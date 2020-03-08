32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Добрый день! Были на экскурсии с подругой. Гида звали Сулейман. Маршрут был интересный, но при этом гид постоянно делал ошибки в датах, не знал многих деталей. Например, сказал, что после князя Владимира были в соборе св софии в 9 веке, хотя это был 10 век (900 какой-то год). Получается, все даты он путал. Далее пошли на рынок за рахат лукумом, я надеялась, что он сторгуется за нормальную сумму. Нам назвали цену 180 лир за кг. На следующий день мы сами сходили на базар и поторговались. Взяли коробку на 45% дешевле. Сразу делаем вывод, что это просто договоренность между гидом и магазином, чтобы разводить туристов. Соответственно 1000 рублей просто выкинули на ветер. В общем Стамбул красивый и величественней, но гид у вас отстой. Буду жаловаться!