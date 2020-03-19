  1. Коронавірус 🦠 в Нижній Новгороде i Нижегородське области

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Хворі коронавірусів в Нижегородське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 5087+354
  • Померло 32+1
  • Видужала 744+50
  • Хворіють зараз 4311+303
  • Летальність 0.63%близько 6 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Нижегородське области, включаючи Нижній Новгород, знаходиться 2.19%, 5087 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 32 померло, 744 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 4311 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Нижній Новгороде i Нижегородське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Нижегородське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.44 разив Нижегородське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
6 чоловікв середньому помирає в Нижегородське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Нижній Новгороде i Нижегородське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Нижегородська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20205087+354+7%32+1+3%744+50+7%4311+303
11 тра 20204733+291+7%31+2+7%694+33+5%4008+256
10 тра 20204442+262+6%29+3+12%661+12+2%3752+247
9 тра 20204180+294+8%26+3+13%649+139+27%3505+152
8 тра 20203886+276+8%23510+17+3%3353+259
7 тра 20203610+312+9%23+7+44%493+71+17%3094+234
6 тра 20203298+272+9%16422+24+6%2860+248
5 тра 20203026+174+6%16398+15+4%2612+159
4 тра 20202852+157+6%16383+37+11%2453+120
3 тра 20202695+252+10%16+2+14%346+28+9%2333+222
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Нижегородське области по днях

Нижегородская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Нижегородська область: останні новини

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
12.05.2020 10:43
В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (5392), Подмосковье (1063), Нижегородской области (354) и Петербурге (339). Более сотни новых случаев обнаружили в Красноярском крае (227), Свердловской области (211) и Дагестане (116).
Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
10.05.2020 10:43
За последние сутки в 83 регионах России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Москве (5551), Московской области (1133) и Санкт-Петербурге (414). Далее следуют Нижегородская (262), Свердловская (139) и Волгоградская (119) области. В остальных регионах выявлено меньше сотни случаев.
Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом
Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом
РБК
09.05.2020 03:43
Федермессер заболела после возвращения из Нижегородской области, где помогала решать проблемы со вспышкой коронавируса в Дивеевском женском монастыре. У нее диагностировали коронавирус и начальную стадию пневмонии
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
08.05.2020 10:35
За последние сутки в 83 регионах России выявили 10 699 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Москве (5846), Московской области (918) и Петербурге (375). Также в пятерке Нижегородская (276) и Свердловская (155) области. В остальных регионах страны менее сотни новых случаев за сутки.
Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России превысило 23 тысячи
Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России превысило 23 тысячи
lenta.ru
07.05.2020 11:13
За сутки в России от коронавируса вылечились 2476 человек, с начала пандемии число выздоровевших превысило 23 тысячи. В частности, 769 человек выписаны за сутки в Москве, 158 — в Подмосковье, 85 — в Волгоградской области, 83 — в Северной Осетии, 71 — в Нижегородской области, 70 — в Воронежской области.
Названы российские регионы-лидеры по числу новых случаев коронавируса
Названы российские регионы-лидеры по числу новых случаев коронавируса
lenta.ru
07.05.2020 10:50
В 84 российских регионах за последние сутки зарегистрированы новые заражения коронавирусом. Лидерами по числу инфицирований стали Московский регион, Санкт-Петербург и Нижегородская область. Следом идут Дагестан и Татарстан. В остальных субъектах меньше ста новых пациентов с вирусом.
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
03.05.2020 10:55
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в 85 регионах России. Среди регионов с наибольшим числом новых инфицированных в оперштабе назвали Москву (5948), Московскую область (822) и Санкт-Петербург (295). Также в пятерку антирейтинга входят Нижегородская (252) и Мурманская (238) области.
Семь населенных пунктов в российском регионе закрыли на карантин
Семь населенных пунктов в российском регионе закрыли на карантин
lenta.ru
02.05.2020 21:39
В Нижегородской области семь населенных пунктов закрыли на карантин. В селе Починки, городском округе город Выкса, городе Павлове и рабочем поселке Тумботино, городе Кулебаки и рабочем поселке Гремячево, рабочем поселке Мухтолово ввели ограничения из-за возникновения очагов коронавирусной инфекции.
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
02.05.2020 11:46
В России за минувшие сутки зарегистрировали 9623 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (5358), Московской области (807), Петербурге (323). Далее идут Нижегородская (320) и Мурманская (143) области.
Глава Нижегородской области сообщил о росте безработицы на 20%
Глава Нижегородской области сообщил о росте безработицы на 20%
РБК
01.05.2020 13:07
Регистрируемая безработица в Нижегородской области выросла на 20% по отношению к прошлому году, о реальной ситуации можно будет судить только после завершения карантина, рассказал РБК губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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