Индивидуальная
до 3 чел.
Античный Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье, Белека или из Сиде
Сегодня в 09:00
5 ноя в 09:00
€289 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
По древнему Сиде - в мини-группе
Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Начало: В центре античного Сиде
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
19 ноя в 09:30
22 ноя в 09:30
€40 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Античный Сиде, водопад Манавгат и атмосферная мечеть
Ощутить дыхание древности и поразиться красоте природы
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€299 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Сиде в ноябре 2025
Сейчас в Сиде в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 299. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 76 ⭐ отзывов, цены от €40. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь