех проблемах со здоровьем и недомогании сразу же нужно сообщать инструктору. Важно бережно относится к природе, не оставлять мусор.
Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, накидку от дождя на рюкзак, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, полотенце, средство от насекомых, сидушку-пенку, головной убор, маленький рюкзак для радиальных выходов, бутылку для воды, налобный фонарик. Важно ответственно подойти к выбору обуви. Рекомендуем треккинговые ботинки с фиксацией голеностопа (не кроссовки, разношенные до похода). Также возьмите обувь для лагеря и лёгкие сандалии. Если у вас есть проблемы с коленями или лишний вес, важно обзавестись треккинговыми палками.
Проживание. В палатках на территории оборудованных кемпингов (есть летний душ, туалет). Палатки необходимо взять свои. Либо можно арендовать на месте со спальниками и ковриками.
Питание. Включены завтраки со 2-го дня и ужины с 1-го по 6-й дни (на активной части маршрута). Совместное приготовление на горелках. Перекусы (обеды) во время переходов вам необходимо организовать самостоятельно. Рекомендуем взять орешки, сухофрукты, батончики.
Уровень сложности. Это активный тур с треккингами налегке (с собой маленькие рюкзаки с самым необходимым во время пешего перехода). За 5 дней пройдём 70 км. Перепад высоты до 750 м в день. Опыт горных походов не требуется. Маршрут подойдёт людям в хорошей форме, готовым к длительным пешим прогулкам с подъёмами и спусками. Если у вас есть проблемы с коленями, важно взять с собой треккинговые палки и наколенники.
Дети. Рекомендуем не брать детей младше 7 лет. Но бывают исключения, когда ребёнок активный, спортивный и выносливый. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Связь и интернет. В некоторых кемпингах и кафе по пути будет Wi-Fi. В горах связь пропадает.
Программа тура по дням
К точке старта маршрута
Встречаемся на автовокзале Антальи в 13:00. Время прилёта — не позднее 11:00.
Загружаемся в микроавтобус и отправляемся к старту маршрута в окрестности Олюдениза (переезд 3 часа). Разместимся на территории оборудованного кемпинга, вместе приготовим ужин и познакомимся.
Бухта Бабочек, пляж Акташ и кемпинг в бухте Кабак
Постепенно вводим нагрузку. Сегодня пройдёмся вдоль моря по лесным тропам — всего 14 км.
Маршрут лежит через бухту Бабочек, выходит к пляжу Акташ, где мы остановимся на отдых на час-два. Искупаемся и позагораем, а завершим путь в бухте Кабак. Насладимся видами на море и горы. Разместимся в кемпинге и пообщаемся за ужином.
День водопадов
После завтрака отправимся в ущелья к водопадам, куда нельзя добраться на транспорте. Общая протяжённость треккинга — 9 км. Набор высоты составит около 200 м.
Увидим потаённые места-оазисы и стекающие по скалам каньона водопады. Здесь образуются чистейшие природные ванны, в которых можно искупаться.
К вечеру вернёмся в кемпинг.
Две бухты, руины крепости и деревня на плато
Собираем палатки и продолжаем путь. Сегодня пройдём 16 км и наберём 600 м высоты.
Первая цель — дойти лесными тропами до дикой бухты с шикарным белым песком и пляжем, идеальным для купания. Здесь проведём около 1-1,5 часов. Затем отправимся в Пиратскую бухту, где осмотрим руины крепости. Поднимемся на плато, откуда откроется впечатляющая панорама сливающегося с небом моря.
На плато находится деревня — конечная точка на сегодня. Разместимся в кемпинге.
Античная Патара
Сегодня дойдём до столицы древнего государства Ликии — Патары. Общая протяжённость маршрута — около 15 км (часть по городу).
Рассмотрим дошедшие до наших дней следы античности. Увидим колонны, два амфитеатра, гробницы. На ужин зайдём в аутентичное кафе.
Отдых на пляже и руины древнего города
После завтрака отдохнём на самом длинном пляже в Турции. Дюны растянулись на 18 км!
Далее нас ждёт переезд в Ксантос. Оставим вещи в кемпинге и пойдём гулять. Общая протяжённость — 16 км. Перепад высоты — около 750 м. Увидим руины древнего города. Среди них — культовые сооружения, амфитеатр, жилые дома, базилика, главная площадь и стелы с гарпиями.
Во второй половине дня у вас останется время на купание.
Возвращение в Анталью
Ксантос — конечная точка нашего похода по Ликийской тропе. Выспимся, позавтракаем, соберём вещи и в 12:00 отправимся обратно в Анталью на автовокзал.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|36 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер от автовокзала Антальи до старта маршрута и обратно от финиша
- Машина для перевозок вещей на протяжении всего маршрута
- Оплата стоянок в кемпингах
- Завтраки и ужины на активной части маршрута
- Аренда кострового оборудования
- Экосборы
- Групповая аптечка
- Сопровождение инструкторами-проводниками
Что не входит в цену
- Билеты до Антальи и обратно в ваш город
- Прокат личного снаряжения (палаток, спальников, ковриков) - по запросу
- Летний душ в кемпингах
- Обеды и перекусы на маршруте
- Страховка