- Заразилося 5087+354
- Померло 32+1
- Видужала 744+50
- Хворіють зараз 4311+303
- Летальність 0.63%близько 6 чол. на 1000 хворих
В Нижегородське области, включаючи Нижній Новгород, знаходиться 2.19%, 5087 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 32 померло, 744 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 4311 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Нижній Новгороде i Нижегородське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Нижегородське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Нижній Новгороде i Нижегородське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Нижегородська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|5087+354+7%
|32+1+3%
|744+50+7%
|▲4311+303
|11 тра 2020
|4733+291+7%
|31+2+7%
|694+33+5%
|▲4008+256
|10 тра 2020
|4442+262+6%
|29+3+12%
|661+12+2%
|▲3752+247
|9 тра 2020
|4180+294+8%
|26+3+13%
|649+139+27%
|▲3505+152
|8 тра 2020
|3886+276+8%
|23
|510+17+3%
|▲3353+259
|7 тра 2020
|3610+312+9%
|23+7+44%
|493+71+17%
|▲3094+234
|6 тра 2020
|3298+272+9%
|16
|422+24+6%
|▲2860+248
|5 тра 2020
|3026+174+6%
|16
|398+15+4%
|▲2612+159
|4 тра 2020
|2852+157+6%
|16
|383+37+11%
|▲2453+120
|3 тра 2020
|2695+252+10%
|16+2+14%
|346+28+9%
|▲2333+222
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