32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Все главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом

Евгений
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Евгений – экскурсионное агентство
Красота и сказочная атмосфера Стамбула поразят вас в самое сердце с первых минут пребывания.

Вы увидите изящные дворцы, тысячелетние храмы и мечети, древние площади и подземное водохранилище.

Погуляете по живописным улочкам, познакомитесь с местным дружелюбным менталитетом и научитесь торговаться на восточном базаре.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии32 отзыва
4.44
Влюбиться в Стамбул за один день!
Влюбиться в Стамбул за один день!

Что вас ожидает

Великолепие Стамбула
Вы увидите все «визитные карточки» Стамбула и услышите о них самые интересные факты. В программе экскурсии:

  • Дворец Топкапы — одна из самых колоритных достопримечательностей Турции. Я расскажу, как и почему здесь утонул в бане Селим Пьяница, сошел с ума Ибрагим Безумный, блистал Сулейман Великолепный и плела интриги знаменитая Роксолана. Вы увидите великолепный Гарем, бесценные сокровища султанов, плащ пророка Мухаммеда и даже одну христианскую святыню — правую руку Иоанна Крестителя. А еще впечатлитесь мозаиками и витражами, садами и клумбами, фонтанами и видами на Босфор.
  • Площадь Султанахмет (Ипподром) — я открою тайны легендарной площади и покажу ее главные достопримечательности: обелиски Феодосия и Константина Багрянородного, Змеевидную колонну и Каменный фонтан.
  • Собор святой Софии — вы услышите, сколько тонн золота ушло на его строительство, сколько тысяч работников трудилось над возведением храма ежедневно и как православная святыня стала главной мечетью страны.
  • Голубая мечеть — один из главных символов Стамбула и настоящий шедевр мировой архитектуры. Я раскрою секрет ее названия и поясню, почему минареты украшены именно 14-ю балконами.
  • Цистерна Базилика — огромное подземное водохранилище, напоминающее колонный зал, построенный гномами. Вы узнаете, чем отличается базилика от других 40 цистерн, найденных в городе и почему ее часто сравнивают с дворцовым комплексом. А еще увидите перевернутую голову медузы, услышите 10 любопытных фактов о цистерне и раскроете, какие известные фильмы в ней снимались.
  • Гранд-базар — древнейший крытый рынок на Земле. Это не просто место, где можно купить восточные товары, а целый квартал со своими жилыми домами, мечетями, гостиницами и даже собственным кладбищем. Я научу вас торговаться и поделюсь другими секретами Большого базара.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По желанию мы можем сделать перерыв на турецкий кофе, вкусно приготовленную рыбу и великолепный кальян в историческом центре Стамбула

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в музеи не включены в стоимость экскурсии — 20-75 лир с человека
  • Еда и напитки также оплачиваются дополнительно
Влюбиться в Стамбул за один день!
Влюбиться в Стамбул за один день!
Влюбиться в Стамбул за один день!
Влюбиться в Стамбул за один день!
Влюбиться в Стамбул за один день!
Влюбиться в Стамбул за один день!
Влюбиться в Стамбул за один день!
Влюбиться в Стамбул за один день!
Влюбиться в Стамбул за один день!
Влюбиться в Стамбул за один день!
Влюбиться в Стамбул за один день!
Влюбиться в Стамбул за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я работаю гидом в Стамбуле более 5 лет в компании таких же влюблённых в город людей. С удовольствием покажем вам не только основные туристические достопримечательности, но и другие удивительные уголки города. До скорой встречи!
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32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Посетили данную экскурсию. Гид был не тот, который изначально заявлен. Без лицензии и это было ощутимо: информации было мало, она была поверхностна, во время маршрута от одной достопримечательности до следующей, гид в основном молчал, информацию приходилось вытягивать, говорил довольно тихо.
Очень жаль отданных денег, так как эта экскурсия их не стоит.
15 февраля 2020
Все было неплохо , только очень тихо говорила , приходилось переспрашивать
5 февраля 2020
Добрый день! Были на экскурсии с подругой. Гида звали Сулейман. Маршрут был интересный, но при этом гид постоянно делал ошибки в датах, не знал многих деталей. Например, сказал, что после князя Владимира были в соборе св софии в 9 веке, хотя это был 10 век (900 какой-то год). Получается, все даты он путал. Далее пошли на рынок за рахат лукумом, я надеялась, что он сторгуется за нормальную сумму. Нам назвали цену 180 лир за кг. На следующий день мы сами сходили на базар и поторговались. Взяли коробку на 45% дешевле. Сразу делаем вывод, что это просто договоренность между гидом и магазином, чтобы разводить туристов. Соответственно 1000 рублей просто выкинули на ветер. В общем Стамбул красивый и величественней, но гид у вас отстой. Буду жаловаться!
2 февраля 2020
Экскурсия сама по себе интересная, но экскурсовод Сулейман явно не гид. Знания средние, и что самое неприятное - обед гида в дорогом ресторане куда он нас привёл почему то он не оплатил, сделав вид что так и надо. Пришлось платить мне, а это сверху к экскурсии 20 баксов. Обещал написать несколько клубов куда можно пойти, но вместо настойчиво писал с предложением других экскурсий у него "мимо кассы"
26 января 2020
Все было замечательно организовано, спасибо нашему гиду Сабри
3 января 2020
Экскурсию проводил Валерий. Все очень понравилось, огромное ему спасибо!
28 декабря 2019
Мы очень рады, что забронировали индивидуальную экскурсию в Стамбуле . Большое спасибо гиду Сулейману.
Невероятно проникаешься городом , когда тебе преподносится информация и с позиции истории, и с позиции местного жителя , и просто человека , с которым приятно поболтать о каких- то насущных современных делах . Наш гид не только провёл нас по красивейшим местам , но и помог купить сувениры в лучшем соотношении цена-качество. Отдельно в памяти остался обед с панорамным видом на крыше уютного отеля.
Сидеть на скамеечке на площади Ипподром , и слушать историю становления Константинополя , прогуливаться по дворцу султана, смотреть как в одном храме соединились христианство и ислам , а викинги оставили свои надписи на мраморе ... Все детали переносят тебя в параллельную реальность . История этого города завораживает .
2 декабря 2019
Все было прекрасно.Сабри великолепен.
28 ноября 2019
Мы гуляли с Сабри по Стамбулу, обзорная экскурсия. Он организовал маршрут таким образом, что мы посмотрели все в центре старого города. Во вт был закрыт Дворец Топкапы и мы его прошли сами в пн, об этом предупредил Евгений. Сабри нам показал местную кальянную с отличным видом на Босфор, нам сделали супер-кальян, потом посоветовал рыбный ресторан на Галатском мосту. И еще мы заходили передохнуть с старинную кондитерскую, открытую в 1864 году. Мы остались очень довольны,посмотрели много всего, было интересно, были передышки и мы не устали.
28 ноября 2019
Очень понравилось, хороший профессиональный гид.Советуем всем.
Ещё 22 отзыва

Евгений проводит ещё 2 экскурсии

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