Заразилося 5087 +354

Померло 32 +1

Видужала 744 +50

Хворіють зараз 4311 +303

Летальність 0.63% близько 6 чол. на 1000 хворих

В Нижегородське области, включаючи Нижній Новгород, знаходиться 2.19%, 5087 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 32 померло, 744 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 4311 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Нижній Новгороде i Нижегородське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Нижегородське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.44 рази в Нижегородське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 6 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Нижегородське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Нижній Новгороде i Нижегородське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Нижегородська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 5087 +354+7% 32 +1+3% 744 +50+7% ▲ 4311+303 11 тра 2020 4733 +291+7% 31 +2+7% 694 +33+5% ▲ 4008+256 10 тра 2020 4442 +262+6% 29 +3+12% 661 +12+2% ▲ 3752+247 9 тра 2020 4180 +294+8% 26 +3+13% 649 +139+27% ▲ 3505+152 8 тра 2020 3886 +276+8% 23 510 +17+3% ▲ 3353+259 7 тра 2020 3610 +312+9% 23 +7+44% 493 +71+17% ▲ 3094+234 6 тра 2020 3298 +272+9% 16 422 +24+6% ▲ 2860+248 5 тра 2020 3026 +174+6% 16 398 +15+4% ▲ 2612+159 4 тра 2020 2852 +157+6% 16 383 +37+11% ▲ 2453+120 3 тра 2020 2695 +252+10% 16 +2+14% 346 +28+9% ▲ 2333+222 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Нижегородське области по днях