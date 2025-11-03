Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Сиде, цены от €40. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Пешая
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье, Белека или из Сиде
Сегодня в 09:00
5 ноя в 09:00
€289 за всё до 3 чел.
По древнему Сиде - в мини-группе
Пешая
На микроавтобусе
2 часа
63 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
По древнему Сиде - в мини-группе
Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Начало: В центре античного Сиде
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
19 ноя в 09:30
22 ноя в 09:30
€40 за человека
Античный Сиде, водопад Манавгат и атмосферная мечеть
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Античный Сиде, водопад Манавгат и атмосферная мечеть
Ощутить дыхание древности и поразиться красоте природы
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€299 за всё до 6 чел.

Сколько стоит экскурсия по Сиде в ноябре 2025
Сейчас в Сиде в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 299. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
